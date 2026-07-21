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டெல்லி போராட்டம்: போராட்டக்காரர்களுடனான அமைச்சர் நட்டாவின் சந்திப்பில் நடந்தது என்ன?

Delhi Protest: மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டாவிற்கும் CJP பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையே இரண்டு சந்திப்புகள் நடைபெற்றதாக ஊடகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. முதல் சந்திப்பு மதியம் 12 மணியளவில் நடைபெற்றது. நட்டா போராட்டக்காரர்களின் கருத்துக்களை விரிவாகக் கேட்டறிந்து, எழுத்துப்பூர்வமான கோரிக்கை மனுவை அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 21, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:10 AM IST
டெல்லி போராட்டம்: போராட்டக்காரர்களுடனான அமைச்சர் நட்டாவின் சந்திப்பில் நடந்தது என்ன?
Image Credit: Minister JP Nadda Meets CJP Representatives (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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