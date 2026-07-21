/டெல்லி போராட்டம்: போராட்டக்காரர்களுடனான அமைச்சர் நட்டாவின் சந்திப்பில் நடந்தது என்ன?

Delhi Protest: NEET தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் பிற விவகாரங்களுக்கு எதிராக கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி உறுப்பினர்கள் உட்பட பலர் நேற்று டெல்லியில் நடத்திய போராட்டங்களால் டெல்லியே ஸ்தம்பித்தது. இதற்கிடையில், ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தியவர்களை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா சந்தித்தார். காரணம் என்ன?
NEET தேர்வு 'தேசியத் தேர்வுகள் முகமை' (NTA) என்ற தன்னாட்சி அமைப்பால் நடத்தப்படுகிறது. இது கல்வி அமைச்சகத்தின் கீழ் இருந்தாலும், சுகாதார அமைச்சகத்துடனும் நேரடித் தொடர்புடையது.
ஏனெனில், 'தேசிய மருத்துவ ஆணையம்' (NMC) சுகாதார அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது. இந்த ஆணையமே NEET தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம், குறைந்தபட்ச தகுதி மற்றும் 'கட்-ஆஃப்' மதிப்பெண்களை நிர்ணயிக்கிறது.
மேலும், MBBS மற்றும் BDS இடங்களை ஒதுக்குதல், அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கான கலந்தாய்வு மற்றும் மாநில அளவிலான ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றிற்கும் சுகாதார அமைச்சகமே பொறுப்பாகும்.
இதன் காரணமாகவே, NEET தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்துப் போராடுபவர்களுடன் பேசுவதற்காக நட்டா அரசாங்கத்தால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
நேற்று மதியம் நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது, அமைச்சர் நட்டா மாநிலங்களவையில் (ராஜ்ய சபா) இருந்தார். இருப்பினும், போராட்டக்காரர்களுடன் பேசுவதற்காக அவர் தனது இல்லத்திற்குத் திரும்பி, அங்கு அவர்களின் பிரதிநிதிகளைச் சந்தித்தார்.
மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டாவிற்கும் CJP பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையே இரண்டு சந்திப்புகள் நடைபெற்றதாக ஊடகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்தச் சந்திப்பின்போது, CJP முன்வைத்த மூன்று கோரிக்கைகள் எதற்கும் அமைச்சர் எந்தவிதமான உறுதியையோ அல்லது வாக்குறுதியையோ அளிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், போராட்டத்தைக் கைவிட்டு, நிர்வாகம் இயல்பு நிலையை மீட்டெடுக்க உதவுமாறு அவர் அவர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.
மொத்தத்தில், அரசாங்கத்திற்கும் CJP பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையே மேலும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறுமா என்பது குறித்த தெளிவான நிலைப்பாடு இன்னும் தெரியவில்லை. தெருக்களில் போராட்டங்களைச் சந்தித்த நிலையில், நாடாளுமன்றத்திற்குள்ளும் எதிர்க்கட்சிகளின் தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சவாலை அரசு இப்போது சந்தித்து வருகிறது.
நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் சுமூகமாகச் செயல்படுவதை உறுதி செய்யுமாறு அரசு எதிர்க்கட்சிகளை வலியுறுத்தி வரும் வேளையில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களில் ஒருமித்த கருத்துக்கான அறிகுறிகள் குறைவாகவே காணப்படுகின்றன.
இதற்கிடையில் இன்று டெல்லியில் விவசாயிகளின் போராட்டமும் திட்டமிடப்பட்டுல்ளது. கிசான் காட்டில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறவுள்ள போராட்டத்தை முன்னிட்டு, டெல்லி போக்குவரத்து காவல்துறை ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் முக்கிய சாலைப் பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடிய போக்குவரத்து மாற்றங்கள் மற்றும் நெரிசல் குறித்து பயணிகளுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த அறிவிப்பின்படி, சீரான போக்குவரத்து மேலாண்மை மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக, தேவைக்கேற்ப போக்குவரத்து மாற்றங்கள் அமல்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டெல்லி கேட், ராஜ்காட் சந்திப்பு, குரு நானக் சௌக், சாந்திவன் சௌக், ராஜ்காட் டிடிசி (DTC) பணிமனை மற்றும் ஐபி (IP) மேம்பாலம் ஆகிய இடங்களிலிருந்து போக்குவரத்து திருப்பி விடப்பட வாய்ப்புள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
சத்தியாகிரக மார்க், வெலோட்ரோம் சாலை, ராஜ்காட் டிடிசி பணிமனை சாலை, ராஜ்காட் டிடிசி பைபாஸ் சாலை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படலாம் என்பதால், அப்பகுதிகளைத் தவிர்க்குமாறு வாகன ஓட்டிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
"தேஷ் பச்சாவ் மோர்ச்சா" (Desh Bachao Morcha) அமைப்பின் சார்பில், முன்மொழியப்பட்ட இந்தியா-அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்திற்கு எதிராக டெல்லியில் உள்ள கிசான் காட்டில் நாள் முழுவதும் நடைபெறும் "கிசான் மகாபஞ்சாயத்து" ஒன்றுக்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களிலிருந்தும் இதில் விவசாயிகள் கலந்துகொள்வார்கள் என்று விவசாயத் தலைவர்கள் முன்னதாகத் தெரிவித்திருந்தனர்.