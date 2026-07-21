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களத்தில் குதித்த ராகுல் காந்தி... பிரதமர் இல்லம் முற்றுகை - மத்திய அரசுக்கு பெரிய நெருக்கடி

Delhi Rahul Gandhi Protest : டெல்லியில் மத்திய அரசை கண்டித்து, பிரதமர் மோடி இல்லத்தை முற்றுகையிட்டு ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் பேரணி சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 21, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:09 PM IST
களத்தில் குதித்த ராகுல் காந்தி... பிரதமர் இல்லம் முற்றுகை - மத்திய அரசுக்கு பெரிய நெருக்கடி
Image Credit: Rahul Gandhi Protest in Delhi | Image Source : X/@RahulGandhiSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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