டெல்லி குண்டுவெடிப்பு : 8 பேர் பலி, 3 பேர் படுகாயம்! உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு?

Delhi Bomb Blast Death Toll : டெல்லி செங்கோட்டை அருகேயுள்ள மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கார் தீப்பிடித்து எரிந்தபோது திடீரென வெடித்துச் சிதறியது. இதில் 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மருத்துவமனை தரப்பில் முதல்கட்டத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரம்.
8 பேர் பலி-3 பேர் படுகாயம்:
டெல்லி செங்கோட்டை மெட்ரோ கேட் 1-ல் இன்று மாலை கார் ஒன்று திடீரென வெடித்து சிதறியுள்ளது. பீகார் தேர்தல் நடந்து வரும் இந்த சமயத்தில், இந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதில் பாதிப்படைந்த 15 பேரை பேர் லோக் நாயக் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர். இதில் எடுத்து வரும் போதே 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் 3 பேர் பலத்த காயத்துடன் சிகிச்சையில் உள்ளனர். ஒருவர் நிலையாக உள்ளார். இந்த தகவலை, லோக் நாயக் ஜெய் பிரகாஷ் நாராயண் (LNJP) மருத்துவமனையின் மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.
உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு!
இந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த மக்கள், ஊடகத்திடம் பேசுகையில், 8க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என கூறுகின்றனர். Zomato ஊழியர் ஒருவர், தன் பைக்குடன் எறிந்ததை நேரில் கண்டதாகவும் கூறியிருக்கின்றனர். இது குறித்த அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
