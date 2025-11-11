English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு: கார் ஓனர் கைது? சிக்கும் மருத்துவர்கள் - முழுமையான தகவல்கள்

டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு: கார் ஓனர் கைது? சிக்கும் மருத்துவர்கள் - முழுமையான தகவல்கள்

Delhi blast : டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நடைபெற்ற கார் குண்டு வெடிப்பு குறித்த முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. முழு விவரம் இங்கே....  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Nov 11, 2025, 07:00 AM IST
  • டெல்லி செங்கோட்டை கார் குண்டுவெடிப்பு
  • 9 பேர் உயிரிழப்பு, காயமடைந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை
  • கார் உரிமையாளர்களிடம் காவல்துறை விசாரணை

டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு: கார் ஓனர் கைது? சிக்கும் மருத்துவர்கள் - முழுமையான தகவல்கள்

Delhi blast : டெல்லியில் உள்ள செங்கோட்டை மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தின் (Red Fort Metro Station) நுழைவு வாயில் எண் 1 அருகே, சுபாஷ் மார்க் போக்குவரத்து சிக்னலில் திங்கட்கிழமை மாலை சுமார் 6:52 மணி அளவில் மெதுவாகச் சென்று கொண்டிருந்த ஒரு ஹூண்டாய் ஐ20 (Hyundai i20) கார் திடீரென வெடித்துச் சிதறியது. இந்த அதிர்ச்சி தரும் சம்பவத்தால் குறைந்தபட்சம் 8 முதல் 9 பேர் உயிரிழந்ததாகவும், 24 பேர் காயமடைந்ததாகவும் அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.

சம்பவம் மற்றும் சேத விவரங்கள்

சம்பவம் நிகழ்ந்த நேரம்: திங்கட்கிழமை மாலை 6:52 மணி.

இடம்: செங்கோட்டை மெட்ரோ ரயில் நிலையம், நுழைவு வாயில் எண் 1 அருகில்.

பாதிக்கப்பட்ட வாகனம்: ஹூண்டாய் ஐ20 கார் (ஹரியானா பதிவு எண் கொண்டது).

உயிரிழப்புகள்: 8 முதல் 9 பேர்.

காயமடைந்தவர்கள்: 24 பேர். பெரும்பாலானோர் LNJP மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

சேதங்கள்: வெடித்த கார் உட்பட 7 முதல் 8 வாகனங்கள், கார்கள், ஆட்டோக்கள், இ-ரிக்‌ஷாக்கள் தீப்பிடித்து எரிந்து சேதமடைந்தன. தீயைக் கட்டுப்படுத்த டெல்லி தீயணைப்புத் துறையின் 7 வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

விசாரணை

சம்பவம் குறித்து தகவல் கிடைத்த 10 நிமிடங்களுக்குள் டெல்லி காவல்துறையின் குற்றப் பிரிவு, சிறப்புப் பிரிவு, தேசிய பாதுகாப்புப் படை (NSG), தேசிய புலனாய்வு முகமை (NIA) மற்றும் தடயவியல் குழுக்கள் (FSL) சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தன. கோட்வாலி காவல் நிலையத்தில் சட்டவிரோதச் செயல்பாடுகள் (தடுப்பு) சட்டம் (UAPA) பிரிவு 16, 18 மற்றும் வெடிபொருள் சட்டம், BNS (பாரதிய நியாய சன்ஹிதா) ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வாகன உரிமையாளர் விசாரணை:

குண்டு வெடிப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரின் உரிமையாளர் ஹரியானாவின் குருகிராமில் வைத்து டெல்லி காவல்துறையால் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறார். சந்தேகத்துக்குரிய அந்த கார், சல்மான் என்பவரிடம் இருந்து ஒக்லாவைச் சேர்ந்த தேவேந்திரா என்பவருக்கும், பின்னர் அம்பாலாவைச் சேர்ந்த வேறொருவருக்கும் விற்கப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விசாரணையில், காரின் தற்போதைய உரிமையாளர் காஷ்மீரின் புல்வாமாவைச் சேர்ந்த என்ற மருத்துவர் என்றும், இவர் பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்தவர் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

என்ன வெடிபொருள்?

வெடிவிபத்தின் காரணம் குறித்து அதிகாரிகள் உறுதியாக எதையும் அறிவிக்கவில்லை. ஆரம்ப அறிக்கைகள் CNG சிலிண்டர் வெடித்திருக்கலாம் என்று குறிப்பிட்டாலும், ஒரு மூத்த அதிகாரி அதிக எரியக்கூடிய வேதிப்பொருள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறியிருக்கிறார். 

உயர்மட்ட எச்சரிக்கை

இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் உச்சக்கட்ட எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வடக்கு ரயில்வேயின் RPF, GRP உடன் இணைந்து டெல்லி-என்சிஆர் ரயில் நிலையங்களில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தியுள்ளது. IGI விமான நிலையம் மற்றும் மெட்ரோ நிலையங்கள் உட்பட அனைத்துப் பகுதிகளிலும் CISF தீவிர கண்காணிப்பை மேற்கொண்டுள்ளது.

பிற நகரங்கள்:

பெங்களூரு: நகரெங்கிலும் Nakabandis (சோதனைச் சாவடிகள்) அமைக்கவும், சந்தேகத்திற்குரிய நபர்கள் மற்றும் வாகனங்களைத் தீவிரமாகச் சோதனையிடவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஹோட்டல்கள், விடுதிகள் மற்றும் பி.ஜி. விடுதிகளில் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மகாராஷ்டிரா: ஃபரிதாபாத்தில் 360 கிலோ அமோனியம் நைட்ரேட் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதையடுத்து, முதல்வர் ஃபட்னாவிஸ் பாதுகாப்பு நிலைமையை மறுஆய்வு செய்தார். டெல்லி சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து மாநிலம் முழுவதும் போலீசார் விழிப்புடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

பீகார், தெலங்கானா, உத்தரப் பிரதேசம், ஹிமாச்சலப் பிரதேசம்: இந்த மாநிலங்களிலும் உயர்மட்ட எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு, பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாகவும் விழிப்புடனும் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

விமான நிலையங்கள்: விமான நிறுவனங்கள் பயணிகளை விமான நிலையங்களுக்குப் புறப்படுவதற்கு குறைந்தபட்சம் 3 மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே வருமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளன.

அரசியல் தலைவர்களின் இரங்கல்கள்

பிரதமர் நரேந்திர மோடி: உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்ததுடன், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் அதிகாரிகளுடன் நிலைமையை ஆய்வு செய்தார்.

உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா: உயிரிழப்புகளால் வார்த்தைகளில் விவரிக்க முடியாத வேதனை அடைந்ததாகவும், காயமடைந்தவர்களை மருத்துவமனையில் சந்தித்ததாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், "எல்லாக் கோணங்களிலும் விசாரித்து வருகிறோம். FSL மற்றும் NSG ஆய்வுக்குப் பின்னரே காரணத்தைச் சொல்ல முடியும்" என்று கூறினார்.

குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆகியோரும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர். டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா மற்றும் அமைச்சர் ஆஷிஷ் சூட் ஆகியோர் LNJP மருத்துவமனைக்குச் சென்று காயமடைந்தவர்களைச் சந்தித்தனர்.

உதவி எண்கள் (Helpline Numbers)

சம்பவத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காகவும், தகவல் அறியவும் பல்வேறு உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன:

டெல்லி காவல்துறை அவசர உதவி: 112

டெல்லி காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறை: 011-22910010 அல்லது 011-22910011

LNJP மருத்துவமனை: 011-23233400

டெல்லி தீயணைப்புத் துறை: 101

ஆம்புலன்ஸ்: 102 அல்லது 108

விசாரணையில் கூடுதல் தகவல்கள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க  | டெல்லி குண்டுவெடிப்பு : 8 பேர் பலி, 3 பேர் படுகாயம்! உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு?

