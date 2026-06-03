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பற்றி எரிந்த ஹோட்டல்... டெல்லியில் 20 பேர் பலி... பிரதமர் மோடி நிவாரணம் அறிவிப்பு

Delhi Restaurant Fire Accident : டெல்லி மால்வியா நகரில் உள்ள உணவகம் ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 20 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written BySudharsan G
Published: Jun 03, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:55 PM IST
பற்றி எரிந்த ஹோட்டல்... டெல்லியில் 20 பேர் பலி... பிரதமர் மோடி நிவாரணம் அறிவிப்பு
Image Credit: Image Credit : Delhi Restaurant Fire Accident | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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