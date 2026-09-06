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இடிந்து விழுந்த மாணவர் விடுதி... 3 பேர் உயிரிழப்பு - டெல்லியில் பரபரப்பு

Delhi Student PG Building Collapse: டெல்லியில் மாணவர் விடுதி இடிந்து விழுந்ததில் இதுவரை 3 பேர் உயிரிழந்தனர். 3 பேர் படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் உள்ள நிலையில், இன்னும் 10 பேர் இடிபாடுகளில் சிக்கியிருக்கலாம் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Written BySudharsan G
Published: Sep 06, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:43 PM IST
இடிந்து விழுந்த மாணவர் விடுதி... 3 பேர் உயிரிழப்பு - டெல்லியில் பரபரப்பு
Image Credit: Delhi Building Collapse | Image Source : X/@ANI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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இடிந்து விழுந்த மாணவர் விடுதி... 3 பேர் உயிரிழப்பு - டெல்லியில் பரபரப்பு
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