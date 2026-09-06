/இடிந்து விழுந்த மாணவர் விடுதி... 3 பேர் உயிரிழப்பு - டெல்லியில் பரபரப்பு

Delhi Student PG Building Collapse: தலைநகர் டெல்லியின் தென்மேற்கில் அமைந்துள்ள சாந்தி நிகேதன் பகுதியில் இன்று மதியம் மாணவர் விடுதி ஒன்று இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது.
5 அடுக்கு விடுதி இடிந்ததில் இதுவரை மூன்று பேர் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மூன்று பேர் படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சையில் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
#WATCH | "No one will be spared," says Delhi CM Rekha Gupta on Satya Niketan building collapse incident pic.twitter.com/swZ3wMoIL9— ANI (@ANI) September 6, 2026
டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் தெற்கு வளாகத்திற்கு அருகே அமைந்துள்ள இப்பகுதி தற்போது மிகவும் பரபரப்பாக காணப்படுகிறது. மீட்புப் படையினர் தீவிரமாக செயலாற்றி வருகின்றனர். இன்னும் 10க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கியிருக்கலாம் என தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன. இடிந்த கட்டடம் 40-50 ஆண்டுகள் பழமையானது என்றும் கூறப்படுகிறது.
விபத்தை நேரில் பார்த்த சிலர் கூறுகையில் இன்னும் கட்டட இடிபாடுகளுக்குள் 40-50 பேர் சிக்கியிருக்கலாம் என கூறுகிறார்கள். ஆனால் இன்னும் எத்தனை பேர் சிக்கியிருக்கிறார்கள் என்பது உறுதியாக தெரியவில்லை. கட்டடத்தின் அடித்தளத்தில் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில், இன்று மதியம் 1.30 மணியளவில் விபத்து நிகழ்ந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
டெல்லி மாணவர் விடுதி இடிந்ததில் மூன்று பேர் உயிரிழந்திருக்கும் நிலையில், பிரதமர் மோடி இரங்கலை பதிவு செய்துள்ளார். இதுகுறித்து அவரது அதிகாரப்பூர்வ X தளத்தில், டெல்லியின் சத்யா நிகேதன் பகுதியில் கட்டடம் இடிந்து விழுந்தது மிகுந்த வேதனையை அளிக்கிறது. அன்புக்குரியவர்களை இழந்தவர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்.
காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறோம். அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தில் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி வருகின்றனர்" என பதிவிட்டுள்ளார்.
டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா விபத்து நடந்த சத்யா நிகேதன் இடத்தையும், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள டெல்லி எய்ம்ஸ் சென்டரிலும் ஆய்வு மேற்கொண்டார். மேலும், மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதார அதிகாரிகளிடம் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். மேலும் இந்த விபத்துக்கு காரணமானவர்களை யாரும் தப்பிக்க முடியாது என்றும் அவர் உறுதியளித்தார்.
கட்டடத்தின் பெயர் Hostel Daze, இதில் 30 அறைகள் உள்ளன. ஒரு அறையில் இரண்டு அல்லது மூன்று மாணவர்கள் தங்கும் நிலையே உள்ளது. இது குடியிருப்பு கட்டடம் என கூறப்படும் நிலையில் இதில் மாணவ விடுதி நடத்தியது எப்படி என்பது பலரின் கேள்வியாக உள்ளது.
ஹரி ராம் பன்சல் என்பவர்தான் இந்த கட்டடத்தின் உரிமையாளர் ஆவார். இவர் கடந்த சில மாதங்களுக்காவே கட்டடத்தை சீரமைத்திருக்கிறார். இந்த கட்டடத்தில் குடியேறிவர்களில் பெரும்பாலான மாணவர்கள் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில்தான் குடியேறியிருக்கிறார்கள். இன்னும் கட்டடத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடையவில்லை.
விபத்து ஏற்பட்டபோது கூட, அடித்தளத்தில் தொழிலாளர்கள் வேலை செய்து வந்தனர். தற்போது மீட்கப்பட்ட ஆறு பேரில் இருவர் தொழிலாளர்கள் ஆவர். உயிரிழந்தவர்களில் ஒருவர் தொழிலாளர் ஆவர்.
டெல்லியில் கடந்த இரண்டு நாள்களாக கனமழை பெய்த நிலையில், இந்த கட்டடம் இருந்த பகுதியில் அதிகளவு மழைநீர் தேங்கியிருந்தது. பள்ளமான பகுதியில் இருப்பதால் இங்கு அதிகளவில் மழைநீர் தேங்கி உள்ளது. மழை பெய்தபோது கூட அவர்கள் அங்கு பணியாற்றி வந்துள்ளனர்.