/டெல்லி மாணவர் போராட்டம்: ICU-வில் மாணவி! RML மருத்துவமனைக்கு சென்ற அரசியல் தலைவர்கள்

டெல்லியில் நடைபெற்ற மாணவர் போராட்டத்தின்போது போலீஸ் நடத்திய நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட மோதலில் பல மாணவர்களும், போலீசாரும் காயமடைந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காயமடைந்த மாணவர்களில் பெரும்பாலானோர் டெல்லியின் ராம் மனோகர் லோகியா (RML) அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது பெரும்பாலானோர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
அதே நேரத்தில், 20 முதல் 21 வயதுக்குட்பட்ட ஒரு மாணவி மட்டும் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் (ICU) சிகிச்சை பெற்று வருவது கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
போராட்டத்தின் போது காயமடைந்த மாணவர்களில் பெரும்பாலானோர் டெல்லி அரசு மருத்துவமனையான ராம் மனோகர் லோகியா (RML) மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். சிலர் சப்தர்ஜங் மருத்துவமனைக்கும், சிலர் தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கும் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
மருத்துவமனை நிர்வாகத்தின் தகவலின்படி, சுமார் 80 மாணவர்கள் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். அவர்களில் பெரும்பாலானோருக்கு லேசான காயங்கள் இருந்ததால் முதலுதவி மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்குப் பிறகு வீடு திரும்ப அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
ஆனால் ஒரு இளம் மாணவி மட்டும் தீவிர காயங்களுடன் ICU-வில் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
RML மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவர் அளித்த பேட்டியில்,
"எங்கள் மருத்துவமனைக்கு வந்த பெரும்பாலான மாணவர்களுக்கு லேசான காயங்கள் மட்டுமே இருந்தன. அவர்களுக்குத் தேவையான சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டுப் பாதுகாப்பாக வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். யாருக்கும் உயிர் பயம் கூடும் அளவிற்கான காயங்கள் இல்லை. தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ள ஒரு மாணவியின் உடல்நிலையை மட்டும் எங்கள் மருத்துவக் குழுவினர் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர்" என்று கூறினார்.
இந்த மோதலில் மாணவர்கள் மட்டுமின்றி, 100-க்கும் மேற்பட்ட போலீசாரும் காயமடைந்ததாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவர்களுக்கும் RML உள்ளிட்ட மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய சுகாதார அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா, மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று காயமடைந்த மாணவர்கள் மற்றும் போலீசாரின் உடல்நிலையை கேட்டறிந்தார். ICU-வில் சிகிச்சை பெற்று வரும் மாணவியின் உறவினர்களையும் சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய அவர், அந்த மாணவி விரைவில் குணமடைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்வதாக தெரிவித்தார்.
மாணவர்களைச் சந்தித்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி,
"நாட்டின் கல்வி முறையும், தேர்வு முறையும் முற்றிலும் சீர்குலைந்துவிட்டது. இதைத்தான் மாணவர்கள் சுட்டிக்காட்டி போராடினார்கள். ஆனால், அவர்கள் மீது கண்ணீர் புகைகுண்டுகளை வீசி, கொடூரமாகத் தாக்கியுள்ளனர். நாட்டின் எதிர்காலமான மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட இந்த வன்முறைக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உடனடியாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.
அரவிந்த் கெஜிரிவால் கூறுகையில், "போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பல மாணவர்களைக் காணவில்லை என்றும், அவர்கள் மீது போலி எஃப்.ஐ.ஆர் (FIR) பதிவு செய்யப்படுவதாகவும் புகார்கள் வந்துள்ளன. இது குறித்து விசாரிக்க நாங்கள் நாடாளுமன்ற தெரு காவல் நிலையத்திற்கு நேரில் செல்கிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.
மருத்துவமனைக்கு ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி, டெல்லி முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆகியோரும் சென்று காயமடைந்த மாணவர்களை சந்தித்து பேசினர். அதன்பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்கள், மாணவர்களுக்கு எதிராக போலீஸ் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையை கடுமையாக விமர்சித்தனர்.
பிரியங்கா காந்தி தனது கருத்தில்,
"மாணவர்கள் மீது நடந்த தாக்குதல் மிகவும் வேதனையானது. பெண்கள் கூட தாக்கப்பட்டதாக புகார்கள் வந்துள்ளன. இளைஞர்களின் குரலை வன்முறையால் அடக்க முடியாது" என்று குற்றம்சாட்டினார்.
RML மருத்துவமனைக்கு தனது நண்பரை பார்க்க வந்த டெல்லி பல்கலைக்கழக மாணவர் ஜிதேந்திரா, செய்தியாளர்களிடம் கூறியது,
"நாங்கள் ஐந்து அல்லது ஆறு பேர் சேர்ந்து போராட்டத்தில் பங்கேற்றோம். என் நண்பரின் முதுகில் லாத்தி அடியால் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் காலில் பலமாக தாக்கப்பட்டதால் எலும்பு முறிந்துள்ளது. தற்போது அவருக்கு பிளாஸ்டர் போடப்பட்டுள்ளது. இன்று மாலைக்குள் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுவார் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்."
போராட்டத்தின் போது கைது செய்யப்பட்டவர்கள், பதிவு செய்யப்பட்ட FIR-கள், காணாமல் போனதாக கூறப்படும் மாணவர்கள் ஆகிய விவகாரங்கள் தற்போது அரசியல் மற்றும் சட்ட ரீதியாகவும் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மாணவர் அமைப்புகள் போராட்டத்தை நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தும் திட்டத்தில் இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.