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டெல்லி மாணவர் போராட்டம்: ICU-வில் மாணவி! RML மருத்துவமனைக்கு சென்ற அரசியல் தலைவர்கள்

Delhi Protest News: டெல்லியில் நடைபெற்ற மாணவர் போராட்டத்தின்போது ஏற்பட்ட மோதலில் காயமடைந்த மாணவர்களில் பெரும்பாலானோர் ராம் மனோகர் லோகியா (RML) அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஒரு மாணவி மட்டும் ICU-வில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா, ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி மற்றும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆகியோர் காயமடைந்தவர்களை சந்தித்தனர்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 21, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:27 PM IST
டெல்லி மாணவர் போராட்டம்: ICU-வில் மாணவி! RML மருத்துவமனைக்கு சென்ற அரசியல் தலைவர்கள்
Image Credit: File | Delhi Student Protest: Rahul Gandhi, Kejriwal Visit Injured at RML HospitalSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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