சிபிஐ இணை இயக்குநர் குற்றவாளி... 25 வருட கால வழக்கில்... டெல்லி நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!

25 year old pre dawn raid case: 2000ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் அதிகாலையில், அதாவது விடிவதற்கு முன்னர், முன்னாள் ஐஆர்எஸ் அதிகாரி அசோக் குமார் அகர்வாலுக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் அதிரடியாக சோதனை நடத்தப்பட்டது.
இந்த சோதனை தொடர்பான வழக்கில் சிபிஐயின் தற்போதைய இணை இயக்குநர் ரம்னீஷ் கீர் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற காவல் உதவி ஆணையர் வி.கே. பாண்டே ஆகிய இருவரையும் நீதிமன்றம் குற்றவாளியாக அறிவித்துள்ளது. டெல்லியில் உள்ள திஸ் ஹசாரி நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
சேதம் விளைவித்தல், குற்றவியல் அத்துமீறல் உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் இருவரையும் நீதிமன்றம் குற்றவாளியாக அறிவித்துள்ளது.
CAT உத்தரவு மீறல்
2000ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 19ஆம் தேதி, அப்போது அமலாக்கத்துறை துணை இயக்குநராகப் பணியாற்றி, பின்னர் இரண்டு சிபிஐ வழக்குகளில் இருந்தும் விடுவிக்கப்பட்ட அசோக் குமார் அகர்வால் (1985 பேட்ச் ஐஆர்எஸ் அதிகாரி) வீட்டில் நடத்தப்பட்ட அதிகாலை ரெய்டு நடத்தப்பட்டது. இந்த ரெய்டு பெரும் சர்ச்சையானது.
இடைநீக்கத்தை மறுஆய்வு செய்ய உத்தரவிட்ட, 2000ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 28ஆம் தேதியிட்ட மத்திய நிர்வாகத் தீர்ப்பாயத்தின் (CAT) உத்தரவை மீறி, இந்த ரெய்டு நடவடிக்கையில் அதிகாரிகள் தங்களின் அதிகாரங்களை தவறாகப் பயன்படுத்தியதாக டெல்லி நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளது.
டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்ட்ட, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் சொந்த ஆவணங்களில் இருந்தே பிரதான கனவு உடைக்கப்பட்டது உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. அசோக் குமார் அகர்வால், இழுத்துச் செல்லப்பட்டு கடுமையாக தாக்கப்பட்டார். மருத்துவ சட்ட ஆலோசகர் நேரில் கண்ட சாட்சிகள் மற்றும் பிரமாணப் பத்திர ஒப்புதல்கள் மூலம் காயம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
இரண்டு வழக்குகளில் இருந்து விடுவிப்பு
கண்காணிப்பு உத்தரவுகளை பின்பற்றாமல், 2000ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 18ஆம் தேதி அன்று ரகசிய கூட்டமே, மறுநாள் அதிகாலை திட்டமிடப்பட்ட சோதனைக்கு வழிவகுத்தது. இறுதியில் இரண்டு சிபிஐ வழக்குகளில் இருந்தும் அசோக் குமார் அகர்வால் விடுவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
பாதுகாப்பு வழங்கப்படவில்லை
அதிகாரிகளின் நடவடிக்கைகள் அதிகாரப்பூர்வ கடமையின் வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்டவை என கருதப்படுகிறது. குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டப்பிரிவு 197-இன் கீழ் எந்த பாதுகாப்பும் வழங்கப்படவில்லை.
நீதித்துறை நடுவர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களை ஆதாரமற்ற வழக்குகளில் இருந்து பாதுகாக்கும் சிறப்புச் சட்டமான குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் (CrPC) பிரிவு 197-இன் கீழ் பாதுகாப்பு வழங்க நீதிமன்றம் அனுமதி மறுத்துவிட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பதவியில் இருக்கும் அதிகாரிகள் செய்யும் குற்றங்களை நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்பு, அரசின் அனுமதியை பெற வேண்டும் என இந்தச் சட்டம் வலியுறுத்துகிறது.
முன்னர் இருந்த, 1973ஆம் ஆண்டு அந்நியச் செலாவணி ஒழுங்குமுறைச் சட்டத்தின் கீழ், முக்கியமான விசாரணைகளில் தலையீடு நடப்பதாக அசோக் குமார் அகர்வால் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார். இந்த சட்டம் பின்னர் 2000ஆம் ஆண்டில் அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டத்தால் (FEMA) மாற்றப்பட்டது. அவரது புகார்களில் செல்வாக்கு மிக்க நபர்களின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன. மேலும் அவை அதிகாரிகளுக்கு பலமுறை மனுக்கள் மூலம் சமர்பிக்கப்பட்டன.
சாட்சிகள் மூலம் உறுதியானது
சோதனை நடவடிக்கையின் போது வலுகட்டாயமாக அதிகாரிகள் நுழைந்தது கண்டறியப்பட்டது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் சொந்த ஆவணங்களில் இருந்து அசோக் குமாரின் வீட்டு பிரதான கதவு உடைக்கப்பட்டதும் உறுதிசெய்யப்பட்டது. காவலில் வன்முறை, கைகலப்பு, உடல் காயங்கள் உள்ளிட்ட தொடர்ச்சியான முறைகேடுகள் பிராமணப் பத்திரங்கள் மற்றும் நேரில் கண்ட சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டன.
உள்ளாடைகளுடன் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார்
சோதனையின் போது, ஒரு பாதுகாப்பு ஊழியர் தாக்கப்பட்டார். வளாகத்தின் சுற்றுச்சுவர் தாண்டப்பட்டு பிரதான கதவு உடைக்கப்பட்டது. அக்ரவால் உள்ளாடைகளுடன் அவரது படுக்கையறையில் இருந்து இழுத்துச் செல்லப்பட்டார். மேலும் அவரது குடும்பத்தினர் வீட்டிற்கு பூட்டிவைக்கப்பட்டனர். மருத்துவமனையில் ஆஜர்படுத்தப்படுவதற்கான முன்பு, அவர் அடையாளம் தெரியாத இடத்திற்கு கொண்டுச் செல்லப்பட்டுள்ளார்.
பழிவாங்கும் நடவடிக்கை
இரண்டு தனித்தனி சிபிஐ வழக்குகளில் அசோக் குமார் அகர்வால், குற்றச்சாட்டுகளை தொடர போதுமான ஆதரம் இல்லை என்பதைக் காரணம் காட்டி, விசாரணைக்கு முன்னரே நீதிமன்றத்தால் விடுவிக்கப்பட்டார். 2000ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் நடந்த அந்த அதிகாலை சோதனை பழிவாங்கும் நடவடிக்கை என நீதிமன்றம் கண்டறிந்தது.
அசோக் குமார் படிக்கட்டுகளில் இருந்து வலுக்கட்டாயமாக தள்ளப்பட்டதாகவும், அதனால் அவரது வலது காயங்கள் ஏற்பட்டதாகவும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. வழக்கில் புகார்தாரர் தரப்பில் வாதாடிய வழக்கறிஞர், "அன்று காலை 8.45 மணிக்கு டிடியு மருத்துவமனையில் ஆஜர்படுத்துவதற்கு முன்பு, அவர் பீராகர்கி சௌக் அருகே அடையாளம் தெரியாத இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். நீதிமன்றத்தில் இப்பிரச்னையை எழுப்பினால், குடும்பத்தினரை கைது செய்வதாக அவர் சிபிஐயால் மிரட்டப்பட்டார்" என குற்றஞ்சாட்டினார்.
அடுத்த வாரம் தண்டனை அறிவிப்பு
சிபிஐ இணை இயக்குநரான ரம்னீஷ் கீர் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற காவல் உதவி ஆணையர் வி.கே. பாண்டே ஆகியோர் குற்றவாளி என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது நிலையில், அவர்களுக்கான தண்டனை விவரம் அடுத்த வாரம் வெளியாகும் என்றும் நீதிமன்றம் தனது உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | 'நாட்டு பெண்களிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறேன்...' - பிரதமர் மோடி உரை
மேலும் படிக்க | பெங்களூருவில் இனி No Traffic... வந்தாச்சு புதிய மெட்ரோ சேவை
மேலும் படிக்க | ஒரு பக்கம் வாட்டும் வெயில், மறுபக்கம் கொட்டும் மழை! இன்று உங்கள் ஊர் நிலவரம் என்ன? IMD Alert
