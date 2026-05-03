ஏசி வெடித்து... 9 பேர் பலி - டெல்லியில் பயங்கர தீ விபத்து!

Delhi Fire Break Out: தேசிய தலைநகர் டெல்லியில் விவேக் விஹார் பகுதியில் உள்ள நான்கு மாடி குடியிருப்பு கட்டடத்தில் இன்று (மே 3) அதிகாலையில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் 9 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் 2 பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர்.
நான்கு மாடி குடியிருப்பின், 2ஆம் தளத்தில் இன்று அதிகாலை 4 மணியளவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. உடனடியாக தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது உடன் 14 தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தது. அவர்கள் தீயை அணைக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டனர்.
மறுபுறம் மீட்பு நடவடிக்கையிலும் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது மாடிக்கும் தீ பரவியதை கண்டு அதிகாரிகள் தீயை அணைக்கும் பணியை விரைவுப்படுத்தினர். சுமார் 2 மணிநேர கடுமையான போராட்டத்திற்கு பின் அதிகாலை 6 மணியளவில் தீ முற்றிலும் அணைக்கப்பட்டு, நிலைமை கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது.
#WATCH | Delhi: Deputy Commissioner of Police (DCP) for Shahdara District, Rajendra Prasad Meena, says, "Fire broke out in a house in a four-story building in Vivek Vihar, with casualties on the second floor. So far, 3-4 bodies have been found, and the search for the remaining… https://t.co/JXCQ0AMEls pic.twitter.com/ohduLZbMeG
— ANI (@ANI) May 3, 2026
தற்போது இணையத்தில் வெளியாகும் இதுதொடர்பான வீடியோக்களை பார்க்கும்போது, கட்டடம் முழுமையாக தீயில் கருகி, அதன் மேல்தளத்தில் இருந்து கரும்புகை வெளியேறி வருவதை பார்க்க முடிகிறது.
விவேக் விஹார் என்பது கிழக்கு டெல்லியின் பிரதான பகுதியாகும். அந்த கட்டத்தில் இருந்து சுமார் 12க்கும் மேற்பட்டவர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். காயமடைந்தவர்கள் குரு டெக் பகதூர் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தீ விபத்து ஏற்பட்டதற்கான காரணம் இன்னும் உறுதியாக தெரியாவிட்டாலும், ஏசி வெடித்ததால் தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என அங்கு இருக்கும் குடியிருப்பாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார். "ஏசியில் ஏற்பட்ட வெடிப்பால் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. சுமார் 12-15 பேர் மீட்கப்பட்டனர். இருப்பினும், 4-5 பேரை இன்னும் காணவில்லை" என குடியிருப்பாளர் ஒருவர் ANI ஊடகத்திடம் தெரிவித்தார்.
