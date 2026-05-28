/பாலியல் பொருள் வாங்கிய பெண்..அநாகரிகமாக கமெண்ட் செய்த நபர்! வைரல் பதிவு..

டெல்லியில் ஒரு பெண், தான் பாலியல் பொருளை ஆர்டர் செய்து வாங்கிய போது, அதனை டெலிவரி செய்த ஆளால் வன்புருத்தலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக கூறி, பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வாேம்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு, ஒரு பெண் BlinkIt தளத்தில் பாலியல் பொருள் ஒன்றை ஆர்டர் செய்து வாங்கி இருக்கிறார். அப்படி வாங்கும் போது தனக்கு ஏற்பட்ட கசப்பான அனுபவத்தை LinkedIn தளத்தில் பகிர்ந்து உள்ளார்.
ஒரு பெண், கடந்த 25ஆம் தேதி அன்று ஆன்லைனில் பொருட்கள் வாங்கும் தளமான, BlinkItல் பாலியல் சம்பந்தமான பொருளை வாங்கியிருக்கிறார். அதை வாங்கிய போது ஒரு டெலிவரி ஏஜென்ட் அவரது வீட்டுக்கு வந்து அதனை வந்து டெலிவரி செய்து இருக்கிறார்.
ஆர்டர் செய்த பொருளை எடுத்து பார்த்த போது, அதற்கு சீல் இல்லாமல் இருப்பது தெரிந்திருக்கிறது. இதனால் அந்த பெண் அவசவுகரியமாக உணர்ந்திருக்கிறார். ஆர்டரை கொண்டு வந்த போது முதலில் அந்த டெலிவரி செய்த நபர் அந்த பெண்ணிற்கு போன் செய்திருக்கிறார். தேவையில்லாமல் நிறைய விஷயங்களை பேசி இருக்கிறார். பின்பு, “நீங்கள் என்ன ஆர்டர் செய்தீர்கள்?” என்று மீண்டும் அவர் வாயால் சொல்ல கேட்டிருக்கிறார். பின்பு, “நான் இருக்கும்போது வைப்ரேட்டர் எல்லாம் எதற்கு வாங்குகிறீர்கள்?” இன்று தன்னிடம் அவர் கேட்டதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.
அந்த நபர் மேலும், பல விரும்பத்தகாத வார்த்தைகளை ஹிந்தியில் தெரிவித்து இருக்கிறார். மேலும் மேலும், என்னை உபயோகித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அந்த பெண்ணிடம் கூறியிருக்கிறார். டெலிவரி செய்ய வரும்போது, அவர் தன்னை ஒரு மாதிரியாக பார்த்ததாகவும் தனக்கு அதை விவரிக்க வார்த்தைகளை தெரியவில்லை என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
அந்த நம்பர் டெலிவரி செய்ய வந்தபோது, வேகமாக கதை வருகை ஓடியதை வாங்கிக் கொண்டதாகவும், இரண்டாவது முறை அந்த நம்பரில் இருந்து கால் வந்தபோது கண்டிப்பாக உன்னை ரிப்போர்ட் செய்து விடுவேன் என்று மிரட்டியதால் அவன் மன்னிப்பு கேட்டு விட்டு சென்றதாகவும் கூறி இருக்கிறார்.
BlinkIt கஸ்டமர் சப்போர்ட் டீமிடம் இந்த விஷயத்தை புகார் செய்த அந்த பெண், இது குறித்து விரிவாக விசாரித்து இந்த புகாரை எடுத்துக் கொண்டதாக கூறி இருக்கிறார். இது குறித்து தான் அந்த நிறுவனத்திடம் தெரிவித்த போது அவர்கள் விரைந்து வந்து இந்த பிரச்சனையை முடிக்க முயற்சிகள் செய்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இவரது இந்த பதிவு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.