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கழுத்தை கவ்வப்பார்த்த சிறுத்தை! ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் எஸ்கேப் ஆன இளைஞர்..வைரல் வீடியோ

மத்திய பிரதேச மாநிலம், இந்தூரில் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்த சிறுத்தை, டெலிவரி ஊழியரின் கன்னத்தை கடிக்க பார்த்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 08, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:25 PM IST
கழுத்தை கவ்வப்பார்த்த சிறுத்தை! ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் எஸ்கேப் ஆன இளைஞர்..வைரல் வீடியோ
Image Credit: Leopard Attack | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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