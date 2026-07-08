/கழுத்தை கவ்வப்பார்த்த சிறுத்தை! ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் எஸ்கேப் ஆன இளைஞர்..வைரல் வீடியோ

இந்தூரின், பிச்சோலி மர்தானா பகுதியில், சமீபத்தில் ஒரு டெலிவரி ஊழியர் மீது சிறுத்தை ஒன்று பாய்ந்த சம்பவம், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வீடியோவில், சிறுத்தை டெலிவரி ஊழியரை தாக்குவதும், பின்னர் அருகில் இருக்கும் வீட்டிற்குள் சிறுத்தை தப்பி ஓடுவதும் அதில் பதிவாகி இருக்கிறது. தற்போது இணையம் முழுவதும், மயிரிழையில் உயிர்தப்பிய அந்த இளைஞர் குறித்த செய்தியாகத்தான் இருக்கிறது.
இந்தூரின், கனடியா காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட, பிச்சோலி மர்தானா பகுதியில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இதில், முதலில் அந்த டெலிவரி ஊழியர் தன்னுடைய பைக்கில் நெருங்கி வரும் போது, சிறுத்தை ஒன்று சாலையில் சுற்றி திரிவது தெரிகிறது. சிறுத்தையை பார்த்தவுடன் டெலிவரி ஊழியர், உடனடியாக வாகனத்தை நிறுத்தி விட்டார்.
இதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு, சிறுத்தை திடீரென அவரை நோக்கி பாய்ந்தது. இதை சற்றும் எதிர்பாராத அந்த டெலிவரி ஊழியர் நிலை தடுமாறினார். பாய்ந்த அந்த சிறுத்தை உடனே விலகி சென்றது. பின்னர் சுதாரித்த அந்த டெலிவரி ஊழியர், உடனடியாக தன்னை காப்பாற்றிக்கொள்ள அந்த இடத்திலிருந்து விலகி வேகமாக ஓடினார்.
Leopard attacks on Blinkit Delivery guy at Night, somehow he escaped pic.twitter.com/iehD3KfndG— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 8, 2026
இது குறித்து வெளியாகி வரும் தகவலின் படி, இந்த சம்பவம் கடந்த செவ்வாய்கிழமை அன்று இரவு சுமார் 8:30 மணிக்கு நிகழ்ந்திருக்கிறது. இந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு, சிறுத்தை அருகிலிலுள்ள வீட்டின் குளியலறைக்குள் நுழைந்தது. சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு, அந்த சிறுத்தை ஸ்ரீஜி பள்ளத்தாக்கு பகுதியை நோக்கி ஓடியது.
அந்த டெலிவரி ஊழியர், கன நேரத்தில் தப்பியது குறித்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் கடும் வைரலாகி வருகிறது. ஒரு புறம் அனைவரும் அந்த இளைஞர் குறித்து கவலைப்பட, இன்னொரு புறம், பாதுகாப்பான குடியிருப்பு பகுதிக்குள் சிறுத்தை வந்தது எப்படி என்று அனைவரும் கேட்டு வருகின்றனர்.
இது குறித்த தகவல் கிடைத்தவுடன், கனடியா காவல்துறையினரும் வனத்துறையின் மீட்புக்குழுவினரும், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்துள்ளனர். பின்னர், சிறுத்தையை கண்டறிந்து அதை பாதுகாப்பாக பிடிப்பதற்கான தேடுதல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த சிறுத்தையின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க, காவல்துறையினர் அருகிலிருக்கும் பகுதிகளின் சிசிடிவி காட்சிகளை சேகரித்து ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். அதே போல, அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் மற்றும் கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கும் சிறுத்தை நடமாட்டம் குறித்து எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருப்பதோடு, பாதுகாப்பான இடங்களில் இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
தற்போது வனத்துறையினர் சிறுத்தையை தேடி வரும் இந்த வேளையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இரண்டு காவல் வாகனங்கள் அப்பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாக, அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
சிறுத்தையின் நடமாட்டம் தென்பட்ட பகுதியை சேர்ந்த பொது மக்களுக்கு, இரவில் தேவையின்றி வெளியில் செல்ல வேண்டாமென காவல் துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். அதோடு, சிறுத்தையை கண்டால் உடனே காவல்துறைக்கோ அல்லது வனத்துறைக்கோ தகவல் தெரிவிக்கும்படியும் மக்களுக்கு அறிவுறுத்தியிருக்கின்றனர்.
அப்பகுதியில் பெய்த தொடர் கனமழை காரணமாக, அந்த சிறுத்தை கூடல் என்கிற வனப்பகுதியிலிருந்து வழிதவறி குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்திருக்கலாம் என அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.