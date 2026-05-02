சுடுகாட்டில் திருமணம்..பிணங்களை எரிக்கும் இடத்தில் கொண்டாட்டமா? கம்பெடுத்த நெட்டிசன்கள்!

Destination Wedding In Cremation Ground : நாளாக நாளாக, நம்மை சுற்றி நடக்கும் இந்திய திருமணங்களில் ட்ரெண்டுகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. முன்னர் ஊரைக் கூட்டி இருவருக்கும் மனம் முடித்து வைப்பது தான் திருமணம் என்று கூறி வந்தனர். ஆனால் இப்போது அந்த கதை கிடையாது. நமக்கு பிடித்த மிக நெருங்கிய சொந்தங்கள் மட்டும் இருந்தாலே போதும் என்ற எண்ணத்துடன் “Destination Wedding” நடத்தப்படுகிறது. இது போன்ற திருமணங்களில், மாப்பிள்ளைக்கும் மணப்பெண்ணுக்கும் மிகவும் நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்வர். அதில் பெரும்பாலும் 200-300 பேர் மட்டுமே கலந்து கொள்வர். அப்படிப்பட்ட Destination Weddingதான் தற்போது அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது. இதில் ஸ்பெஷல் ஆக ஒன்றும் இல்லை என்றாலும், அந்தத் திருமணம் நடத்தப்பட்ட இடம் தான் பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது.
சுடுகாட்டில் நடத்தப்பட்ட திருமணம்!
திருமணம் முடித்த புதுமண தம்பதிகளை, இறந்த துக்க வீட்டுக்கு கூட வரக்கூடாது என்று ஒரு சில சம்பிரதாயங்களில் கூறுவார்கள். ஆனால், இங்கு ஒரு தம்பதி பிணங்களை கொண்டு வந்து எரிக்கும் சுடுகாட்டிலேயே திருமணத்தை செய்துள்ளனர். காசியாபாத்தில் உள்ள மயானத்தில் தான் இந்த திருமணமானது நடைபெற்றுள்ளது.
நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள இந்த மயானத்தை பொதுவாக பலரும் இறுதி சடங்குகள் செய்வதற்கும் துக்க நிகழ்வுகளுக்கும் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த திருமணத்தின் போது மயான பகுதி முழுவதும் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு மாலை மாற்றும் சடங்குகள் செய்யப்பட்டு கொண்டாடப்பட்டுள்ளது.
இந்த திருமண கொண்டாட்டத்தில் மொத்தம் 50 விருந்தினர்களுக்கும் மேல் கலந்து கொண்டுள்ளனர். இசையும் பலத்த சத்தத்துடன் ஒலிக்கப்பட்டுள்ளது.
எழுந்த எதிர்ப்புகள்!
இந்த வித்தியாசமான டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங் குறித்து தெரிந்து கொண்ட உள்ளூர் வாசிகள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் இந்த செயலை தங்களது கலாச்சாரம் மற்றும் ஆன்மீக நம்பிக்கைகளுக்கு எதிரான அவமரியாதையாக கருதுகின்றனர்.
மயானங்கள் ஆன்மீக ரீதியாக மிகவும் அமைதியாக இருக்க வேண்டிய இடங்கள் என கூறப்படுவதாகவும், அங்கு இத்தகைய கொண்டாட்டங்களை நடத்துவது முறையற்றது எனவும் அந்த ஊரைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் நாராயணன் சிங் ராவத் தெரிவித்துள்ளார்.
சம்பவம் நடந்திருக்கும் இந்த இடத்தில் மாவட்டமானது டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங்குளுக்கான இடமாக மாறி வருகிறது. இது போன்ற சம்பவங்களை தடுக்க முறையான விதிமுறைகளை அவசியம் இருக்க வேண்டும் என்பது இங்குள்ள பலரது கோரிக்கையாக உள்ளது.
வித்தியாசமாக திருமணம் செய்ய வேண்டியது என்ற முயற்சியில் இந்த தம்பதியினர் உள்ளூர் மக்களின் உணர்வுகளை புண்படுத்தியதாக சமூக வலைத்தளங்களில் கண்டனம் எழுந்து வருகின்றன.
சடங்குகள்:
சம்பவம் நடந்த மயானத்தில் இந்த திருமண சடங்குகள் நடந்த போது அங்கு பலத்த இசை இசைக்கப்பட்டுள்ளது. இது, இந்த இடத்தின் அமைதியையும் புனிதத்தன்மையையும் கெடுப்பதாக மக்கள் குற்றம் சுமத்துகின்றனர்.
இந்த திருமணத்தின் சம்பவம், சமூக வலைதளத்தில் புகைப்படங்களாக வெளியாகி கடும் அதிர்ச்சியை கிளப்பியது. இது “வாழ்க்கையின் மரணமும் ஒன்றே” என்கிற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தாலும், பெரும்பான்மையானோர் இதனை எதிர்க்கின்றனர். இதை எதிர்ப்பவர்களின் முக்கிய கூற்றாக இருப்பது, புகைப்படங்களுக்காகவும் விளம்பரத்திற்காகவும் கலாச்சாரத்தை சிதைக்க வேண்டாம் என்பதுதான்.
சட்ட சிக்கல்?
இந்த சம்பவமானது தற்போது அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு சென்றிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த இடத்தில் திருமணத்தை எங்கெல்லாம் நடத்தலாம், எங்கெல்லாம் நடத்தக்கூடாது என்பதற்கான தெளிவான வழிக்காட்டுதல்கள் இல்லை என்பது பலரது குற்றச்சாட்டாக இருக்கிறது. இருப்பினும் இதற்கு, சம்பந்தப்பட்ட அந்த தம்பதியிடமிருந்து எந்த விளக்கங்களும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
