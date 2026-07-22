/டெல்லி போராட்டத்துக்கு மத்தியில்..தர்மேந்திர பிரதான் மகள் செய்த காரியம்! என்ன தெரியுமா?

Dharmendra Pradhan Daughter : இந்தியா முழுவதும், நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிரான பாேராட்டம் வலுப்பெற்றுள்ளது. இளைஞர்கள் பல லட்சம் பேர் இணைந்திருக்கும் இந்த போராட்டத்தின் தாக்கம் பாராளுமன்றம் வரை எதிரொலித்து வருகிறது. சமீபத்தில் நடந்த பேரணியில், இளைஞர்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் தாக்கப்பட்ட வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதால் மக்கள் அனைவரும் கொந்தளித்து போயிருக்கின்றனர். இந்த சமயத்தில் தர்மேந்திர பிரதானின் மகள் செய்த ஒரு விஷயம் வைரலாகி வருகிறது.
தர்மேந்திர பிரதானின் மகள் நைமிஷா பிரதான், தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கை டிஆக்டிவேட் செய்திருக்கிறார். இவர் தற்போது வெளிநாட்டில் உயர்கல்வி படித்து வருகிறார். இதை குறிப்பிட்டு ஆன்லைனில் இவருடைய படிப்பும், தர்மேந்திர பிரதானின் மகள் என்கிற ஸ்டேடஸும் விவாதப்பொருள் ஆகி இருக்கிறது.
இவர், அமெரிக்காவில் உள்ள Massachusetts பல்கலைக்கழகத்ஹ்தில் Master of Laws, அதாவது சட்டப்படிப்பு படித்துள்ளார். 2023ல் பட்டப்படிப்பை முடித்த இவர் தற்போது US-இந்தியா மூலோபாய கூட்டாண்மை மன்றத்தில் (USISPF) பணியாற்றி வருகிறார்.
டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் தொடர் போராட்டம் நடத்தி வரும் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் முக்கிய கோரிக்கைகளுள் ஒன்று, தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பதுதான். இந்த சமயத்தில் சமூக வலைதள பயணாளர்கள் பலர் அவருடைய மகளான நைமிஷாவை டேக் செய்து அவரது தந்தை குறித்து பேசி வருகின்றனர். கூடவே, அவரும் இதற்காக ட்ரோல் செய்யப்படுகிறார்.
Dharmendra Pradhan Daughter studied in LSR???— Rosa Barks (@therosabarks) July 22, 2026
Dhabba! pic.twitter.com/228dJhdhU2
அரசாங்கத்தின் கவனத்தை ஈர்க்கும் பொருட்டு, பலரும் நைமிஷாவை அனைத்து போஸ்ட்களிலும் டேக் செய்து “உன் தந்தையை பதவி விலக சொல்” என்று கூறி வருகின்றனர். இதையடுத்து நைமிஷா பிரதான் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை டீ ஆக்டிவேட் செய்திருக்கிறார்.
தர்மேந்திர பிரதானின் மகள் பதிவில் கமெண்ட் செய்து வந்ததால், அவர் தன் கணக்கை முடக்கிவிட்டு கிளம்பி விட்டார். ஆனால், அப்போதும் விடாத சமூக வலைதள பயணாளர்கள், அவர் எந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தாரோ அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் சமூக வலைதள பதிவுகளுக்கு கீழ் ”தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும்” என்று கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர். ஒரு சிலர், அமைச்சரின் மகளை இதில் இழுத்தாலும் ஒரு சிலர் அவரது குடும்பத்தை இப்படி இழுப்பது சரியல்ல என்று கூறி வருகின்றனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது டெல்லி போலீசார் தடியடி நடத்தியதற்கு எதிராக பல பேர் போர்கொடி தூக்கீருக்கின்றனர். மேலும், இதற்காக பிரதமர் மோடி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும், மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் எதிர்கட்சி எம்.பி.க்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தமிழ்நாட்டிலும் பல்வேறு இடங்களில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவாகவும், நீட் தேர்வுக்கு எதிராகவும் மாணவர்கள் பலர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
நாடாளுமன்றத்தில் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் சில தினங்களுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட நிலையில் எதிர்கட்சிகள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்னிருத்தி தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டதால் மூன்றாவது நாளாக பேரவை கலைந்தது. இதையடுத்து நீட் வினாத்தாள் கசிவை கண்டித்து டெல்லியில் வலுக்கும் போராட்டம் குறித்தும் நீட் விவகாரம் குறித்தும் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது. நீட் விவகாரம் தொடர்பாக, அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கை குறித்தும் விவாதிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.