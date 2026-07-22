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டெல்லி போராட்டத்துக்கு மத்தியில்..தர்மேந்திர பிரதான் மகள் செய்த காரியம்! என்ன தெரியுமா?

Dharmendra Pradhan Daughter : மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று பதவி விலக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இந்தியா முழுவதும் போராட்டம் வலுப்பெற்று வருகிறது. இதையடுத்து, அவருடைய மகள் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கை முடக்கியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 22, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:20 PM IST
டெல்லி போராட்டத்துக்கு மத்தியில்..தர்மேந்திர பிரதான் மகள் செய்த காரியம்! என்ன தெரியுமா?
Image Credit: Dharmendra Pradhan Daughter | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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