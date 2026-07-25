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மோடி அரசை அசைத்து பார்த்த Gen Z படை... 12 ஆண்டுகளில் முதல் ராஜினாமா

Dharmendra Pradhan Resignation : பிரதமர் மோடியின் 12 ஆண்டுகால ஆட்சியில் முதல்முறையாக மக்கள் போராட்டத்தால் மத்திய அமைச்சர் ஒருவர் பதவி விலகி உள்ளார். முன்னதாக நாட்டில் நடைபெற்ற தீவிர போராட்டங்கள் குறித்தும், அதில் பதவி விலகாத அமைச்சர்கள் குறித்தும் இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 25, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:49 PM IST
மோடி அரசை அசைத்து பார்த்த Gen Z படை... 12 ஆண்டுகளில் முதல் ராஜினாமா
Image Credit: PM Modi, CJP Protest | Image Source : X/@ANI - Screengrab

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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