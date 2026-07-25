/மோடி அரசை அசைத்து பார்த்த Gen Z படை... 12 ஆண்டுகளில் முதல் ராஜினாமா

Dharmendra Pradhan Resignation : பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு கடந்த 12 ஆண்டுகளாக மத்தியில் ஆட்சி செய்து வருகிறது. பல்வேறு அமைச்சரவை மாற்றங்களை கடந்த 12 ஆண்டுகளில் பாஜக பார்த்திருந்தாலும், மக்களின் போராட்டம் காரணமாக இதுவரை எந்த அமைச்சரும் ராஜினாமா செய்ததில்லை.
பிரதமர் மோடி தலைமையிலான 12 ஆண்டுகால ஆட்சியில் உள்ள பல அமைச்சர்கள் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் இதற்கு முன்பும் எழுந்துள்ளன. ஆனால், பாஜக பொதுவாக அத்தகைய கோரிக்கைகளைப் புறக்கணித்தபடியே தனது அமைச்சர்களுக்கு ஆதரவாக நின்றுள்ளது.
அந்த வகையில், இதற்கு முன் பிரதமர் மோடி ஆட்சியில் எழுந்த தீவிர போராட்டங்கள் நடந்தும் பதவி விலகாத அமைச்சர்கள் குறித்து இங்கு காணலாம்.
ஆனால் இவர்கள் யாரும் உடனடியாக பதவி விலகவில்லை. மோடி தலைமையிலான அரசு அரசியல் அழுத்தத்திற்கு பணியத் தயாராக இல்லை என்ற பேசப்பட்டு வந்தது.
இதுவரை மத்திய வெளியுறவுத் துறை இணை அமைச்சர் எம்.ஜே.அக்பர் தவிர, தார்மிகப் பொறுப்பை ஏற்று பதவி விலகிய அமைச்சர்கள் யாருமில்லை. பாஜகவை சேர்ந்த இணையமைச்சர் எம்.ஜே அக்பர் மீது 20 பெண் ஊடகவியலாளர்கள் பாலியல் புகார் அளித்து இருக்கிறார்கள்.
இது பாஜக கட்சிக்கு பெரிய சிக்கலை உண்டாக்கிய நிலையில் 2018ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதவி விலகினார். அமைச்சரவை மாற்றத்தில் நீக்கப்பட்டவர்கள், தனிப்பட்ட காரணங்களாக விலகியவர்கள் வேறு கதை.
ஆனால், பிரதமர் மோடி தலைமையிலான 12 ஆண்டுகால ஆட்சியில் முதல்முறையாக முழு மக்கள் போராட்டத்தால் ஒரு மத்திய அமைச்சர் பதவி விலகி உள்ளார்.
நாடு தழுவிய அளவில் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் தொடர் போராட்டம் காரணமாக, நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்திருக்கிறார்.