/பதவி விலகினார் தர்மேந்திர பிரதான்: ராஜினாமா கடிதத்தில் என்ன எழுதியுள்ளார் தெரியுமா? கடிதம் இதோ

Dharmendra Pradhan Resignation Letter: மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு சர்ச்சை தொடர்பான மிக முக்கியமான அரசியல் அத்தியாயங்களில் ஒன்று முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
"எனது இளம் நண்பர்களுக்கு" என்று இந்தியாவின் இளைய சமுதாயத்தை விளித்து எழுதப்பட்ட இரண்டு பக்க ராஜினாமா கடிதத்தில், தேர்வு நெருக்கடிக்கு அரசு அளித்த பதிலை தர்மேந்திர பிரதான் நியாயப்படுத்தியுள்ளார். கடிதத்தில் அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், மாணவர்களின் எதிர்காலம் நீண்டகால அரசியல் மற்றும் சட்டப் போராட்டங்களில் சிக்கிக்கொள்ளக் கூடாது என்பதை உறுதி செய்வதே தனது முடிவுக்கு அடிப்படையாக அமைந்த முன்னுரிமை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததைத் தொடர்ந்து தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு மீண்டும் நடத்தப்பட்டது. பல வாரங்களாக நீடித்த போராட்டங்கள், அரசியல் அழுத்தம் மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் கோரிக்கைகளுக்குப் பிறகு அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தற்போது ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
தனது ராஜினாமாவை அறிவித்த தர்மேந்திர பிரதான் கடிதத்தில் எழுதியுள்ள விவரங்கள் இதோ:
எனது இளம் நண்பர்களே,
நான்கு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக, மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்விச் சீர்திருத்தங்களுக்காக என்னை அர்ப்பணித்துக்கொண்டுள்ளேன். வலுவான, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய மற்றும் தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட கல்வி முறையே ஒரு வலிமையான தேசத்தின் அடித்தளம் என்று நான் எப்போதும் நம்புகிறேன்.
நாட்டின் இளைஞர்களின் அபிலாஷைகள், உணர்வுகள் மற்றும் நியாயமான எதிர்பார்ப்புகளை நான் ஆழமாக மதிக்கிறேன். இந்தியாவின் இளம் தலைமுறையினரின் கனவுகளை நனவாக்குவது எங்கள் அரசியல் மற்றும் சமூக வாழ்க்கையில் ஒரு தார்மீகக் கடமையாக இருந்து வருகிறது.
கண்ணியமிக்க பிரதமரின் தொலைநோக்குப் பார்வையிலான தலைமையின் கீழ் நாட்டிற்குச் சேவை செய்வதற்கான வாய்ப்பை வழங்கியமைக்கு அவருக்கு எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இருப்பினும், மே 3, 2026 அன்று நடைபெற்ற NEET-UG தேர்வில் முறைகேடுகள் வெளிச்சத்திற்கு வந்தன.
விவகாரத்தை உடனடியாகக் கவனத்தில் கொண்ட இந்திய அரசு, விசாரணையை சிபிஐ (CBI) வசம் ஒப்படைத்தது, தேர்வை ரத்து செய்தது மற்றும் மறுதேர்வுக்கான தேதியை அறிவித்தது. கூடுதலாக, அடுத்த ஆண்டு முதல் இத்தேர்வை CBT (கணினி வழித் தேர்வு) முறையில் நடத்துவதற்கும் முடிவு செய்யப்பட்டது.
இக்காலகட்டம் முழுவதும், 20 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்களுக்குத் தேர்வைச் சுமூகமாக நடத்துவதே எங்கள் முதன்மை முன்னுரிமையாக இருந்தது. 'அரசு முழுமைக்கும் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை' (whole-of-government approach) மூலம் நாங்கள் செயல்பட்டோம்; மத்திய அரசுடன் இணைந்து மாநில அரசுகளும் - குறிப்பாக மாவட்ட நிர்வாகங்களும் - முக்கியப் பங்காற்றின.
மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோரின் ஒத்துழைப்புடன், ஜூன் 21, 2026 அன்று தேர்வு வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது. முதல் நாளிலிருந்தே, நான் முழுப் பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டேன்; ஒருபோதும் இச்சூழ்நிலையிலிருந்து பின்வாங்கவில்லை. 'தேர்வு மாஃபியா'வால் தகுதியுள்ள எந்தவொரு மாணவரின் திறனும் வீணடிக்கப்படக்கூடாது என்பதிலும், எந்தவொரு மாணவருக்கும் அநீதி இழைக்கப்படக்கூடாது என்பதிலும் நான் உறுதியாக இருந்தேன். ஜூலை 16 அன்று அறிவிக்கப்பட்ட NEET-UG தேர்வு முடிவுகள் திருப்திகரமாக இருந்தன; பின்தங்கிய பின்னணியைச் சேர்ந்த பல திறமையான மாணவர்கள் இதில் வெற்றி பெற்றனர். இருப்பினும், இக்காலகட்டத்திலும் கூட, பொறுப்பான பதவிகளில் இருப்பவர்கள் தடைகளை உருவாக்கவும் மாணவர்களைத் தவறாக வழிநடத்தவும் முயன்றது எனக்கு ஆழ்ந்த மனவேதனையை அளித்தது.
நமது ஜனநாயகத்தின் வலிமையின் மீது நான் எப்போதும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொண்டுள்ளேன்; அதேவேளையில் இளைஞர்களின் லட்சியங்கள், கனவுகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை ஆழமாக மதிக்கிறேன். அவர்கள் இந்தியாவின் எதிர்காலம் மட்டுமல்ல; அவர்கள் ஒரு புதிய மற்றும் வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்கும் சிற்பிகள் மற்றும் வழிகாட்டிகள் ஆவர்.
கடந்த பத்து நாட்களில் நடந்த நிகழ்வுகள் எனக்கு மிகுந்த வேதனையை அளித்துள்ளன. இது எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட கௌரவம் சார்ந்த விஷயம் அல்ல. இந்தியாவின் இளைஞர் சக்தியே இந்நாட்டின் உண்மையான பலம். நாட்டின் இளைஞர்கள் குழப்பமான சூழலில் சிக்கிக்கொள்ள அனுமதிக்கக்கூடாது என்பதில் நான் உறுதியாக உள்ளேன்.
ஜந்தர் மந்தர் மற்றும் நாடு முழுவதும் நிலவும் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு—தேசவிரோத சக்திகள் இதனைத் தங்களுக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக்கொள்வதைத் தடுக்கவும், தேசிய ஒற்றுமையைப் பாதுகாக்கவும், எந்தவொரு இந்திய மாணவரின் எதிர்காலமும் சட்டச் சிக்கல்களில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யவும், நமது குழந்தைகள் தங்கள் நேரத்தை படிப்பிலும் தொழில் வாழ்க்கையை வடிவமைப்பதிலும் செலவிட வழிவகுக்கவும்—நான் மாண்புமிகு பிரதமரிடம் எனது ராஜினாமா கடிதத்தை சமர்ப்பித்துள்ளேன்.
மதிப்பிற்குரிய பிரதமரின் வழிகாட்டுதல், நம்பிக்கை மற்றும் தொடர்ச்சியான ஆதரவிற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அமைச்சரவையில் உள்ள எனது சக அமைச்சர்கள், அமைச்சகத்தின் அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள், மற்றும் நான் இணைந்து பணியாற்றும் வாய்ப்பைப் பெற்ற அனைத்து நபர்களுக்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தேசத்திற்குச் சேவையாற்றுவதே என் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த முன்னுரிமையாகும்; இக்காரியத்திற்காக நான் எப்போதும் அர்ப்பணிப்புடன் இருப்பேன். பகவான் ஜெகன்னாதரின் ஆசியுடன், எதிர்காலத்திலும் பாரத அன்னை, ஒடிசா மக்கள் மற்றும் நாட்டின் இளைஞர்களின் லட்சியங்களை நிறைவேற்ற என்னால் முடிந்த அனைத்து வழிகளிலும் தொடர்ந்து என்னை அர்ப்பணித்துக்கொள்வேன்.
தங்கள் உண்மையுள்ள, தர்மேந்திர பிரதான்.