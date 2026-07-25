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பதவி விலகினார் தர்மேந்திர பிரதான்: ராஜினாமா கடிதத்தில் என்ன எழுதியுள்ளார் தெரியுமா? கடிதம் இதோ

Dharmendra Pradhan Resignation: மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு சர்ச்சை தொடர்பான மிக முக்கியமான அரசியல் அத்தியாயங்களில் ஒன்று முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 25, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:28 PM IST
பதவி விலகினார் தர்மேந்திர பிரதான்: ராஜினாமா கடிதத்தில் என்ன எழுதியுள்ளார் தெரியுமா? கடிதம் இதோ
Image Credit: Dharmendra Pradhan Resigns (File Photo: ANI)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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