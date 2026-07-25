/தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா ஒரு திருப்புமுனையா? வெறும் தலைப்புச்செய்தியா?

Dharmendra Pradhan Resignation: இந்தியா முழுவதும் உள்ள மாணவர்கள் கடந்த சில நாட்களாக மெற்கொண்டு வந்த போராட்டம் வெற்றி பெற்றுவிட்டது! இந்தியாவின் கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்துவிட்டார். வினாத்தாள் கசிவு விவகாரங்களுக்கு தார்மீகப் பொறுப்பேற்று அவர் சனிக்கிழமை மதியம் ராஜினாமா செய்தார்.
தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமா எந்த பிரச்சனைக்கும் முற்றுப்புள்ளி அல்ல, பல வினாக்களை கிளப்பியுள்ள கேள்விக்குறியே!! இந்தியாவின் தேர்வு முறையில் அடுத்து என்ன மாற்றங்கள் வரப்போகின்றன என்பதே தற்போதுள்ள முக்கியமான கேள்வி. மாணவர்கள் நாட்டின் எதிர்காலம் என்றால், கல்வி அவர்களின் வழித்துணை. அதை சீரான முறையில் இயக்க வைக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தின் கடமை.
நபர்களை மாற்றுவதால் மட்டும் நியாயம் கிடைக்காது
வெறும் நபர்களை மாற்றுவது மட்டும் தீர்வாகாது. அதனால் மட்டும் மாணவர்களுக்கு நியாயம் கிடைத்துவிடாது. உடனடித் தீர்வாகக் கட்டமைப்பு ரீதியான சீர்திருத்தங்களே தேவை. நீட் போன்ற போட்டித் தேர்வுகளைப் பொறுத்தவரை, கண்ணுக்கு தெரியாத 3 முக்கிய எதிரிகளுடன் மாணவர்கள் போராடி வருகிறார்கள்:
- நம்பிக்கையை காக்கத் தவறும் தேர்வு முகைமை
- வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாத செயல்முறை
- மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் வினாத்தாள் கசிவுகள்
அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன? நிபுணர்களின் கருத்து
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான பிரச்சனைக்கு பொறுப்பேற்று அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகியதன் மூலம் நாட்டு மக்களுக்கு அரசு ஒரு மிகப்பெரிய செய்தியை அனுப்பியுள்ளது. ஆனால் இது போதுமா?
உண்மையான மாற்றம் எங்கே இருக்க வேண்டும்? இந்தச் சூழல் உண்மையான சீர்திருத்தத்தை உருவாக்குமா அல்லது வெறும் முக மாற்றத்தை மட்டுமே தருமா?
மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், நீதிமன்றங்கள் என அனைத்து தரப்பு மக்களும் எதிர்பார்க்கும் முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி நிபுணர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள்? இங்கே காணலாம்.
மாணவர்களின் கல்வி சிறக்க தேவையான முக்கிய மாற்றங்கள்:
அரசின் நிரந்தர கண்காணிப்புக் குழு
- பொதுமக்களுக்கு ழுமுமையான நம்பிக்கை மீண்டும் ஏற்படும் வரை, முக்கியமான தேர்வுகளைக் கண்காணிக்க அரசு ஒரு நிரந்தரமான உயர்மட்டக் கண்காணிப்புக் குழுவை அமைக்க வேண்டும்.
- இந்த குழுவில் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி, இணையப் பாதுகாப்பு நிபுணர் மற்றும் தடயவியல் நிபுணர் போன்ற சுயாதீன நிபுணர்கள் இடம்பெற வேண்டும்.
- இது நம்பகத்தன்மையையும் சுயாதீனக் கண்காணிப்பையும் அதிகரிக்கும்.
தேசியத் தேர்வு முகமையை (NTA) சீரமைத்தல்
- NTA-வை முழுமையாக மாற்றியமைக்க வேண்டும் அல்லது கலைக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஏற்கனவே மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
- ஒவ்வொரு தேர்வுச் சுழற்சியிலும் ஒரே மாதிரியான தவறுகள் மீண்டும் நிகழாதவாறு, அந்த முகமை எவ்வாறு 'நிறுவன ரீதியான அனுபவ அறிவை' வளர்த்துக்கொள்ளப் போகிறது என்பதை விளக்குமாறு நீதிமன்றங்களே அரசிடம் கேட்டுள்ளன.
- இந்த மாற்றம் உடனடியாக நடக்க வேண்டும்.
பாதுகாப்பான தேர்வு நடைமுறை
- வினாத்தாள்கள் அச்சிடப்படுவது முதல் தேர்வு மையங்களுக்கு அவை கொண்டு செல்லப்படுவது வரை, முழுச் சங்கிலித் தொடரும் பாதுகாப்பானதாக இருக்க வேண்டும்.
- இந்த நடைமுறையை வலுப்படுத்தி வருவதாக மத்திய அரசு ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றத்திடம் தெரிவித்துள்ளது.
- இனிவரும் தேர்வுகளில் அரசு வெறும் வாக்குறுதியை மட்டும் அளிக்காமல், அவை உண்மையில் செயல்படுவதை நிரூபிக்க வேண்டும்.
விரைவான, வெளிப்படையான முடிவுகள் மற்றும் விடைத்தாள் திருத்தம்
- CBSE-யின் கணினி வழி விடைத்தாள் திருத்தத்தில் (on-screen evaluation) ஏற்பட்ட குளறுபடிகள், ஒளிவுமறைவற்ற தன்மையற்ற திருத்தம் மற்றும் மறுமதிப்பீடு ஆகியவை எவ்வாறு ஒரே இரவில் நம்பிக்கையைச் சிதைக்கும் என்பதைக் காட்டின.
- 'பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடுகளைத் தடுத்தல்) சட்டம், 2024'-ன் கீழ் வரும் வழக்குகளை விசாரிக்க டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் இப்போது விரைவு விசாரணை அமர்வு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- வினாத்தாள் திருத்த செயல்முறையில் இன்னும் அதிக வெளிப்படைத்தன்மை மிக அவசியம்.
தேர்வுகள் மட்டுமல்ல, வேலைவாய்ப்புகள் குறித்தும் உண்மையான உரையாடல் தேவை
- வினாத்தாள் கசிவு குறித்த கோபத்திற்குப் பின்னால், பாதுகாப்பான வேலைவாய்ப்புகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதால் ஏற்படும் நீண்டகால விரக்தி மறைந்துள்ளது.
- போராட்டக்காரர்கள் தேர்வு முறைகேடுகளை இந்தியாவின் வேலையின்மை நெருக்கடியுடன் தொடர்ந்து தொடர்புபடுத்திப் பேசி வருகின்றனர்.
- NTA-வைச் சீரமைப்பது மட்டும் இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்த்துவிடாது.
- உண்மையான சீர்திருத்தம் என்பது தேர்வு அறையைத் தாண்டிப் பரந்த அளவில் இருக்க வேண்டும்.
- அதில் நாட்டில் உள்ள வேலைவாய்ப்பு சூழலையும் கருத வேண்டும்.
ராஜினாமா ஒரு திருப்புமுனையா அல்லது வெறும் தலைப்புச்செய்தியா?
நீண்ட நாள் போராட்டங்களுக்கு பிறகு, போராட்டக்காரர்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக இருந்த ‘தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா’ இப்போது நடந்துவிட்டது. ஆனால், இது மட்டும் இலக்கல்லவே!
தற்போதைக்கு, போராட்டக்காரர்கள் ஒரு முக்கிய அமைச்சரின் பதவியைப் பறிப்பதில் வெற்றி கண்டுள்ளனர். ஆனால், அவர்கள் விரும்பும் சீர்திருத்தமும் கிடைக்குமா என்பதுதான் முக்கியமான கேள்வி. அவர்கள் விரும்புவது சீர்திருத்தமா அல்லது 5 நிமிட புகழா என்பதும் முற்றிலும் வேறு கோணத்திலான ஒரு கேள்விதான்.
தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமா ஒரு திருப்புமுனையா அல்லது வழக்கமான செய்திகளில் ஒன்றாகக் கடந்துபோகும் நிகழ்வா என்பதன் விடைதான் இந்திய இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தின் அடுத்த கட்டத்தை தீர்மானிக்கும்.
இந்தியாவின் எதிர்பார்ப்பு
தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமாவைத் தொடர்ந்து, கல்வித் துறையில் அரசு புதிய மாற்றங்களை, நியாயமான வழிமுறைகளை கொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அரசு எடுக்கப்போகும் நடவடிக்கைகள் இந்தியாவின் கல்வி அமைப்பின் மீது மாணவர்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையைத் தக்கவைத்து, அவர்களின் எதிர்காலத்தை உறுதிசெய்யும் வகையிலான மாற்றங்களாக அமையும் என்று நம்புகிறோம்.