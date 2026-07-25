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தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா ஒரு திருப்புமுனையா? வெறும் தலைப்புச்செய்தியா?

Dharmendra Pradhan Resignation: இந்தியா முழுவதும் உள்ள மாணவர்கள் கடந்த சில நாட்களாக மெற்கொண்டு வந்த போராட்டம் வெற்றி பெற்றுவிட்டது! இந்தியாவின் கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்துவிட்டார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 25, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:34 PM IST
தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா ஒரு திருப்புமுனையா? வெறும் தலைப்புச்செய்தியா?
Image Credit: Dharmendra Pradhan Resigns (File Photo: ANI)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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