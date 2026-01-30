குழந்தையை கிணற்றில் போட்ட குரங்கு..டயப்பரால் பிழைத்த உயிர்! வைரல் செய்தி

Diaper Saved Infant Life : உலகில் நிகழும் பல்வேறு விஷயங்களை கேட்கும் போது, “இது என்ன படத்தை விட சூப்பரா இருக்கு..” என நமக்கே சொல்லத்தோன்றும். அப்படிப்பட்ட சம்பவம்தான், சத்தீஸ்காரில் ஒரு குழந்தைக்கு தற்போது நடந்திருக்கிறது. இந்த சம்பவத்தால் பலருக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் மீதும் நம்பிக்கை வளர்ந்திருக்கிறது என்றே சொல்லாம்.
குழந்தையை தூக்கிச்சென்ற குரங்கு!
மிருகமாகவே இருந்தாலும், மனிதன் போல நடந்து கொள்ளும் ஒரு உயிரினமாக இருக்கிறது குரங்கு. கூட்டத்துடன் வாழ்வது, பங்கிட்டு சாப்பிடுவது, தனது குழந்தையை மடியிலேயே வைத்துக்கொள்வது என்று குரங்கின் பல்வேறு குணாதிசயங்கள் மனிதர்கள் போலவே இருக்கும். ஆனால், பல சமயங்களில் அவை மனிதர்கள் கிடையாது மிருகங்கள் என காண்பித்து விடும்.
சத்தீஸ்காரில் இருக்கும் ஒரு கிராமத்தில், சில நாட்களுக்கு முன்புதான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. 20 நாட்களே ஆன ஒரு குழந்தையை, குரங்கு ஒன்று கிணற்றில் தூக்கிப்போட்டுள்ளது. இது, இச்சம்பவம் நடந்த Seoni கிராமத்தையே கதிகலங்க செய்தது. இதில், ஒரு வீட்டிற்குள் குரங்கு நுழைந்தவுடன் கிராமத்தினர் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திகைத்திருக்கின்றனர். குழந்தையை பிடித்திருந்த அம்மாவின் கையில் இருந்து, பிஞ்சுப்பிள்ளையை குரங்கு முதலில் பிடிங்கியுள்ளது. பின்பு, நொடிப்பொழுதில் ஆங்காங்கே சுற்றித்திருந்துள்ளது. அனைவரும் குரங்கை கீழே இரக்க, குழந்தையை காப்பாற்ற எவ்வளவோ முயன்றுள்ளனர்.
கிராமத்தினரின் கூற்றின் படி, அந்த குழந்தைக்கு அதன் தாய் பாலூட்டி கொண்டிருந்ததாகவும் அப்போது வீட்டிற்குள் நுழைந்த குரங்கு இப்படி குழந்தையை பிடுங்கியதாகவும் தெரிகிறது. கிராமத்தினர் இடையே சுற்றித்திரிந்த அந்த குரங்கு, சிறிது நேரத்தில் காணாமல் போயுள்ளது. இதையடுத்து குழந்தையும் எங்கிருக்கிறது என்று தெரியாமல் பலரும் தேடியிருக்கின்றனர்.
கிணற்றில் மிதந்த பிஞ்சு..
சிறிது நேரத்திற்கு பின்பு, அருகே இருந்த கிணற்றில் குழந்தை மிதப்பதை கிராமத்தினர் கண்டுள்ளனர். அக்குழந்தை, சுமார் 10 நிமிடங்களுக்கு இப்படி கிணற்றில் மிதந்ததாக தெரிகிறது. அது மாட்டிக்கொண்டிருந்த டயப்பர், குழந்தையை கீழே மூழ்க விடாமல் மிதக்க வைத்துள்ளது. உடனே, கிராமத்தினர் பக்கெட் மற்றும் கயிற்றின் உதவியுடன் குழந்தையை மேலே எடுத்துள்ளனர்.
உயிருடன் இருந்த குழந்தை:
குழந்தையை மேலே தூக்கிய பின்பு, மயங்கிய நிலையில் இருந்திருக்கிறது. இதையடுத்து அங்கிருந்த செவிலியர், குழந்தைக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்துள்ளார். சில நிமிடங்களில் குழந்தை மூச்சு விட ஆரம்பித்துள்ளது. அதன் பிறகு குழந்தையை, அருகில் இருந்த மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச்சென்றுள்ளனர். அங்கு குழந்தை எந்த பெரிய பாதிப்புமின்றி நன்றாக இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
குழந்தையின் தந்தையான அரவிந்த் ராத்தோர், அதன் பிறகு கிராம மக்களுக்கு பொது வெளியில் நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து ஊடகத்திடம் பேசிய அவர், அடிக்கடி இப்படி குரங்குகள் கிராமத்தில் திரிவது சகஜம்தான் என்றும் ஆனால் இது போன்ற ஒரு விஷயம் இதற்கு முன்னர் நடந்ததே இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார். குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, அரசு அதிகாரிகள் இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
