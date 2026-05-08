ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்: 7 மே நள்ளிரவு 1:05 மணிக்கு எதிரிகளின் கோட்டையை தகர்த்த இந்திய ராணுவம்!

சரியாக ஒரு ஆண்டிற்கு முன்பு, இந்திய ராணுவம் மேற்கொண்ட அந்த அதிரடி நடவடிக்கை எல்லைக்கப்பால் பதுங்கியிருந்த பயங்கரவாதிகளை மட்டுமல்ல, பயங்கரவாதத்திற்கு அடைக்கலம் கொடுத்து வந்த பாகிஸ்தானின் ஒட்டுமொத்த அமைப்பையுமே உலுக்கிப் போட்டது. வெறும் பேச்சோடு நின்றுவிடாமல், செயலில் பதிலடி கொடுக்கும் இந்தியாவின் புதிய போக்கை 'ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்' உலகிற்கு பறைசாற்றியது.
அந்த நள்ளிரவில் நடந்தது என்ன?
மே 7-ஆம் தேதி, நள்ளிரவு 1 மணி 5 நிமிடங்களை கடிகாரம் காட்டியபோது, எல்லையில் திடீர் பதற்றம் தொற்றிக்கொண்டது. பாகிஸ்தானின் பாதுகாப்பான இடங்களாக கருதப்பட்ட பகுதிகளில் அடுத்தடுத்து குண்டுகள் முழங்கின.
துல்லியமான தாக்குதல்: ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு இதே நாளில், இந்திய ஏவுகணைகள் பாகிஸ்தானின் வான்வெளியை கிழித்துக்கொண்டு சென்று பயங்கரவாத முகாம்களை தரைமட்டமாக்கின.
மறைமுகத் திட்டம்: இந்த ஆபரேஷன் மிகவும் ரகசியமாகத் திட்டமிடப்பட்டது. எதிரி சுதாரிப்பதற்குள் வேலை முடிந்துவிட்டது.
இலக்குகள்: ஜெய்ஷ்-இ-முகமது மற்றும் லஷ்கர்-இ-தொய்பாவின் தலைமையகங்கள் மண்ணோடு மண்ணாகின.
பலத்த அடி வாங்கிய பாகிஸ்தான்: சேத விவரங்கள்
இந்த 88 மணிநேர போரில், இஸ்ரேல் அல்லது ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் நீண்டகாலம் போர் செய்து ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்பை, இந்தியா மிகக்குறுகிய காலத்தில் ஏற்படுத்தியது.
|இலக்கு
|பாதிப்பு
|பயங்கரவாத முகாம்கள்
|9 அதிமுக்கிய இடங்கள் தரைமட்டம்
|உயிரிழப்புகள்
|100-க்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாதிகள் காலி
|விமானப்படை தளங்கள்
|நூர் கான் மற்றும் போலாரு உட்பட 11 தளங்கள் சேதம்
|தளவாடங்கள்
|1 சி-130 ஹெர்குலிஸ் விமானம் மற்றும் ரேடார் அமைப்புகள் அழிப்பு
பாகிஸ்தான் பெருமையாகப் பேசிக்கொள்ளும் 'ஷாகீன்' மற்றும் 'பாபர்' ஏவுகணைகள், இந்தியாவின் 'சுதர்சன சக்கரம்' போன்ற தாக்குதலுக்கு முன்னால் செயலிழந்து போயின.
பகல்காம் தாக்குதலுக்குப் பழிதீர்த்த இந்தியா
பகல்காம் தாக்குதலில் நாம் இழந்த வீரர்களின் ரத்தத்திற்குப் பழிவாங்கவே இந்த ஆபரேஷன் நடத்தப்பட்டது. மசூத் அசாரின் பகவல்பூர் தலைமையகம் முதல் முசாப்பராபாத் முகாம்கள் வரை அனைத்தும் சிதைக்கப்பட்டன. மசூத் அசாரின் மதரசாவில் அடுத்தடுத்து 5 வெடிகுண்டுகள் வெடித்ததை பாகிஸ்தானியர்களே கேமராவிற்கு முன்னால் கதறி அழுதபடி ஒப்புக்கொண்டனர்.
புதிய இந்தியாவின் புதிய வியூகம்
"வீட்டிற்குள் புகுந்து அடிப்போம்" (Ghar mein ghus kar maarenge) என்ற இந்தியாவின் புதிய கொள்கைக்கு ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் ஒரு சாட்சி.
பயங்கரவாத நெட்வொர்க் உடைப்பு: இதன் மூலம் பாகிஸ்தானின் பயங்கரவாத முகத்திரை உலக அரங்கில் கிழிக்கப்பட்டது.
பொருளாதார மற்றும் ராணுவ பாதிப்பு: இன்று ஒரு வருடம் முடிந்தும், பாகிஸ்தானால் தனது விமானப்படை தளங்களை இன்னும் முழுமையாகச் சீரமைக்க முடியவில்லை.
மனரீதியான பயம்: இன்றும் பாகிஸ்தான் ஆட்சியாளர்களின் கனவில் 'பிரமோஸ்' ஏவுகணைகள் வந்து போவதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் என்பது வெறும் ராணுவ நடவடிக்கை மட்டுமல்ல; அது இந்தியாவின் வீரத்தையும், நாட்டின் பாதுகாப்பிற்காக எந்த எல்லைக்கும் செல்லத் துணியும் துணிச்சலையும் காட்டும் ஒரு காவியம். நூறு ஆண்டுகள் கடந்தாலும், இந்திய ராணுவத்தின் இந்தச் சாதனை வீர வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும்!
