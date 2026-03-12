S Jaishankar Fact Check | இந்தியக் கப்பல்களுக்கு ஈரான் அனுமதி வழங்கியதா? உண்மை என்ன?

ஹார்முஸ் ஜலசந்தி செய்திகள்: ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே நிலவும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், இந்திய கப்பல்களுக்கு 'ஸ்பெஷல் ரூட்' கிடைத்துவிட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் பரவும் செய்திகள் எந்தளவுக்கு உண்மை? உண்மையில் என்ன நடக்கிறது. இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்கள் மற்றும் கள நிலவரத்தை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர்
மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கரின் புகைப்படங்கள் மற்றும் மீம்கள் கடந்த சில நாட்களாகச் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. குறிப்பாக, ஈரான் தனது கடல் எல்லையான 'ஹார்முஸ் ஜலசந்தி' (Strait of Hormuz) வழியாக சீனக் கப்பல்களை அனுமதித்தது போல, இந்தியக் கப்பல்களுக்கும் அனுமதி வழங்கிவிட்டதாக ஒரு செய்தி பரவி வருகிறது. இது குறித்து அரசுக்கு வாழ்த்துகளும் குவிந்து வருகின்றன. ஆனால், அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் என்ன சொல்கின்றன? உண்மையில் இந்தியக் கப்பல்கள் பாதுகாப்பாக வந்து சேர்ந்துள்ளனவா? விரிவான தகவல்களை காண்போம்.
ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை: உண்மை நிலை என்ன?
சமூக வலைதளங்களில் வெளியுறவு அமைச்சரின் பேச்சுவார்த்தை குறித்துப் பேசப்பட்டாலும், இது தொடர்பாக இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையும் (Official Statement) வெளியாகவில்லை. ஆனால் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கடந்த மார்ச் 10, 2026 அன்று ஈரானிய வெளியுறவு அமைச்சருடன் உரையாடியது குறித்து எக்ஸ் (X) தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். தற்போதுள்ள போர் சூழலில் ஈரானின் அரசியல் தலைமையுடன் இந்தியா தொடர்பில் இருக்கிறது. ஆனால், சீனாவிற்கு வழங்கப்பட்டது போன்ற ஒரு முழுமையான 'பாதுகாப்பான வழித்தடம்' (Free Passage) இந்தியாவிற்கு வழங்கப்பட்டதாக ஈரான் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக இந்திய கப்பல்கள் தப்பி வந்ததா?
அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவல்களின்படி, இந்தியக் கொடி ஏந்திய 'புஷ்பக்' (Pushpak) மற்றும் 'பரிமல்' (Parimal) ஆகிய இரண்டு கப்பல்கள் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியைப் (Strait of Hormuz) பாதுகாப்பாகக் கடந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையில், சவூதி அரேபியாவிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் ஏற்றிக்கொண்டு வந்த 'ஷெர்லாக் சூயஸ்மேக்ஸ்' (Sherlock Suezmax) என்ற எண்ணெய் கப்பல் மார்ச் 11 அன்று மும்பை துறைமுகத்தை வந்தடைந்தது. இதில் இந்திய மாலுமிகள் இருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சீனாவிற்கு வழங்கப்பட்டதைப் போன்ற ஒரு முழுமையான 'பாதுகாப்பு உத்தரவாதம்' இந்தியாவுக்கு வழங்கப்படவில்லை என்றாலும், சில இந்தியக் கப்பல்கள் தடையின்றி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஈரான் தாகிய கப்பல்கள்: இந்தியர்களுக்குப் பாதிப்பா?
ஹார்முஸ் நீரிணை பகுதியில் நிலைமை இன்னும் முழுமையாக சீராகவில்லை என்பதற்கு கடந்த சில நாட்களில் ஐந்து கப்பல்கள் இலக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதே சாட்சி
விஷ்ணு (Sea Safe Vishnu): மார்ஷல் தீவுகளின் கொடியுடன் வந்த இந்த அமெரிக்க நிறுவனத்தின் எண்ணெய் கப்பல் தாக்கப்பட்டது. இதில் பணியாற்றிய ஒரு இந்திய மாலுமி உயிரிழந்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மயூரி நாரி (Mayuri Nari): தாய்லாந்து கொடியுடன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலிருந்து குஜராத் நோக்கி அரிசி ஏற்றிக்கொண்டு வந்த இந்தக் கப்பலும் தாக்கப்பட்டது.
ஒன் மெஜஸ்டி (One Majesty): ஜப்பானிய நிறுவனத்தின் இந்தக் கப்பல் தாக்கப்பட்டுச் சேதமடைந்தது. இது தற்போது பழுதுபார்ப்பதற்காகக் குஜராத்தின் முந்த்ரா (Mundra) துறைமுகத்திற்கு கொண்டு வரப்படுகிறது.
இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருமா? நிலவரம் என்ன?
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பேரலுக்கு 100 டாலரைத் தாண்டியுள்ளது. இதனால் பல நாடுகளில் எரிபொருள் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகிறது. இருப்பினும், இந்தியாவில் தற்போது வரை பெரிய அளவில் விலை மாற்றம் ஏற்படவில்லை.
இந்தியாவிடம் எவ்வளவு பெட்ரோல் இருக்கிறது? எத்தனை நாட்களுக்கு தாக்கு பிடிக்கும்?
ப்ளூம்பெர்க் (Bloomberg) அறிக்கையின்படி, இந்தியாவிடம் சுமார் 90 நாட்களுக்குத் தேவையான எண்ணெய் இருப்பு (Strategic Petroleum Reserve) உள்ளது. இந்தியாவின் சிறந்த சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் (Refineries) இக்கட்டான சூழலையும் கையாளத் தயாராக உள்ளன.
ஆனாலும் மக்கள் மத்தியில் நிலவும் ஒருவித அச்சம் காரணமாகச் சில இடங்களில் சிலிண்டர் மற்றும் பெட்ரோல் நிலையங்களில் கூட்டம் காணப்படுகிறது. அரசு இது குறித்துப் பொதுமக்களுக்குத் தெளிவான விளக்கத்தை அளித்தால், வதந்திகளும் தேவையற்ற அச்சமும் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
