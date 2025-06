ஈரானை தாக்க அமெரிக்கா இந்திய வான்வெளியைப் பயன்படுத்தியதா? @PIBFactCheck

USA Fighter Jets Use Indian Airspace? ஈரானை தாக்க அமெரிக்கா இந்திய வான்வெளியைப் பயன்படுத்தியதா? ஈரான் மீதான தாக்குதலில் மோடி அரசு உடந்தையாக இருந்ததா? அமெரிக்க குண்டுவீச்சு பிளான் இந்திய வான்வெளி மூலம் ஈரானை அடைந்தன? என சமூக ஊடகங்களில் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து இந்த செய்தி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. ஒருவேளை ஈரான் மீதான தாக்குதல்களில் இந்தியா ஈடுபட்டிருந்தால், ஒரு பெரிய உலகளாவிய நெருக்கடி எழுந்திருக்கும். ஆனால் இந்தியா மீதான குற்றச்சாட்டுகள் பெரும் புயலைக் கிளப்புவதற்கு முன்பு, இந்திய அரசாங்கத்தின் பிரஸ் இன்ஃபோடெக் பீரோ (PIB) உண்மைச் சரிபார்ப்புப் பிரிவு குழு இதனை 'போலியானது' 'வெறும் வதந்தி' என்று தனது எக்ஸ் (X) தள ஊடகத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

ஈரானை தாக்க அமெரிக்கா இந்திய வான்வெளியைப் பயன்படுத்தியதா?

முதலில் இந்தியா மீதான குற்றச்சாட்டுகளைப் பற்றி பார்ப்போம். சஹார் எமாமி என்ற பயனர் சமூக ஊடகங்களில் அமெரிக்க இராணுவம் ஈரானை தாக்க இந்திய வான்வெளியைப் பயன்படுத்தியதாக எழுதினார். புது தில்லியின் மௌன உடந்தையாக இருப்பது இப்போது வரலாற்றின் தவறான பக்கத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளது. ஈரான் இதை ஒருபோதும் மறக்காது எனப் பதிட்டு இருந்தார். மேலும் தனது மற்றொரு பதிவில், "ஈரான் மீது இராணுவத் தாக்குதல்களை நடத்த அமெரிக்கா இந்திய வான்வெளியைப் பயன்படுத்தியதை பாகிஸ்தான் ஊடகங்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன" எனக் கூறியிருந்தார். அவரின் பதிவுக்கு பலர் இது போலியானவை, தவறான கருத்து எனவும் எதிர்கருத்து தெரிவித்திருந்தனர்.

CONFIRMED: Indian airspace was used by U.S. forces to strike Iran. New Delhi’s quiet complicity now places it on the wrong side of history. Iran will not forget. pic.twitter.com/cuuIeKKjXw

BREAKING: Pakistani media confirm that the U.S. used Indian airspace to carry out attacks on Iran. pic.twitter.com/TxSGjITqV0

போலியானது -PIB Fact Check

ஆனாலும் இந்த விவகாரம் சமூக ஊடகங்களில் தேவையற்ற விவாதத்தை ஏற்படுத்தியதை அடுத்து, பின்னர் ஜூன் 22 அன்று இரவு 8:56 மணிக்கு, PIB ஊடகம் தனது எக்ஸ் (X) தளத்தில் ஒரு பதிவை போட்டது. அதில், "பல சமூக ஊடக கணக்குகள் ஆபரேஷன் மிட்நைட் ஹேமரின் போது, ​​அமெரிக்கா ஈரானுக்கு எதிராக விமானங்களை ஏவ இந்திய வான்வெளியைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறி தகவல் பகிரப்பட்டு வருகிறது. இந்தக் கூற்று போலியானது. இது ஆபரேஷன் மிட்நைட் ஹேமரின் போது செய்யப்படவில்லை. பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் போது, ​​அமெரிக்காவின் கூட்டுப் பணியாளர்களின் தலைவரான ஜெனரல் டான் கேன், அமெரிக்க விமானங்கள் பயன்படுத்தும் பாதை குறித்து கூறியதாக PIB விளக்கம் அளித்துள்ளது.

