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DigiDukaan: டிஜிட்டல் வடிவம் பெறும் மளிகை கடைகள்.. மத்திய அரசின் மெகா பிளான்

DigiDukan: டிஜிதுக்கான் தொடர்பாக நடந்த கலந்துரையாடல்களில் முக்கிய நுகர்வோர் பொருட்களுக்கான நிறுவனங்கள், விநியோகஸ்தர் வலையமைப்புகள், தொழில்நுட்ப வழங்குநர்கள் மற்றும் தளவாடப் பங்காளர்களின் தலைவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 13, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:44 AM IST
DigiDukaan: டிஜிட்டல் வடிவம் பெறும் மளிகை கடைகள்.. மத்திய அரசின் மெகா பிளான்
Image Credit: Digidukan (Representative Photo: Wkipedia)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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