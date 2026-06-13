/DigiDukaan: டிஜிட்டல் வடிவம் பெறும் மளிகை கடைகள்.. மத்திய அரசின் மெகா பிளான்

DigiDukan: நாட்டின் பரந்து விரிந்த பொது வர்த்தக வலையமைப்பிற்கான ஒருங்கிணைந்த டிஜிட்டல் மாற்றம் குறித்து தொழில்துறை பங்குதாரர்கள் விவாதித்து வரும் நிலையில், 1.4 கோடி மளிகைக் கடைகளை டிஜிட்டல் மயமாக்குவதற்காக இந்தியா ஒரு பெரிய 'டிஜிதுக்கான்' திட்டத்திற்குத் தயாராகி வருகிறது. லட்சக்கணக்கான அருகாமைக் கடைகளை எவ்வாறு இணையதளத்திற்கு கொண்டு வந்து, அவற்றை முறையான டிஜிட்டல் விநியோகச் சங்கிலிகளில் ஒருங்கிணைப்பது என்பது குறித்துத் திட்டமிடுவதற்காக, தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறை (DPIIT), டிஜிட்டல் வர்த்தகத்திற்கான திறந்த வலையமைப்புடன் (ONDC) இணைந்து, பாரத் காமர்ஸ் சிந்தன் ஷிவிர் தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 12) அன்று நுகர்வோர் பொருட்கள் வட்டமேசை மாநாட்டைக் கூட்டியது.
டிஜிதுக்கான் என்பது, மளிகைக் கடைகளுக்கு ஆர்டர் செய்தல், சரக்கு இருப்பு நிலவரத்தைக் கண்காணித்தல், திட்டங்களைக் கண்காணித்தல் மற்றும் செயல்பாட்டு மூலதனத்தை மேம்படுத்துதல் போன்றவற்றுக்கான டிஜிட்டல் கருவிகளை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு முன்முயற்சியாகும்.
இதன் மூலம், அவர்கள் விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் பிராண்டுகளுடன் மிகவும் திறமையாகப் பரிவர்த்தனை செய்ய முடியும்.
இன்று, இந்தியாவின் 1.4 கோடி மளிகைக் கடைகளில் பெரும்பாலானவை, துண்டு துண்டான ஆர்டர் செய்யும் முறைகள், கையால் செய்யப்படும் பதிவேடு பராமரிப்பு மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிலை விற்பனைக் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றுடன் செயல்படுகின்றன.
இது இருப்புத் திறமையின்மை, அதிக செலவுகள் மற்றும் மோசமான திட்டச் செயலாக்கத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.
நேரடிக் கொள்முதல், டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட வசூல் மற்றும் கடை அளவிலான தரவுப் பரிமாற்றங்களைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம் இந்த இடைவெளிகளை நிவர்த்தி செய்ய இது முயல்கிறது. இவை, விநியோக விகிதங்களை மேம்படுத்துவதோடு, விநியோகஸ்தர்களுக்கான களச் செலவுகளைக் குறைத்து, பிராண்டுகளுக்குச் செயல்படுத்தக்கூடிய தேவை சமிக்ஞைகளை வழங்குகின்றன.
இந்தியாவின் பொது வர்த்தகச் சூழலமைப்பு, 1.4 கோடிக்கும் அதிகமான மளிகைக் கடைகளைக் கொண்டுள்ளதுடன், அன்றாட நுகர்வோர் பொருட்கள் (FMCG) விற்பனையில் சுமார் 75-80 சதவீதத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது துண்டு துண்டான ஆர்டர் செய்யும் முறைகள், வரையறுக்கப்பட்ட இருப்பு நிலவரத்தைக் கண்காணித்தல் மற்றும் பெரும்பாலும் கையால் செய்யப்படும் விற்பனை செயல்முறைகளையே பெரிதும் சார்ந்துள்ளது. இந்தக் கட்டமைப்பு வரம்புகள், சில்லறை விற்பனையாளர்கள், விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் பிராண்டுகளுக்குத் திறமையின்மைகளை உருவாக்குகின்றன. இதில், திருப்தியற்ற நிரப்பு விகிதங்கள், மோசமான திட்டச் செயலாக்கம் மற்றும் கடைக்காரர்களுக்கான செயல்பாட்டு மூலதனச் சுமை ஆகியவை அடங்கும்.
.@DPIITGoI in collaboration with @ONDC_Official convened a CPG Roundtable – Bharat Commerce Chintan Shivir— PIB India (@PIB_India) June 12, 2026
DPIIT, ONDC bring FMCG leaders together to digitise procurement for India’s 1.4 crore Kirana Stores through DigiDukaan
Industry Stakeholders discuss DigiDukaan Expansion…
தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறையின் (DPIIT) வெளியீட்டின்படி, டிஜிதுக்கான் ஹைதராபாத்தில் ஆரம்பகட்ட தத்தெடுப்பைக் கண்டுள்ளது. அங்கு Qwipo மூலம் 10,000-க்கும் மேற்பட்ட சில்லறை விற்பனையாளர்களும் 35-க்கும் மேற்பட்ட பிராண்டுகளும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஜூன் 19, 2026 அன்று ஜெய்ப்பூரில் சேல்ஸ்கோட் (Salescode) வழியாக இந்தத் தளம் தொடங்கப்பட உள்ளதாகவும், வரும் மாதங்களில் மும்பை, பெங்களூரு மற்றும் டெல்லி-என்சிஆர் முழுவதும் இது மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளதாகவும் அரசாங்கம் குறிப்பிட்டது.
இது தொடர்பாக நடந்த கலந்துரையாடல்களில் முக்கிய நுகர்வோர் பொருட்களுக்கான நிறுவனங்கள், விநியோகஸ்தர் வலையமைப்புகள், தொழில்நுட்ப வழங்குநர்கள் மற்றும் தளவாடப் பங்காளர்களின் தலைவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
பொது வர்த்தகத்தைப் பாதிக்கும் பல முக்கியப் பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது: