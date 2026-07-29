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"டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்" மோசடி: பயத்தை ஆயுதமாக்கி பணம் பறிக்கும் புதிய தந்திரம்! இதிலிருந்து தப்பிப்பது எப்படி?

Digital Arrest Scam?: காவல்துறை மற்றும் அரசு அதிகாரிகள்போல நடித்து வீடியோ கால் மூலம் மக்களைப் பயமுறுத்தி பணத்தைப் பறிக்கும் 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' மோசடி பற்றியும், அதிலிருந்து தப்பிப்பதற்கான வழிகள் பற்றி விழிப்புணர்வுக் கட்டுரை.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 29, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:59 PM IST
"டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்" மோசடி: பயத்தை ஆயுதமாக்கி பணம் பறிக்கும் புதிய தந்திரம்! இதிலிருந்து தப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: AI Generated | What is Digital Arrest Scam Mosadi? How It Works And Protection Tips

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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