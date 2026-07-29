/"டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்" மோசடி: பயத்தை ஆயுதமாக்கி பணம் பறிக்கும் புதிய தந்திரம்! இதிலிருந்து தப்பிப்பது எப்படி?

Digital Arrest Mosadi Eppadi Velai Seiyum: டிஜிட்டல் உலகத்துல தினமும் புதுப் புது சைபர் குற்றங்கள் வந்துகிட்டே தான் இருக்கு. அதுல இப்போ ரொம்ப வேகமா பரவி, பலரையும் பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்குற ஒரு மோசடி தான் "டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்" (Digital Arrest). அப்படினா என்ன? இதுல எப்படி மக்களை ஏமாத்துறாங்க? இதுல இருந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது? வாங்க விரிவா பார்க்கலாம்!
நள்ளிரவில் ஒரு போன் கால். மறுமுனையில் இருப்பவர் "நான் CBI-யிலிருந்து பேசுகிறேன்" என்கிறார். உங்கள் ஆதார் எண்ணை பயன்படுத்தி மனி லாண்டரிங் நடந்திருக்கிறது, இப்போதே "டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்" ஆகிவிட்டீர்கள் என்கிறார். திரையில் போலீஸ் யூனிஃபார்ம், பின்னால் அசோகச் சின்னம். நீங்கள் பயந்து விடுகிறீர்கள். ஏதோ நடந்து இருக்கிறது என்று நினைக்கிறீர்கள். ஆனால் உண்மையில்... இது ஒரு நன்கு திட்டமிடப்பட்ட நாடகம்.
ரொம்ப எளிமையா சொல்லணும்னா... உங்க மொபைல் போன் அல்லது லேப்டாப் வழியாவே உங்களை பயமுறுத்தி, பணத்தைப் பறிக்கிற ஒரு நவீன சைபர் திருட்டு தான் இந்த 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்'.
காவல்துறை, சி.பி.ஐ (CBI), அமலாக்கத்துறை (ED) அல்லது இன்டர்போல் (Interpol) அதிகாரிகள்போல நடிக்கும் மோசடி கும்பல், "நீங்க பெரிய ஏதேனும் சட்டவிரோதச் செயலில் அல்லது போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்டிருக்கீங்க" அப்படின்னு சொல்லி உங்களை மிரட்டுவாங்க.
இந்த கும்பல் மக்களை ஏமாத்த 3 முக்கியமான வழிகளைக் கையாளுறாங்க...
உங்களுக்கு ஒரு போன் கால் வரும். "உங்க பேரில் வந்த கொரியர் பார்சலில் போதைப்பொருள் இருக்கு", "உங்க போன் கனெக்ஷன் துண்டிக்கப்பட போகுது" அல்லது "உங்க கே.ஒய்.சி (KYC) அப்டேட் பண்ணனும்" அப்படின்னு ரொம்ப சாதாரணமா பேசுவாங்க.
நீங்க பதற்றமானதும், "உங்களை உடனே கைது செய்யப்போறோம்", "உங்க பேங்க் அக்கவுண்ட்டை முடக்கப்போறோம்" அப்படின்னு மிரட்டுவாங்க. உண்மையிலேயே போலீஸ் பேசுற மாதிரி காட்டுறதுக்காக:
இந்த விவகாரத்தை வெளியே யார்கிட்டயும் சொல்லக் கூடாது, வழக்கறிஞரைக்கூட கூப்பிடக் கூடாது" அப்படின்னு உங்களை தனிமைப்படுத்துவாங்க. அப்புறம், "வழக்கில் இருந்து தப்பிக்கணும்னா அல்லது வெரிஃபிகேஷன் செய்யணும்னா உடனே இந்த அக்கவுண்ட்டுக்கு பணத்தை அனுப்புங்க, அப்புறம் திருப்பித் தந்துடுவோம்" அப்படின்னு சொல்லி லட்சக்கணக்கில் பணத்தை UPI அல்லது வங்கிப் பரிமாற்றம் மூலமா பறிச்சிடுவாங்க.
இந்திய அரசு இந்த இடைவெளிகளை அடைக்க புதிய சட்டங்களைக் கொண்டுவர தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது:
இந்த மாதிரி போன் கால் உங்களுக்கு வந்தா, இந்த 4 விஷயங்களை மனசுல வச்சுக்கோங்க:
இந்திய சட்டப்படி 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது! எந்த ஒரு அரசு அதிகாரியும் ஆன்லைன் வீடியோ காலில் உங்களை கைது செய்யவோ, பணத்தைக் கேட்கவோ மாட்டார்கள்.
போனில் யாருக்கும் உங்களது தனிப்பட்ட விவரங்களையோ, ஓ.டி.பி (OTP) எண்களையோ கொடுக்க வேண்டாம்.
ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி போன் வந்தாலோ அல்லது பணத்தை இழந்துட்டாலோ, தயங்காமல் 1930 என்ற இலவச எண்களுக்கோ அல்லது cybercrime.gov.in என்ற இணையதளத்திலோ உடனே புகார் செய்யுங்க.
சந்தேகத்திற்குரிய எண்கள், அழைப்புகளைப் பற்றிப் புகாரளிக்க மத்திய அரசின் 'சஞ்சார் சாதி' (Sanchar Saathi) போர்ட்டலைப் பயன்படுத்துங்கள்.
பயமே மோசடிக்காரர்களின் பெரிய ஆயுதம். நீங்கள் விழிப்புடன் இருந்தால், உங்கள் பணத்தையும் நிம்மதியையும் எளிதாகப் பாதுகாக்கலாம்!