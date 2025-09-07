English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு அறிவிப்பு! அகவிலைப்படி 3% உயர்வு!

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு காத்து கொண்டிருக்கிறது. தற்போது வெளியான அறிவிப்பின்படி, அகவிலைப்படி 3% உயர்ந்து, 3 மாத நிலுவைத் தொகையுடன் அக்டோபரில் வழங்கப்படும்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 7, 2025, 10:15 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளிப் பரிசு!
  • அகவிலைப்படி 3% உயர்வு!
  • அக்டோபரில் வழங்கப்படும்!

Trending Photos

Bad Girl திரைவிமர்சனம்: இந்த படத்தை பெண்கள் மட்டும்தான் பார்க்கனுமா?
camera icon7
Bad Girl
Bad Girl திரைவிமர்சனம்: இந்த படத்தை பெண்கள் மட்டும்தான் பார்க்கனுமா?
நாம் இந்தியாவை சீனாவிடம் இழந்து விட்டோம்...டொனால்ட் டிரம்ப் கிண்டல்!
camera icon9
Narendra Modi
நாம் இந்தியாவை சீனாவிடம் இழந்து விட்டோம்...டொனால்ட் டிரம்ப் கிண்டல்!
அஜித் படத்தின் மீது இளையராஜா வழக்கு பதிவு! அதிர்ச்சி தகவல்!
camera icon6
Ilaiyaraaja
அஜித் படத்தின் மீது இளையராஜா வழக்கு பதிவு! அதிர்ச்சி தகவல்!
நாளை சனிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை சனிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு அறிவிப்பு! அகவிலைப்படி 3% உயர்வு!

இந்தியா முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்த Dearness Allowance உயர்வு குறித்த அறிவிப்பு, தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாக வெளியாகியுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின்படி, அகவிலைப்படி 3% உயர்த்தப்பட்டு, 55%லிருந்து 58%ஆக உயர்கிறது. இந்த உயர்வு, ஜூலை 1 முதல் வழங்கப்படும் என்பதால், மூன்று மாத நிலுவை தொகையும் அக்டோபர் மாத சம்பளத்துடன் சேர்த்து வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது, சுமார் 1.2 கோடி ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் குடும்பங்களில் மகிழ்ச்சியை இரட்டிப்பாக்கியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | 'நண்பேன்டா' டிரம்ப் அடித்த அந்தர் பல்டி - அதற்கு பிரதமர் மோடி போட்ட பதிவு... அடடே!

சம்பளத்தில் ஏற்படப்போகும் மாற்றம்

மத்திய அரசு பொதுவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி முதல் ஜூன் மற்றும் ஜூலை முதல் டிசம்பர் என இரண்டு அரையாண்டுகளுக்கு அகவிலைப்படியை உயர்த்தி அறிவிக்கிறது. அந்த வகையில், ஜூலை முதல் டிசம்பர் 2025 காலகட்டத்திற்கான இந்த 3% உயர்வு, ஊழியர்களின் மாதாந்திர சம்பளத்தில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். உதாரணமாக, ரூ.18,000 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஒரு மத்திய அரசு ஊழியர், இதுவரை 55% அகவிலைப்படியாக ரூ.9,900 பெற்று வந்தார். தற்போது, 58% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால், அவர் ரூ.10,440 பெறுவார். 

இதன் மூலம், அவரது மாத சம்பளத்தில் ரூ.540 நேரடியாக உயரும். இதே போல், ரூ.20,000 ஓய்வூதியம் பெறும் ஒருவர், இதுவரை ரூ.11,000 பெற்று கொண்டிருந்தார் என்றால், இனி அவர் ரூ.11,600 பெறுவார். அக்டோபர் மாத சம்பளத்துடன், ஜூலை, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் ஆகிய மூன்று மாதங்களுக்கான நிலுவை தொகையும் சேர்த்து வழங்கப்படும் என்பதால், ஊழியர்களின் கைகளுக்கு ஒரு கணிசமான மொத்த தொகை கிடைக்கும்.

அடுத்து 8வது ஊதியக் குழு!

இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு, மற்றொரு காரணத்திற்காகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இது, தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் வழங்கப்படும் கடைசி அகவிலைப்படி உயர்வாக இருக்கலாம். 7வது ஊதியக் குழு டிசம்பர் 31, 2025 அன்றுடன் முடிவடைகிறது. இதனை தொடர்ந்து, 8வது ஊதியக் குழு அமைக்கப்பட்டு, புதிய ஊதிய விகிதங்கள் பரிந்துரைக்கப்படும். மத்திய அரசு, 8வது ஊதிய குழுவை அமைப்பதற்கான அறிவிப்பை ஜனவரி 2025லேயே வெளியிட்டிருந்தாலும், அதன் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் இன்னும் நியமிக்கப்படவில்லை.

பொதுவாக, ஒரு புதிய ஊதிய குழு தனது பரிந்துரைகளை சமர்ப்பித்து, அவை நடைமுறைக்கு வர 18 முதல் 24 மாதங்கள் வரை ஆகும். அந்த வகையில், 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள், 2027-ஆம் ஆண்டின் இறுதியிலோ அல்லது 2028-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலோ அமலுக்கு வர வாய்ப்புள்ளது. இந்த புதிய ஊதிய குழுவின் மூலம், ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளத்தில் 30% முதல் 34% வரை உயர்வு இருக்கலாம் என்றும் நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். வரவிருக்கும் தீபாவளிபண்டிகையை, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள், கூடுதல் மகிழ்ச்சியுடனும், நிதி பாதுகாப்புடனும் கொண்டாடுவதற்கு, இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு பெரிதும் வழிவகுத்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | இந்தியாவில் ஆப்பிள் ஐ-ஃபோன் கோடி கணக்கில் வருமானம்? டிம் குக்கின் லக்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Diwali Giftcentral governmentEmployeesDearness Allowancesalary

Trending News