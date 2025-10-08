விவசாயிகளுக்கு தீபாவளி பரிசு! வங்கி கணக்கில் வரவிருக்கும் ரூ.2000! எப்படி பெறுவது?

நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக, பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி திட்டத்தின் அடுத்த தவணை தொகையான ரூ.2000ஐ தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாகவே வழங்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த நிதி உதவியானது, பண்டிகை கால செலவுகளை சமாளிக்கவும், அடுத்த கட்ட விவசாய பணிகளுக்கு தயாராகவும் விவசாயிகளுக்கு பேருதவியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பிஎம் கிசான் திட்டம்
இந்தியாவின் விவசாய பெருமக்களுக்கு நேரடி நிதி உதவியை வழங்கும் நோக்கில், மத்திய அரசால் பிப்ரவரி 24, 2019 அன்று தொடங்கப்பட்ட மிக முக்கியமான திட்டமே "பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி". இத்திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாய குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000, தலா ரூ.2,000 வீதம் மூன்று சம தவணைகளில் நேரடியாக அவர்களின் வங்கி கணக்குகளில் செலுத்தப்படுகிறது. நாட்டின் முதுகெலும்பான விவசாயிகளின் நிதி சுமையைக் குறைப்பதே இத்திட்டத்தின் பிரதான நோக்கமாகும்.
தீபாவளி பரிசாக 19-வது தவணை
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 18-வது தவணை கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் விவசாயிகளின் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டது. திட்டத்தின் விதிமுறைப்படி, நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தவணை தொகை வழங்கப்படும் என்பதால், அடுத்த 19-வது தவணை டிசம்பர் மாதத்தில் தான் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையில் இந்த தவணையை முன்கூட்டியே வழங்க அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு வழங்கப்படும் பட்சத்தில், இது விவசாயிகளுக்கு ஒரு இனிய தீபாவளிப் பரிசாக அமையும்.
பயனாளிகள் கவனத்திற்கு: e-KYC அவசியம்
இந்த திட்டத்தின் கீழ் நிதி உதவி பெறும் விவசாயிகள், தங்கள் வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைத்து, e-KYC சரிபார்ப்பை முடித்திருப்பது கட்டாயமாகும். e-KYC முடிக்காத விவசாயிகளுக்கு தவணை தொகை வந்து சேருவதில் சிக்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இதுவரை e-KYC முடிக்காத விவசாயிகள், அருகிலுள்ள பொது சேவை மையங்களுக்கு சென்றோ அல்லது pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலமாகவோ உடனடியாக அதனை முடிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
உங்கள் பெயர் பட்டியலில் உள்ளதா? சரிபார்ப்பது எப்படி?
தீபாவளிக்கு முன்பாக வரவிருக்கும் ரூ.2000 உங்கள் வங்கி கணக்கிற்கு வருமா என்பதை உறுதிப்படுத்த, பயனாளிகள் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை முன்கூட்டியே சரிபார்த்துக்கொள்வது நல்லது.
1. முதலில், பிஎம் கிசானின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான pmkisan.gov.in க்கு செல்லவும்.
2. முகப்பு பக்கத்தில் உள்ள 'Farmers Corner' என்ற பகுதிக்கு செல்லவும்.
3. அதில், 'Beneficiary List' என்ற இணைப்பை கிளிக் செய்யவும்.
4. திறக்கும் புதிய பக்கத்தில், உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம், துணை மாவட்டம் (தாலுகா), தொகுதி (Block) மற்றும் கிராமம் ஆகிய விவரங்களை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
5. அனைத்து விவரங்களையும் சரியாக தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, 'Get Report' என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
6. உங்கள் கிராமத்தின் பயனாளிகள் பட்டியல் திரையில் தோன்றும். அந்த பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருக்கிறதா என்பதை நீங்கள் சரிபார்த்துக்கொள்ளலாம்.
உங்கள் பெயர் பட்டியலில் இருந்து, e-KYC மற்றும் ஆதார் இணைப்பு சரியாக இருந்தால், அரசின் தீபாவளி பரிசு தொகை உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் நிச்சயம் வரவு வைக்கப்படும். இந்த நிதி உதவி, பண்டிகை காலத்தை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடவும், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் ஒரு முக்கிய பங்களிப்பாக அமையும்.
