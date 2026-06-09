/ஆப்பிளை கடித்து தொண்டர்களிடம் வீசிய முதல்வர்! ‘இதென்ன பிரசாதமா?’ வலுக்கும் சர்ச்சை

DK Shivakumar : சில நாட்களுக்கு முன்பு கர்நாடகாவில் பெரும் அரசியல் மாற்றம் ஒன்று நிகழ்ந்தது. இங்கு, காங்கிரஸ் ஆளுங்கட்சியாக இரிஉக்கிறது. இதையடுத்து, இதில் சித்தராமையா முதலமைச்சராக பதவியில் இருந்தார். சில தினங்களுக்கு முன்பு, தன் பதவியை ராஜினாமா செய்ததில், இந்த இடத்திற்கு துணை முதல்வராக இருந்த டி.கே.சிவகுமார் வந்துவிட்டார்.
சமீபத்தில் முதல்வராகியிருக்கும் டி.கே.சிவகுமார், தன்னுடைய சொந்த தொகுதியான கனகபுராவிற்கு சென்றிருந்தார். இங்கு, அவரைக்கான திரளான தொண்டர்களும், ஆதரவாளர்களும் வந்து வரவேற்பு அளித்தனர். இங்கு, அவருக்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆப்பிள்களுடன் கூடிய பிரம்மாண்டமான மாலையை கிரேன் மூலம் தூக்கி வந்து மாலையாக சூட்டினர்.
மாலையில் இருந்த ஒரு ஆப்பிளை எடுத்த டி.கே.சிவகுமார், அதனை ஒரு கடி கடித்து விட்டு அங்கிருந்த தொண்டர்களை நோக்கி வீசினர். இதையடுத்து, இன்னொரு ஆப்பிளையும் எடுத்து, கடித்து விட்டு நின்று கொண்டிருந்த தொண்டர்களை நோக்கி வீசினார். இதை அங்கிருந்தவர்கள் பிடிக்க முயன்றனர். இந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதை பார்த்தவர்கள், ஒரு முதல்வர் இப்படிப்பட்ட அநாகரிக செயலில் ஈடுபடலாமா என்று கூறி, இணையத்தில் கடும் கண்டனங்களை எழுப்பினர். இது தொடர்பாக டி.கே.சிவகுமார் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் கூறி வருகின்றனர்.
டி.கே.சிவகுமாரின் இந்த செயலை விமர்சித்தவர்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையிலும் இணையத்தில் ஒரு சிலர் பேசி வருகின்றனர். இப்படி, ஆப்பிளை அவர் பாதி சாப்பிட்டு தூக்கி போடுவதை மக்கள் மிகவும் ஆர்வமாக பிடித்து எடுத்து சாப்பிடுவதாகவும், இதற்கு பெயர் பக்தி இல்லை அன்பு என்றும் சிலர் கூறி வருகின்றனர். இது குறித்து கேள்வி கேட்பவர்கள், இதற்கு பெயர் என்ன அன்பா, அநாகிரகமா என்று கேட்டு வருகின்றனர்.
கர்நாடக மாநில பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் ஜி.எஸ்.பிரசாந்த் இந்த சம்பவம் குறித்து பேசினார். அப்போது, டி.கே.சிவகுமாரின் செயல்பாடுகள் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக கூறினார். இத்தகைய நடவடிக்கைகளை அவரது தலைவர் ராகுல் காந்தியிடமிருந்துதான் அவர் கற்றிருக்க வேண்டும் என பயங்கரமாக சாடினார். மேலும், நாய்களுக்கு பிஸ்கட் போடுவது போல, தொண்டருக்கு அவர் ஆப்பிளை தூக்கிப்போடுவதாகவும் விமர்சித்தார்.
தான் கடித்த ஆப்பிளை தூக்கிப்போட்டு, அந்த பாதியை தொண்டர்கள் சாப்பிடுகையில், அவர்கள் அசிர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக நினைத்து கொள்வரோ என்பது அவரது கேள்வியாக இருக்கிறது. இவர், மக்களின் வரிப்பணத்தை முழுவதுமாக விழுங்கப்போவதாகவும், ஊழல்கறை படிந்த காங்கிரஸ் அரசைதான் அவர் பரிசளிப்பார் எனவும் கூறி வருகின்றனர். டி.கே.சிவகுமாரின் இந்த செயலால், அவர் உண்மையாகவே கர்நாடக முதல்வர் பதவிக்கு தகுதியானவர் தானா என விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறார்.
கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் தலைமையில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, சித்தராமையா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ததை அடுத்து, ஜூன் 3, 2026 அன்று டி.கே.சிவகுமார் புதிய முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றார்.
முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, தனது சொந்த தொகுதியான கனகபுராவிற்கு (ஹாரோஹல்லி பகுதி) டி.கே.சிவகுமார் சென்றபோது, தொண்டர்கள் அவருக்கு கிரேன் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான ஆப்பிள்கள் கொண்ட பிரம்மாண்ட மாலையை அணிவித்து வரவேற்றனர்.
மாலையில் இருந்த ஆப்பிள்களைப் பறித்து, தான் கடித்துவிட்டு மீதிப் பாதியை அங்கிருந்த தொண்டர்களை நோக்கி அவர் வீசிய வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.