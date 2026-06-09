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ஆப்பிளை கடித்து தொண்டர்களிடம் வீசிய முதல்வர்! ‘இதென்ன பிரசாதமா?’ வலுக்கும் சர்ச்சை

DK Shivakumar : கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார், சமீபத்தில் ஆப்பிளை பாதி கடித்துவிட்டு, அதை தொண்டர்களிடம் வீசிய விவகாரம் கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 09, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:57 PM IST
ஆப்பிளை கடித்து தொண்டர்களிடம் வீசிய முதல்வர்! ‘இதென்ன பிரசாதமா?’ வலுக்கும் சர்ச்சை
Image Credit: DK Shivakumar | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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ஆப்பிளை கடித்து தொண்டர்களிடம் வீசிய முதல்வர்! ‘இதென்ன பிரசாதமா?’ வலுக்கும் சர்ச்சை
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