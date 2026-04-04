ஜன் விஷ்வாஸ் மசோதா: சட்டத்தின் ஆட்சியா? திமுக எம்.பி கடும் கண்டனம்!

சிறு குற்றங்களுக்கு சிறைத்தண்டனை விதிப்பதற்கு பதிலாக அபராதத்தை மட்டும் செலுத்தி, அந்த குற்றத்தை குற்றமற்றதாக மாற்றும் வகையில் ஒன்றிய அரசு கொண்டுவந்துள்ள 'ஜன் விஷ்வாஸ் சட்டத்திருத்த மசோதாவை' மாநிலங்களவையில் திமுக எம்.பி பி.வில்சன் கடுமையாக எதிர்த்து உரையாற்றினார். பெருநிறுவனங்கள் தங்களது தவறுகளை பணத்தை கொடுத்து மறைத்து தப்பித்து செல்லவே இந்த மசோதா வகை செய்வதாகவும், இது பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை பெரும் கேள்விக்குறியாக்குகிறது என்றும் அவர் ஆவேசமாக தெரிவித்தார். பி.வில்சன் தனது உரையில் முன்வைத்த கூடுதல் முக்கிய புள்ளிகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
பெருநிறுவனங்களுக்கு ஆதரவான மசோதாவா?
இந்த மசோதா மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்று பேசிய மூத்த வழக்கறிஞரும், திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான பி.வில்சன், "இந்த மசோதா முற்போக்கான ஆளுகையை அளிக்கவில்லை. மாறாக குற்றத் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை திட்டமிட்டு சிதைக்கும் வகையிலும், பெருநிறுவனங்களின் வசதிக்காக சட்டத்தின் ஆட்சியை சரணடைய செய்யும் வகையிலும் அமைந்துள்ளது" என குற்றம் சாட்டினார். சிறுசிறு நடைமுறை தவறுகளுக்கும், மனித உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் கடுமையான மீறல்களுக்கும் எந்த வேறுபாடும் காட்டாமல் அனைத்தையும் ஒரே தராசில் வைத்து பார்ப்பது சீர்திருத்தம் அல்ல என்றார்.
பொது சுகாதாரத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தல்
1940ம் ஆண்டின் மருந்துகள் மற்றும் அழகுசாதன பொருட்கள் சட்டத்தின் கீழ், தரமற்ற மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் அழகுசாதன பொருட்களைத் தயாரித்து விற்பனை செய்தால் ஓராண்டு சிறைத்தண்டனை என்ற விதி தற்போது அபராதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு நிறுவனம் நச்சுத்தன்மை கொண்ட பொருட்களை விற்று, அதனால் பெண்களுக்கு தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டாலும், குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டாலும் அந்த நிறுவனம் ஒரு குறிப்பிட்ட அபராதத்தை செலுத்திவிட்டு தொடர்ந்து வியாபாரம் செய்யும் அவலம் உருவாகும் என்று சுட்டிக்காட்டினார்.
ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் மருத்துவ துறைகளில் சமரசம்
உணவு பாதுகாப்பு தர சட்டம் மற்றும் மின்சார திருட்டை தடுக்கும் சட்டம் ஆகியவை பெருமளவு நீர்த்துப்போக செய்யப்பட்டுள்ளன. ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் கீழ், பில்டர்கள் வீடுகளை கட்டி தரவில்லை என்றால் வெறும் அபராதத்துடன் தப்பித்துக்கொள்ளலாம். மருத்துவ நிறுவனங்கள் சட்டத்தில் மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் நோயறிதல் தொடர்பான குற்றங்கள் தீவிரமாக எடுத்து கொள்ளப்படாமல் அபராதத்துடன் சுருக்கப்பட்டுள்ளன. போலி முத்திரை தாள்களை விற்பனை செய்தாலும் சுலபமாக அபராதம் செலுத்திவிட்டு தப்பிக்க முடியும் என எம்.பி வில்சன் அதிர்ச்சி தகவல்களை பதிவு செய்தார்.
My speech in Parliament on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill 2026.
I rise today not merely to oppose, but to vehemently resist this dangerous, deeply flawed, and utterly reckless piece of legislation - the Jan Vishwas…
ரயில்களில் அத்துமீறல் - பாதுகாப்பு எங்கே?
ரயில்வே கட்டமைப்பு சட்டங்களில் செய்யப்பட்டுள்ள திருத்தங்களை கடுமையாக சாடிய வில்சன், "ரயில்களில் குடிபோதையில் அத்துமீறுவது, தடைசெய்யப்பட்ட பகுதிகளில் புகைப்பிடிப்பது, மற்றும் பெண்களின் பாதுகாப்பை பாதிக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பெட்டிகளுக்குள் நுழைவது போன்ற குற்றங்களுக்கும் இனி அபராதம் செலுத்தித் தப்பிக்கலாம் என்ற நிலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பொது ஒழுங்கு மற்றும் பெண்களின் கண்ணியம் ஆகியவை எவ்வித கடுமையான பின்விளைவுகளும் இன்றி சமரசம் செய்யப்படுகின்றன" என்றார்.
தேசிய நெடுஞ்சாலை விபத்துகள் மற்றும் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள்
தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை மறிப்பது, ஆம்புலன்ஸ் சேவைகளை தாமதப்படுத்துவது மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் விபத்துகளை உண்டாக்குவது போன்ற குற்றங்களுக்கு முன்பு 5 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை இருந்தது. ஆனால் தற்போது பெருநிறுவனங்கள் ரூ. 10 லட்சம் முதல் ரூ. 1 கோடி வரை அபராதம் செலுத்திவிட்டு பிரச்சனையை முடித்துக்கொள்ளலாம். மேலும், பாதுகாப்புப் பணிகளில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளை மிரட்டுவது, பதிப்புரிமையைத் திருடுவது போன்றவற்றிற்கும் அபராதம் மட்டுமே என விதிகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுச்சூழல், விவசாயம் மற்றும் தொழிலாளர் நலன் பாதிப்பு
காற்று மற்றும் ஒலி மாசுபாடு ஏற்படுத்துபவர்கள், உள்நாட்டு கப்பல்களில் இருந்து கழிவுகளை வெளியேற்றுபவர்கள் இனி அபராதம் செலுத்திவிட்டு தொடர்ந்து சுற்றுச்சூழலை நாசப்படுத்தலாம். மேலும், வழிதவறிய கால்நடைகளால் விவசாயிகளின் பயிர்களுக்குச் சேதம் ஏற்பட்டால் விவசாயிகளுக்கு எந்தத் தீர்வும் கிடைக்காது; வெறும் அபராதம் மட்டுமே விதிக்கப்படும். அதேபோல, கப்பல் தொழிலாளர்கள், வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு நிறுவனங்கள் தொடர்பான தொழிலாளர் சட்ட மீறல்களும் பண அபராதங்களாக சுருக்கப்பட்டுள்ளன.
நீதித்துறையின் அதிகாரம் அதிகாரிகளுக்கு மாற்றமா?
"நாம் காட்டாட்சியில் இருக்கிறோமா? அல்லது சட்டத்தின் ஆட்சி நடக்கிறதா?" என்று கேள்வியெழுப்பிய வில்சன், நீதிமன்றங்களின் அதிகாரங்கள் நிர்வாகக் கட்டமைப்புக்கு மாறுவதைக் கண்டித்தார். இனி தண்டனைகளை நீதிபதிகள் வழங்க மாட்டார்கள், அதிகாரிகளே வழங்குவார்கள். மேல்முறையீடுகளும் அதிகாரிகளின் படிநிலைக்குள்ளேயே வைக்கப்பட்டுள்ளதால், அதிகார துஷ்பிரயோகம் மற்றும் ஊழல் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
இரு அடுக்கு நீதி அமைப்பு
விதிமீறல்களுக்கு அபராதம் செலுத்துவது என்பது பலம் பொருந்திய பெருநிறுவனங்களுக்கு அவர்களின் சாதாரண பட்ஜெட் செலவினமாகவே இருக்கும். ஆனால், அதே அபராதம் சாதாரண குடிமக்கள் மற்றும் சிறு வணிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய சுமையாக மாறும். இது பணக்காரர்களுக்கு ஒரு நீதி, ஏழைகளுக்கு ஒரு நீதி என்ற இரு அடுக்கு அமைப்பை உருவாக்குகிறது. சட்டங்கள் உருவாக்கப்படுவது விதிகளை மீறுபவர்களுக்கு வசதியாக இருப்பதற்காக அல்ல; மாறாகக் குடிமக்களை பாதுகாப்பதற்காகவே என்பதை ஒன்றிய அரசு உணர வேண்டும். குற்றங்களின் தெளிவான வகைப்பாடு, விகிதாசார தண்டனைகள் இன்றி, எவ்வித தாக்க மதிப்பீடும் இல்லாமல் அவசரமாக கொண்டுவரப்பட்டுள்ள இந்த 'ஜன் விஷ்வாஸ் சட்டத்திருத்த மசோதாவை' விரிவான ஆய்விற்காக நாடாளுமன்றக் கூட்டுக் குழுவுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று பி.வில்சன் தனது உரையின் முடிவில் திட்டவட்டமாக வலியுறுத்தினார்.
