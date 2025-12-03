English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • ICICI, SBI, HDFC வங்கிகளில் கணக்கு இருக்கிறதா? உங்களுக்கு வெளியான முக்கிய அப்டேட்!

ICICI, SBI, HDFC வங்கிகளில் கணக்கு இருக்கிறதா? உங்களுக்கு வெளியான முக்கிய அப்டேட்!

ஆர்பிஐ (RBI) இந்தியாவின் பாதுகாப்பான வங்கிகள் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் என்ன என்ன வங்கிகள் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 3, 2025, 06:02 PM IST
  • இந்தியாவின் பாதுகாப்பான வங்கிகள் எவை?
  • ஆர்பிஐ வெளியிட்ட 'டாப் 3' பட்டியல்!
  • உங்கள் வங்கி இருக்கிறதா என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

ICICI, SBI, HDFC வங்கிகளில் கணக்கு இருக்கிறதா? உங்களுக்கு வெளியான முக்கிய அப்டேட்!

இந்திய பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாக திகழும் மிக முக்கியமான வங்கிகளின் பட்டியலை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கைக்கும், நாட்டின் நிதிப் பாதுகாப்பிற்கும் உத்தரவாதம் அளிக்கும் வகையில், ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, எச்டிஎஃப்சி வங்கி மற்றும் ஐசிஐசிஐ வங்கி ஆகியவை மீண்டும் இந்த பட்டியலில் இடம்பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளன. ரிசர்வ் வங்கி ஒவ்வொரு ஆண்டும் உள்நாட்டு அமைப்பு ரீதியாக முக்கியமான வங்கிகள் எவை என்பதை ஆய்வு செய்து அறிவிப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் எஸ்பிஐ, எச்டிஎஃப்சி மற்றும் ஐசிஐசிஐ ஆகிய மூன்று வங்கிகளும் தங்களது இடத்தை தக்கவைத்து கொண்டுள்ளன.

'D-SIB' என்றால் என்ன?

எளிதாக சொல்லப்போனால், இந்த வங்கிகள் நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு மிக மிக முக்கியமானவை. "Too Big to Fail" என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் இவை வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒருவேளை இந்த வங்கிகளுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டால், அது ஒட்டுமொத்த இந்திய பொருளாதாரத்தையும் கடுமையாக பாதிக்கும். எனவே, மத்திய அரசும், ரிசர்வ் வங்கியும் இந்த வங்கிகள் எக்காரணம் கொண்டும் சரிவடையாதவாறு மிகத் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றன.

கூடுதல் பாதுகாப்பு ஏன்?

இந்த பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ள வங்கிகள், மற்ற சாதாரண வங்கிகளை விட அதிக நிதிப் பாதுகாப்பை வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டாய விதியாகும். இதற்காக, கூடுதல் மூலதனத்தை (Common Equity Tier 1 - CET1) இவை எப்போதும் கையிருப்பில் வைத்திருக்க வேண்டும். ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய விதிமுறைகளின்படி,

  • எஸ்பிஐ (SBI): தனது மொத்த சொத்து மதிப்பில் 0.80% கூடுதல் மூலதனத்தை வைத்திருக்க வேண்டும்.
  • எச்டிஎஃப்சி (HDFC): 0.40% கூடுதல் மூலதனத்தை வைத்திருக்க வேண்டும்.
  • ஐசிஐசிஐ (ICICI): 0.10% கூடுதல் மூலதனத்தை வைத்திருக்க வேண்டும்.

இந்த கூடுதல் மூலதனம், பொருளாதார நெருக்கடி காலங்களில் வங்கிகள் திவாலாகாமல் காக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு அரணாகச் செயல்படும்.

வாடிக்கையாளர்களுக்கு என்ன பயன்?

இந்த பட்டியலில் ஒரு வங்கி இடம்பிடிப்பது என்பது அந்த வங்கியின் மீதான நம்பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துகிறது. வாடிக்கையாளர்கள் தாங்கள் சேமித்து வைத்துள்ள பணம் பாதுகாப்பாக உள்ளது என்பதை இதன் மூலம் அறிந்துகொள்ளலாம். இந்த வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியின் நேரடி கண்காணிப்பில் இருப்பதால், நிர்வாக சீர்கேடுகள் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிகக் குறைவு. 2014-ம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த D-SIB கட்டமைப்பின் கீழ், 2015 முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரிசர்வ் வங்கி இந்த பட்டியலை வெளியிட்டு வருகிறது. தொடர்ந்து இந்த மூன்று வங்கிகளும் முன்னணியில் இருப்பது, இந்திய வங்கித் துறையின் ஸ்திரத்தன்மையை காட்டுகிறது. வெளிநாட்டு வங்கிகள் இந்தியாவில் செயல்பட்டாலும், அவையும் ரிசர்வ் வங்கியின் கடுமையான விதிகளுக்கு உட்பட்டே இயங்க வேண்டும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, எஸ்பிஐ, எச்டிஎஃப்சி மற்றும் ஐசிஐசிஐ வங்கிகளில் கணக்கு வைத்துள்ள வாடிக்கையாளர்கள், தங்கள் பணம் நாட்டின் பாதுகாப்பான கரங்களில் உள்ளது என்பதை நினைத்து நிம்மதி அடையலாம்.

