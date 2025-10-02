English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நாட்டின் இளம் பணக்காரர் ஒரு தமிழர்... அவரின் சொத்து மதிப்பு தெரியுமா?

Arvind Srinivas Net Worth: இந்தியாவின் இளமையான பணக்காரர் என்ற பெருமையை அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் பெற்றுள்ளார். அவர் யார் மற்றும் அவரது சொத்து மதிப்பை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 2, 2025, 01:02 PM IST
  • இவருக்கு வயது 31 ஆகும்.
  • இவர் சென்னையில் பிறந்தவர்.
  • Perplexity இணை நிறுவனர் ஆவார்.

Arvind Srinivas Youngest Billionaire In India: சென்னையில் பிறந்து, செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த துறையில் தொழில்முனைவரான அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் (31) இந்தியாவின் பெருங்கோடீஸ்வரர்கள் பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளார். M3M Hurun India Rich List 2025 என்ற பட்டியலின் அடிப்படையில் நாட்டின் இளமையான பெருங்கோடீஸ்வரர் என்ற பெருமையை அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் பெற்றுள்ளார்.

Arvind Srinivas: அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் சொத்து மதிப்பு

Perplexity எனும் ஏஐ ஸ்டார்அப் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனரும், தலைமை செயல் அதிகாரியுமான அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸின் சொத்து மதிப்பு ரூ.21,190 கோடி ஆகும். தற்போது Perplexity ஏஐ உலகில் தனித்துவமான இடத்தை பிடித்திருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Arvind Srinivas: சென்னையில் படித்தவர்

தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னையில் 1994ஆம் ஆண்டு ஜூன் 7ஆம் தேதி அன்று பிறந்தவர், ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாஸ். இவர் இளம் வயதில் இருந்தே அறிவியலின்பால் ஈர்க்கப்பட்டார். மேலும் இவர் ஐஐடி மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தார். மேலும் இவர் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் உள்ள பெர்க்லி நகரில் இருக்கும் கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள கணினி அறிவியல் பிரிவில் முனைவர் பட்டம் வென்றார்.

Arvind Srinivas: எங்கெல்லாம் பணியாற்றினார்?

மேலும், இவர் உலகத்தின் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவர் ஆவார். மேலும், ChatGPT-ஐ உருவாக்கிய OpenAI நிறுவனத்தில் பணியாற்றினார். லண்டனில் DeepMind நிறுவனத்திலும் பணியாற்றினார். 

மேலும், Google நிறுவனத்தின் HaloNet மற்றும் ResNet-RS போன்ற தொழில்நுட்பங்களில் பணியாற்றினார். மேலும், மீண்டும் OpenAI நிறுவனத்தில் ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானியாக சேர்ந்து வரியில் இருந்து புகைப்படமாக மாற்றும் DALL-E 2 போன்ற AI மாடலின் உருவாக்கத்தில் இவர் பணியாற்றினார்.

Arvind Srinivas: 2022இல் தொடங்கப்பட்ட Perplexity

தொடர்ந்து, 2022ஆம் ஆண்டு டெனிஸ் யாரட்ஸ் மற்றும் ஆண்டி கோன்வின்ஸ்கி ஆகியோருடன் சேர்ந்து அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் Perplexity AI-ஐ உருவாக்கினார். இது உலகளவில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் பல்வேறு ஏஐ ஸ்டார்அப்களில் முதலீடு செய்து வருகிறார்.

மேலும் இவர் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர் என்ற காரணத்தால் Perplexity-ஐ அதிகம் இந்திய பயனர்களே பயன்படுத்துகின்றனர். அவர் இந்தியர் என்பது பயனர்களுக்கு ஆர்வத்தை தூண்டியிருக்கிறது. மேலும், அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் பெங்களூரு அல்லது ஹைதராரபாத்தில் தனது பொறியியல் அணியை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

