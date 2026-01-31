Budget 2026: நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் உரையை நேரலையில் எப்போது, எப்படி பார்ப்பது?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Union Budget Live Streaming: 2026-27 நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாளை தாக்கல் செய்ய உள்ளார். இதன் நேரலை எப்போது, எப்படி பார்ப்பது? என்ற விவரத்தை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 31, 2026, 05:56 PM IST
  • நிர்மலா சீதாராமனுக்கு இது 6வது பட்ஜெட்டாகும்.
  • 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஞாயிறு அன்று பட்ஜெட் தாக்கல்.
  • கடந்த 8 ஆண்டுகளாக பிப்ரவரி 1இல் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.

Union Budget 2026-2027 Live Streaming and Telecast: 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாளை (பிப். 1) மக்களவையில் தாக்கல் செய்ய உள்ளார். 

கடந்த 8 ஆண்டுகளாக பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி அன்று மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், நாளைய தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றாலும் கூட அதே வழக்கம் பின்பற்றப்படுகிறது. 1999ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு, முதல்முறையாக ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. நாளைய தினம் பங்குச்சந்தை செயல்படாது என்பதும் இங்கு நினைவுக்கூரத்தக்கது.

Budget 2026: நிர்மலா சீதாராமனின் குழுவில் இருப்பது யார் யார்

மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தொடர்ந்து ஆறாவது முறையாக மத்திய பட்ஜெட்டை இந்தாண்டு தாக்கல் செய்ய உள்ளார். மேலும், நிதித்துறை செயலர் அஜய் சேத் கடந்தாண்டு ஜூன் மாதம் அவரது குழுவில் இருந்து தன்னை விடுத்துக்கொண்ட நிலையில், அவர் இல்லாமல் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல்  செய்யும் முதல் பட்ஜெட் இதுவாகும். 

பொருளாதார விவகாரத்துறை செயலாளர் அனுராதா தாக்கூர் தனது முதல் பட்ஜெட் பணியை மேற்கொள்கிறார். இவர் பொருளாதார வளர்ச்சியை நிலைநிறுத்துவதிலும், பெரு பொருளாதார நிலைத்தன்மையை பராமரிப்பதிலும் கவனம் செலுத்துகிறார். பொது செலவினம் மற்றும் நிதி ஒழுக்கம் ஆகியவற்றை செலவின செயலாளர் வுயல்னம்  நிர்வகிப்பார், வரி நிர்வாகம் மற்றும் இணக்க சீர்திருத்தங்களுக்கு வருவாய் செயலாளர் அரவிந்த் ஸ்ரீவாஸ்தவா நிர்வகிப்பார். 

வங்கி, ஃபின்டெக் மற்றும் சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில்களுக்கான கடன் ஓட்டம் ஆகியவற்றை நிதி சேவைகள் செயலாளர் எம் நாகராஜு ஆலோசனை வழங்குவார். அதே நேரத்தில் மத்திய அரசின் முதலீட்டு நிகழ்ச்சி நிரலை முதலீடு மற்றும் பொது சொத்து மேலாண்மைத் துறை செயலாளர் அருணிஷ் சாவ்லா இயக்குவார். தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் அனந்த நாகேஸ்வரன் பரந்த பொருளாதார உத்திகளை வகுப்பார். நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் பொருளாதார அறிஞர்கள் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதலில் இந்த பட்ஜெட் நாளை தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது.

Budget 2026: பெரும் எதிர்பார்ப்பில் இந்த 5 மாநிலங்கள் 

வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால் இந்த மத்திய பட்ஜெட் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. அசாமில் பாஜக ஆட்சி நடைபெறுகிறது, புதுச்சேரியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி நடைபெறுகிறது, மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த முறையே பெரும் வளர்ச்சி பெற்ற பாஜக இம்முறை கண்டிப்பாக ஆட்சியை பிடிக்க தீவிரம் காட்டும், தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவில் ஆட்சியை பிடிப்பது எளிதில்லை என்றாலும் தங்களின் வாக்குகளை அதிகரிக்கச் செய்ய பாஜக இந்த பட்ஜெட்டை ஒரு வாய்ப்பாக பார்க்கும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கணிக்கின்றனர். இதனால், தேர்தல் நடைபெற உள்ள மாநிலங்களுக்கு நாளை பல அறிவிப்புகள், திட்டங்கள் வரலாம் என கூறப்படுகிறது.

Budget 2026: தங்கம், வெள்ளி விலை குறையுமா?

இதேபோல், ரயில்வே முதல் அரசு அதிகாரிகள், ஓய்வூதியதாரர்கள் வரை பல்வேறு தரப்பினருக்கும் எக்கச்சக்க எதிர்பார்ப்புகள் பட்ஜெட்டை நோக்கி உள்ளன. கடந்த சில நாள்களாக உச்சத்திற்கு சென்ற தங்கம், வெள்ளி ஆகியவற்றின் விலை சற்று கீழே இறங்க தொடங்கியிருக்கும் நாளைய பட்ஜெட்டிற்கு பிறகு இன்னும் வீழ்ச்சியை காணலாம் என கூறப்படுகிறது. அதற்கேற்ப அறிவிப்புகளும் வரலாம் என கூறப்படுகிறது. முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 2026-27 மத்திய பட்ஜெட் உரையை நேரலையை பார்க்க விரும்புபவர்கள், எப்போது மற்றும எப்படி நேரலையை பார்க்கலாம் என்பதை இங்கு விரிவாக தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Budget 2026: பட்ஜெட் உரையை நேரலையில் பார்ப்பது எப்படி? 

மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மக்களவையில் காலை 11 மணிக்கு பட்ஜெட் உரையை வாசிக்கத் தொடங்குவார். சுமார் ஒரு மணிநேரம் முதல் ஒன்றரை மணிநேரம் வரை அவரின் உரை நீளும். தூர்தர்ஷன் மற்றும் Sansad TV பட்ஜெட் உரையை தொலைக்காட்சியில் நேரலையாக ஒளிபரப்ப உள்ளனர். Sansad TV-ன் யூ-ட்யூப் சேனல், PIB India-ன் யூ-ட்யூப் சேனல், indiabudget.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தளங்களிலும் நேரலையாக காணலாம். இதன்மூலம் பட்ஜெட் உரையின் விவரத்தை நீங்கள் நேரலையில் உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ளலாம். 

ஒருவேளை நீங்கள் நேரலை ஒளிப்பரப்பை தவறவிட்டீர்கள் என்றால் அவரின் உரை அரசின் அதிகாரப்பூர்வ தளங்களில் காணக்கிடைக்கும். மேலும், பட்ஜெட் குறித்த விரிவான ஆவணங்களும் ஆன்லைனிலேயே கிடைக்கும். 2026-27 நிதியாண்டில் அரசின் நிதி சார்ந்த முன்னுரிமைகள், கொள்கை திட்டங்கள் மற்றும் பொருளாதாரக் கண்ணோட்டம் ஆகியவற்றை பட்ஜெட்டில் தெரிந்துகொள்வீர்கள்.

மேலும் படிக்க | மத்திய அரசின் பாராட்டை பெற்றிருக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் டாப் 4 திட்டங்கள்

மேலும் படிக்க | Budget 2026: மூத்த குடிமக்களுக்கு ரயில் டிக்கெட் கட்டணத்தில் மீண்டும் 50% தள்ளுபடி கிடைக்குமா?

மேலும் படிக்க | பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை தாக்கல் செய்தார் நிதியமைச்சர்: ஆவணத்தின் PDF பதிவிறக்கம் செய்வதெப்படி?

