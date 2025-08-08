English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அசைவம் அதிகம் உண்ணும் மாநிலங்கள்! தமிழ்நாட்டிற்கு எத்தனையாவது இடம்?

இந்தியாவிலேயே அதிகபட்சமாக அசைவம் உண்ணும் மக்களின் சதவிகிதத்தை கொண்ட மாநிலமாக வடகிழக்கு மாநிலமான நாகாலாந்து உள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 8, 2025, 11:51 AM IST
  • இந்தியா ஒரு சைவ நாடா?
  • புள்ளிவிவரங்கள் சொல்லும் உண்மை!
  • மாநிலங்கள் பட்டியலில் தமிழ்நாடு.

இந்தியா என்றாலே, சைவ உணவு பழக்கம் அதிகம் உள்ள நாடு என்ற ஒரு பொதுவான கருத்து நிலவி வருகிறது. ஆனால், சமீபத்திய தேசிய குடும்ப சுகாதார ஆய்வு-5 (NFHS-5) வெளியிட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்கள், இந்த கருத்தை முழுவதுமாகத் தகர்த்து, இந்தியர்களின் உணவு பழக்கம் குறித்த ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தை வழங்குகின்றன. இந்த ஆய்வின்படி, இந்திய மக்கள் தொகையில் மிக பெரும்பாலானோர் அசைவ உணவு பிரியர்களாகவே உள்ளனர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. குறிப்பாக, மாநிலங்கள் வாரியாக பார்க்கும்போது, சில மாநிலங்களில் 99%க்கும் அதிகமான மக்கள் அசைவம் உண்பது ஆச்சரியமளிக்கிறது.

மேலும் படிக்க | என்ன ஆனாலும் சரி.. ஒருபோதும் சமரசம் செய்ய மாட்டேன் -அமெரிக்காவுக்கு பிரதமர் மோடி பதில்

முதலிடத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் நாகாலாந்து

இந்த ஆய்வறிக்கையின்படி, இந்தியாவிலேயே அதிகபட்சமாக அசைவம் உண்ணும் மக்களின் சதவிகிதத்தை கொண்ட மாநிலமாக வடகிழக்கு மாநிலமான நாகாலாந்து உள்ளது. இங்குள்ள மக்களில் சுமார் 99.8% பேர் அசைவ உணவு பழக்கத்தை கொண்டுள்ளனர். இறைச்சி, குறிப்பாக பன்றி இறைச்சி, அவர்களது கலாச்சாரத்திலும், அன்றாட உணவிலும் பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கமாக உள்ளது. புகையூட்டப்பட்ட இறைச்சி முதல் மூங்கில் குழாய்களில் சமைக்கப்படும் மீன் வரை, நாகாலாந்தின் உணவு பன்முகத்தன்மை அதன் அசைவப் பிரியத்தை பறைசாற்றுகிறது.

தென்னிந்திய மற்றும் கிழக்கு மாநிலங்களின் ஆதிக்கம்

இந்த பட்டியலில் முதல் பத்து இடங்களில் கிழக்கு மற்றும் தென்னிந்திய மாநிலங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. மேற்கு வங்கம் (99.3%), மீன் மற்றும் சோறு அவர்கள் உணவின் ஆன்மாவாக உள்ளது. அதேபோல், கடற்கரைகள் நிறைந்த கேரளா (99.1%), கடல் உணவுகளுக்கு பெயர் பெற்றது. ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களும் அதிக அசைவ பிரியர்களை கொண்டுள்ளன.

தமிழ்நாட்டின் நிலை என்ன?

அசைவ உணவு பிரியர்கள் அதிகம் உள்ள மாநிலங்களின் பட்டியலில் தமிழ்நாடு ஆறாவது இடத்தில் உள்ளது. தமிழக மக்களில் சுமார் 97.65% பேர் அசைவ உணவை விரும்பி உண்பதாக இந்த ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. செட்டிநாடு சிக்கன், மதுரை மட்டன் சுக்கா, நெல்லை மீன் குழம்பு, ஆம்பூர் பிரியாணி என தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் வித்தியாசமான அசைவ உணவு வகைகளை கொண்டுள்ளது. நீண்ட கடற்கரையை கொண்டிருப்பதால், மீன் மற்றும் கடல் உணவுகளின் பயன்பாடும் இங்கு மிக அதிகம். இது, தமிழகத்தின் உணவு பாரம்பரியம் எவ்வளவு ஆழமாக அசைவத்துடன் பின்னி பிணைந்துள்ளது என்பதை காட்டுகிறது.

சைவ மாநிலங்கள் எவை?

ஒரு மாநிலத்தின் உணவு பழக்கத்தை அதன் புவியியல், கலாச்சாரம் மற்றும் தட்பவெப்பநிலை ஆகியவை தீர்மானிக்கின்றன. கடற்கரை மாநிலங்களில் மீன் எளிதாக கிடைப்பதால், அது பிரதான உணவாகிறது. மறுபுறம், ராஜஸ்தான் (74.9% பேர் சைவம்), ஹரியானா (69.25% பேர் சைவம்) மற்றும் பஞ்சாப் (66.75% பேர் சைவம்) போன்ற மாநிலங்களில் சைவ உணவு பழக்கம் அதிகமாக உள்ளது. சமண மதம் மற்றும் சில இந்து பிரிவுகளின் செல்வாக்கு, வறண்ட நிலப்பகுதி போன்றவை இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம். NFHS-5 ஆய்வு முடிவுகள், இந்தியா என்பது ஒரே விதமான உணவு பழக்கம் கொண்ட நாடு அல்ல என்பதை தெளிவாக உணர்த்துகிறது. "இந்தியா ஒரு சைவ நாடு" என்ற ஒற்றைப்படையான பார்வைக்குப் பதிலாக, அதன் ஒவ்வொரு மூலையிலும் ஒரு தனித்துவமான சுவையும், உணவு வரலாறும் உள்ளது என்பதே நிதர்சனமான உண்மை. 

மேலும் படிக்க | அமித்ஷா அடுத்த பிரதமராக இருப்பார்? மோடி சூசகம்.. அரசியலில் பூகம்பத்திற்கான ஆரம்பம்!

