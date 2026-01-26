குடியரசு தினத்தின் வரலாறு தெரியுமா? ஜனவரி 26இல் கொண்டாடுவதற்கும் காரணம் இருக்கு!

Republic Day 2026 History and Celebration: இந்திய நாடு அதன் 77வது குடியரசுத் தினத்தை இன்றைய தினம் கொண்டாடி வருகிறது. அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டதையும், அதை அமல்படுத்தியதையும் போற்றும் வகையில் குடியரசுத் தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 26ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.
Republic Day 2026: வந்தே மாதரம் பாடலின் 150வது ஆண்டு
மேலும், இந்த ஆண்டுக்கான குடியரசுத் தின கொண்டாட்டத்தின் மையக்கரு, "வந்தே மாதரத்தின் 150வது ஆண்டு" என்பதுதான். அதாவது, தேச ஒற்றுமை மற்றும் நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட தியாகங்களை போற்றும் வகையில் இந்த கொண்டாட்டம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இந்தாண்டு நடைபெறும் கொண்டாட்டங்கள், தேசியப் பாடலாக கருதப்படும் 'வந்தே மாதரம்' பாடலின் 150 ஆண்டு விழாவை போற்றும் வகையில் அமையும்.
Republic Day 2026: குடியரசுத் தினம் கொண்டாட்டங்கள்
குடியரசுத் தினத்தன்று புது டெல்லியில் உள்ள கர்தவ்யா பாதையில் ஒரு பிரமாண்டமான அலங்கார ஊர்திகளின் அணிவகுப்புகளுடன் கொண்டாடப்படும். இது நாட்டின் ராணுவ வலிமை மற்றும் கலாச்சார பன்முகத்தன்மையை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அமையும். அலங்கார ஊர்திகளின் அணிவகுப்பைத் தொடர்ந்து பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து வரும் நாட்டுப்புற நடனங்கள், இசை உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். பத்ம விருதுகள் மற்றும் வீரதீர செயல்களுக்கான விருதுகளும் வழங்கப்படும்.
Republic Day 2026: 77வது குடியரசுத் தின கொண்டாட்டம்
டெல்லியில் இந்தாண்டு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் அலங்கார ஊர்திகள்; அமைச்சகங்கள், துறைகள் உள்ளிட்டவற்றின் 13 அலங்கார ஊர்திகள் என மொத்தம் 30 அலங்கார ஊர்திகளின் அணிவகுப்புகள் இன்று மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தேசிய கொடியை ஏற்றிவைத்து, அணிவகுப்புகளின் மரியாதை ஏற்றுக்கொள்வார். இந்தாண்டு குடியரசுத் தின விழாவுக்கான சிறப்பு விருந்தினர்களாக ஐரோப்பிய கவுன்சிலின் தலைவர் அன்டோனியோ கோஸ்டா, ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவர் உர்சுலா வான் டெர் லேயன் ஆகியோர் அழைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Republic Day 2026: பாரத் பர்வ் விழா
டெல்லியின் செங்கோட்டையில் இந்தாண்டு ஜனவரி 26ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 31ஆம் தேதிவரை சுற்றுலா அமைச்சகத்தால் 'பாரத் பர்வ்' என்ற விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 'பாரத் பர்வ்' விழாவின் ஒரு பகுதியாக செங்கோட்டையில் காட்சிப்படுத்தப்படும் சண்டிகர், லடாக், அருணாச்சலப் பிரதேசம், பீகார், டெல்லி, கோவா, ஜார்கண்ட், கர்நாடகா, திரிபுரா, உத்தரகண்ட் மற்றும் டிஆர்டிஓ உள்ளிட்டவற்றின் அலங்கார ஊர்திகள் இந்த பாரத் பர்வ் விழாவில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். மேலும் இதில், கைவினைப்பொருட்கள் மற்றும் கைத்தறி; பிராந்திய உணவு வகைகளின் கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை, கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரிய நிகழ்ச்சிகள், மத்திய அமைச்சகங்களின் அரங்குகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெற்றிருக்கும்.
Republic Day 2026: ஏன் ஜனவரி 26ஆம் தேதி...?
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 1949ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 26ஆம் தேதி அன்று அரசியலமைப்புச் சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இதன்மூலம், நம் நாட்டின் உச்சபட்ச சட்டமாக அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, அதாவது 1935ஆம் ஆண்டில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கொண்டுவந்த இந்திய அரசுச் சட்டத்திற்கு மாற்றாக இந்த அரசியலமைப்புச் சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. இருப்பினும் அரசியலமைப்புச் சட்டம் அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு, அது நடைமுறைக்கு வந்தது 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26ஆம் தேதி அன்றுதான். எனவே, அந்த நாளை நினைவுக்கூறும் வகையில் ஜனவரி 26ஆம் தேதி ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடியரசுத் தினம் கொண்டாப்படுகிறது. மேலும், 1930ஆம் ஆண்டில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஜனவரி 26ஆம் தேதி அன்று முழு சுதந்திரம் (Purna Swaraj) என்பதை பிரகடனம் செய்தது. எனவே அந்த நாளை நினைவுக்கூறவே குடியரசு தினமாக 1950ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி 26 என்ற தேதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.
Republic Day 2026: தலைவர்களை நினைவுக்கூர்வோம்
மேலும், குடியரசுத் தினத்தன்று இந்தியாவின் இறையாண்மை மற்றும் ஜனநாயக ஆட்சி கொண்டாடப்படுகிறது. பன்முகத்தன்மையில் ஒற்றுமை, கலாச்சார பாரம்பரியத்தை எடுத்துக்காட்டும் வகையிலும் இந்த தினம் பார்க்கப்படுகிறது. நீதி, சமத்துவம் மற்றும் சுதந்திரத்தின் கொள்கைகளையும் வலுப்படுத்தும் வகையில் குடியரசுத் தினம் விளங்குகிறது. டாக்டர் பாபாசாகேப் அம்பேத்கர் மற்றும் பிற தலைவர்களின் தியாகங்களை நினைவுக்கூர்ந்து, அவர்களை போற்ற இந்த நன்னாள் இந்தியர்களுக்கு சிறந்த வாய்ப்பாக அமைகிறது.
மேலும் படிக்க | பத்ம ஸ்ரீ முதல் பாரத ரத்னா வரை! விருது பெற்றால் இவ்வளவு சலுகை கிடைக்குமா?
மேலும் படிக்க | பத்ம விருதுகள் அறிவிப்பு... 14 தமிழக ஆளுமைகளுக்கு விருது - முழு விவரம் இதோ
மேலும் படிக்க | இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார நகரங்கள்.. சென்னைக்கு எந்த இடம்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ