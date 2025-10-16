தங்கத்திற்கு இணையாக வெள்ளி விலையும் உயர்வது ஏன் தெரியுமா?

உலகளவில் பாரம்பரியமாக தங்கம் ஆனது அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடாக கருதப்படுகிறது. ஆனால், 2025ல் இந்த நிலை மாறி, வெள்ளியின் விலை தங்கத்தை விட வேகமாக உயர்ந்து, முதலீட்டாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இந்த ஆண்டு அக்டோபர் நடுப்பகுதி வரை, தங்கத்தின் விலை 55% அதிகரித்த நிலையில், வெள்ளியின் விலை 70% முதல் 98% வரை உயர்ந்து புதிய உச்சங்களை தொட்டுள்ளது. இந்த அதீத விலை உயர்வுக்கு பின்னால், முதலீட்டு ஈர்ப்பு மற்றும் தொழில்துறை தேவை என இரட்டை காரணிகள் உள்ளன. இது குறித்து டைம்ஸ் நவ் செய்தி வெளியிட்டுள்ள செய்தியின் அடிப்படையில் முழு விவரங்களை இங்கு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேலும் படிக்க | எச்1-பி' விசா கட்டணம் யாருக்கு? - அமெ. வெள்ளை மாளிகை விளக்கம்!
வெள்ளியின் விலை உயர்வுக்கு என்ன காரணம்?
தங்கத்தை போலன்றி, வெள்ளி ஒரு முதலீட்டு பொருளாகவும், ஒரு அத்தியாவசிய தொழில்துறை பொருளாகவும் செயல்படுகிறது. இந்த இரட்டை அடையாளமே அதன் தற்போதைய விலை உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணம். வெள்ளி அதன் சிறந்த கடத்தும் தன்மை மற்றும் ஆண்டிமைக்ரோபியல் பண்புகளால், பல துறைகளில் இன்றியமையாததாக உள்ளது. சோலார் பேனல்கள், மின்சார வாகனங்கள், சர்க்யூட் போர்டுகள் மற்றும் மருத்துவ சாதனங்கள் ஆகியவற்றின் உற்பத்தியில் வெள்ளியின் பங்கு முக்கியமானது. பசுமை எரிசக்திக்கு உலகம் மாறிவருவதால், வெள்ளிக்கான தொழில்துறை தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக, உலகளாவிய வெள்ளியின் தேவை, சுரங்க உற்பத்தியை விட அதிகமாக உள்ளது. இதனால், இருப்பில் உள்ள வெள்ளியின் அளவு கணிசமாக குறைந்துள்ளது. லண்டன் புல்லியன் சந்தை சங்கத்தின் தரவுகளின்படி, 2021ம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் இருந்து வெள்ளி கையிருப்பு மூன்றில் ஒரு பங்கு குறைந்துள்ளது. மெக்சிகோ, பெரு, சீனா போன்ற முக்கிய வெள்ளி உற்பத்தி நாடுகளில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ஒழுங்குமுறை தடைகளும் புதிய உற்பத்தியை பாதிக்கின்றன.
முதலீட்டாளர்களின் படையெடுப்பு
பணவீக்கம், அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை இல்லாமை மற்றும் நாணயங்களின் மதிப்பு குறைதல் போன்ற காரணங்களால், முதலீட்டாளர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஆகிய இரண்டின் மீதும் முதலீடு செய்து வருகின்றனர். வெள்ளியின் விலை அவுன்சுக்கு தங்கத்தை விட குறைவாக இருப்பதால், சிறு முதலீட்டாளர்கள் கூட இதில் எளிதாக முதலீடு செய்கின்றனர். வெள்ளியை அடிப்படையாக கொண்ட Exchange-Traded Funds-ல் முதலீடுகள் அதிகரித்துள்ளன, இதுவும் பற்றாக்குறையை அதிகப்படுத்துகிறது.
இந்தியாவில் என்ன நிலை?
உலகின் மிகப்பெரிய வெள்ளி நுகர்வோர் நாடான இந்தியாவில், பண்டிகை கால தேவை விலை உயர்வில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. வரவிருக்கும் தீபாவளி பண்டிகை மற்றும் திருமண பருவத்திற்காக, இந்திய நகைக்கடைக்காரர்கள் கடந்த ஆண்டை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக வெள்ளியை இறக்குமதி செய்துள்ளனர். உலகளாவிய விலையை விட 10% வரை பிரீமியம் கொடுத்து வாங்க வேண்டிய சூழல் நிலவுகிறது. இந்த அதீத தேவை, மேற்கத்திய நாடுகளில் உள்ள வெள்ளிக் கையிருப்பைக் குறைத்து, உலகளாவிய பற்றாக்குறையைத் தீவிரப்படுத்துகிறது.
எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்?
நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, வெள்ளியின் விலை உயர்வுக்கு பின்னால் வலுவான அடிப்படைக் காரணங்கள் இருப்பதால், இது ஒரு தற்காலிகமான நிலை அல்ல. மோதிலால் ஓஸ்வால் போன்ற நிதி நிறுவனங்கள், வெள்ளியின் விலை 2026-ம் ஆண்டு இறுதிக்குள் கிலோவுக்கு ரூ.2.4 லட்சம் வரை உயரக்கூடும் என்று கணித்துள்ளன. இருப்பினும், தீபாவளிக்கு பிறகு குறுகிய காலத்தில் ஒரு சிறிய விலை சரிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் சில வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். ஆனாலும், பசுமை தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் தொடரும் விநியோகப் பற்றாக்குறை காரணமாக, வெள்ளியின் நீண்ட கால எதிர்காலம் பிரகாசமாகவே தெரிகிறது.
மேலும் படிக்க | ஓராண்டுக்கு ரூ.88 லட்சம்... பதற்றத்தில் இந்தியர்கள்; அமெரிக்காவின் H-1B விசா என்றால் என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ