இலவச விநியோகம் தொடர வேண்டுமா? ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அரசின் புதிய e-KYC விதி

Ration Card e-KYC Online: தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (NFSA) கீழ் இலவச அல்லது மானிய விலையில் ரேஷன் பொருட்களைத் தொடர்ந்து பெற, இனி ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை e-KYC (மின்னணு வாடிக்கையாளர் சரிபார்ப்பு) செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயல்முறையை ‘மேரா ரேஷன்’ (Mera Ration) மற்றும் ‘ஆதார் ஃபேஸ் ஆர்டி’ (Aadhaar Face RD) செயலிகள் மூலம் வீட்டிலிருந்தே எப்படிச் செய்வது, இது ஏன் அவசியம் மற்றும் கேஒய்சி அப்டேட் சரியாக முடிந்ததா என்பதை எப்படி அறிவது குறித்த முழு விவரங்களை பார்ப்போம்.
ஏன் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை e-KYC கட்டாயம்?
மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு ரேஷன் பொருட்களை வழங்கி வருகிறது. இந்த சலுகைகள் சரியான பயனாளிகளுக்குச் சென்று சேருவதை உறுதி செய்ய, விதிகளில் அவ்வப்போது மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக ஒவ்வொரு ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவரும் ஒவ்வொரு ஐந்து வருடங்களுக்கும் e-KYC-ஐ அப்டேட் செய்வது கட்டாயமாகும்.
தரவுத் தளம் புதுப்பித்தல்: பல குடும்பங்கள் கடைசியாக 2013-ல் ஆதார் இணைப்பு சரிபார்ப்பை மேற்கொண்டன. பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, தற்போதுள்ள ரேசன் பயனாளிகளின் நிலையை உறுதிப்படுத்தவும், தரவுத் தளத்தைப் புதுப்பிக்கவும் இது அவசியம்.
தகுதியற்றவர்கள் அல்லது போலியான நபர்கள் ரேஷன் பெறுவதைத் தடுத்து, உண்மையான தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு மட்டுமே சலுகைகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும்.
எந்த செயலி மூலம் ரேசன் அட்டை e-KYC அப்டேட் செய்யலாம்?
ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் e-KYC அப்டேட்-ஐ எளிதாக முடிக்க 'மேரா ரேஷன்' (Mera Ration) மற்றும் 'ஆதார் ஃபேஸ் ஆர்டி' (Aadhaar Face RD) ஆகிய இரண்டு செயலிகளைப் பயன்படுத்த அரசாங்கம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
ரேசன் அட்டை e-KYC ஆன்லைன் மூலம் செய்வது எப்படி?
- முதலில் உங்கள் மொபைலில் Google Play Store-லிருந்து ‘Mera Ration’ மற்றும் ‘Aadhaar Face RD’ ஆகிய இரண்டு செயலிகளையும் பதிவிறக்கம் செய்துக்கொள்ளவும்.
- Mera Ration செயலியைத் திறந்து உங்கள் இருப்பிடத்தை (Location) பதிவு செய்யவும்.
- உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு, கேப்ட்சாவை நிரப்பி, OTP மூலம் சரிபார்க்கவும்.
- அதன்பிறகு உங்கள் ஆதார் தொடர்பான தகவல்கள் திரையில் தோன்றும்.
- அடுத்து Face e-KYC விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்யவும்.
- பின்னர் கேமரா ஓபன் ஆனதும் உங்கள் முகத்தை ஸ்கேன் செய்யவும்.
- Aadhaar Face RD என்ற செயலி தானாகவே உங்கள் முகத்தை ஆதார் தரவுகளுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கும்.
- வெற்றிகரமாக உங்கள் முகத்தை ஸ்கேன் செய்த பிறகு, சில வினாடிகளில் உங்கள் e-KYC செயல்முறை நிறைவடையும்.
e-KYC வெற்றிகரமாக முடிந்ததா எனச் சரிபார்ப்பது எப்படி?
- மீண்டும் Mera Ration செயலியில் உள்நுழையவும்.
- உங்கள் இருப்பிடம் மற்றும் ஆதார் எண் விவரங்களை நிரப்பி, பின்னர் OTP-ஐ உள்ளிடவும்.
- அதன்பின்னர் திரையில் தோன்றும் நிலையை (Status) கவனிக்கவும்:
- நிலை 1 (YES) எனத் தோன்றினால், உங்கள் e-KYC வெற்றிகரமாக முடிந்தது என அர்த்தம்.
- நிலை 2 (NO) எனத் தோன்றினால், உங்கள் e-KYC அப்டேட் இன்னும் முழுமையடையவில்லை என்று அர்த்தம். மேலும் நீங்கள் ரேசன் கரடு கார்டு அப்டேட் செயல்முறையை மீண்டும் செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
