/'என் பெயரில் ஒரு ரூபாய் கூட கடன் வாங்கவில்லை': Insta Live மூலம் தெளிவுபடுத்திய டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா

டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் அறிக்கை: திங்கள்கிழமை காலை, எஸ்ஸல் குழுமத்தின் (Essel Group) தலைவரான டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா, தனது தனிப்பட்ட 'திவால் நிலை வழக்கு' தொடர்பான முழு விவரங்களையும் இன்ஸ்டாகிராம் (Instagram) சமூக ஊடகத் தளம் வாயிலாகப் பொதுவெளியில் வெளியிட்டார். தனது பெயரில் ஒரு ரூபாய் கூட கடன் வாங்கவில்லை என்பதை அவர் இதன் மூலம் தெளிவுபடுத்தினார்.
தேசிய நிறுவனச் சட்டத் தீர்ப்பாயத்தில் (NCLT) தற்போது நடைபெற்று வரும் தனிப்பட்ட திவால் நடவடிக்கை தொடர்பான அனைத்து உண்மைகள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்களையும் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா பொதுமக்களின் பார்வைக்கு வைத்தார். இவ்விவகாரம் தொடர்பான குழப்பங்களைப் போக்குவதே அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பதிவின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
திங்கள்கிழமை (ஆகஸ்ட் 31) காலை 9:00 மணிக்கு, பொதுமக்களின் கேள்விகளுக்கு நேரடியாகப் பதிலளிக்க டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா இன்ஸ்டாகிராமில் நேரலையில் (live session) பங்கேற்றார். அந்த அமர்வின் போது அவர் பல கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்தார். அவற்றில் பெரும்பாலானவை கடன் தள்ளுபடிகள் குறித்த தவறான தகவல்கள் மற்றும் அதனால் மக்களிடையே ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் தொடர்பானவையாக இருந்தன.
நேரலை அமர்வின் போது, கடன் வாங்கியவர் (borrower) மற்றும் பிணையாளர் (guarantor) ஆகியோருக்கு இடையிலான வித்தியாசம் குறித்துப் பலர் கேள்வி எழுப்பினர். தான் கடன் வாங்கியவர் அல்ல, மாறாக ஒரு பிணையாளர் மட்டுமே என்பதை டாக்டர் சந்திரா தெளிவுபடுத்தினார்.
பல்வேறு நிறுவனங்களுக்குத் தான் பிணையாளராகச் செயல்பட்டதாக அவர் விளக்கினார்.
கடன் வாங்கியவர்களுடன் இவ்விஷயம் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாகவும், நிலுவையில் உள்ள தொகைகள் திருப்பிச் செலுத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். மீதமுள்ள அனைத்து நிலுவைத் தொகைகளும் தீர்க்கப்படும் என்று வலியுறுத்திய டாக்டர் சந்திரா, கடன் வாங்குவதற்கும் பிணையாளராகச் செயல்படுவதற்கும் இடையிலான அடிப்படை வித்தியாசத்தையும் சுட்டிக்காட்டினார்.
கடன் தொடர்பான விவகாரங்களில் எத்தனை நிறுவனங்களுக்குப் பிணையாளராகச் செயல்பட்டார் என்று அமர்வின் போது டாக்டர் சந்திராவிடம் கேட்கப்பட்டது. கடன் பெற்ற 18 முதல் 20 நிறுவனங்களுக்குத் தான் பிணையாளராகச் செயல்பட்டதாக அவர் பதிலளித்தார். கடன் பெற்ற அந்த நிறுவனங்கள் அனைத்தும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ எஸ்ஸல் குழுமத்துடன் தொடர்புடையவை என்று டாக்டர் சந்திரா குறிப்பிட்டார்.
பயனர் ஒருவரின் கேள்விக்குப் பதிலளித்த டாக்டர் சந்திரா, தனக்குத் தனிப்பட்ட முறையில் தெரிந்த நபர்களுக்கு மட்டுமே பிணையாளராகச் செயல்பட்டதாகக் கூறினார். அவர்களுக்குள் தனக்குத் தெரியாத நபர்கள் யாரும் இல்லை. அக்குழுவில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நெருங்கிய கூட்டாளிகள் சிலர் அடங்குவர் என்று டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா விளக்கினார்.
நேரலை அமர்வின் போது, பயனர் ஒருவர் டாக்டர் சந்திராவிடம் அவரது தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் குறித்துக் கேள்வி எழுப்பினார். தேர்தல் ஆணையத்திடம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிரமாணப் பத்திரத்தில், தனது சொத்துக்களின் மதிப்பு மொத்தம் ₹39 கோடி என்று குறிப்பிட்டிருந்ததாக அவர் தெரிவித்தார். கடந்த பத்தாண்டுகளில் சுமார் ₹8 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது தனது சொத்துக்களின் மதிப்பு சுமார் ₹31 கோடியாக உள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
பயனர் ஒருவரின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கும்போது, நிறுவனங்களின் விரிவாக்கப் பணிகளுக்காகவே அந்தக் கடன்கள் பெறப்பட்டதாகவும், அதற்குத் தான் பிணையாளராக (guarantor) மட்டுமே செயல்பட்டதாகவும் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா மீண்டும் தெளிவுபடுத்தினார்.
தனிப்பட்ட ஆதாயத்திற்காக அல்லாமல், நிறுவனத்தை விரிவுபடுத்தி, அதன் மூலம் பலருக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கவும், இந்தியாவின் பொருளாதாரத்திற்குச் சிறு பங்களிப்பை அளிக்கவும் இந்த நிதி திரட்டப்பட்டதாக அவர் கூறினார்.
இது தனது தரப்பில் நிகழ்ந்த ஒரு தவறு என்பதை டாக்டர் சந்திரா ஒப்புக்கொண்டார். பிணையம் வழங்கியது ஒருவேளை தனது மிகப்பெரிய தவறாக இருக்கலாம் என்றும், அதனால்தான் தற்போதைய சூழல் உருவாகி, தான் இந்த நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளிக்கும்போது, ஒரு பெரிய புதிய ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனத்தைத் தொடங்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாக டாக்டர் சந்திரா உறுதிப்படுத்தினார். சட்டத்திற்கு உட்பட்டே தான் எப்போதும் தனது நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக அவர் கூறினார்.
பொதுவாக மக்கள் திவால் நிலையை எதிர்கொள்ளும்போது புதிய தொழில்களைத் தொடங்கத் தயங்குவார்கள் என்றும், ஆனால் தான் வித்தியாசமான அணுகுமுறையைக் கையாள்வதாகவும், அனைத்து நடவடிக்கைகளும் சட்ட விதிகளின்படியே மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
நண்பர்கள் மற்றும் கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து அந்தப் புதிய ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனத்தைத் தொடங்கும் முயற்சியைத் தொடர்ந்து முன்னெடுப்பேன் என்று அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
பயனர் ஒருவரின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கும்போது, வங்கிகள் கடனைத் தள்ளுபடி செய்யவில்லை என்பதை டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா மீண்டும் தெளிவுபடுத்தினார். நிலுவையில் உள்ள அனைத்துத் தொகைகளும் முழுமையாகத் திருப்பிச் செலுத்தப்படும் என அவர் கூறினார்.
மேலும், கடன் பெறுபவருக்கும் பிணையாளருக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தையும் அவர் விளக்கினார்: கடன் பெறுபவர் நிதியைப் பெறுபவர் ஆவார்; அதேசமயம், கடன் திருப்பிச் செலுத்தப்படும் என்று கடன் வழங்குநருக்கு உத்தரவாதம் அளிப்பவரே பிணையாளர் ஆவார்.