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'என் பெயரில் ஒரு ரூபாய் கூட கடன் வாங்கவில்லை': Insta Live மூலம் தெளிவுபடுத்திய டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா

Dr. Subhash Chandra Statement: பயனர் ஒருவரின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கும்போது, ​​வங்கிகள் கடனைத் தள்ளுபடி செய்யவில்லை என்பதை டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா மீண்டும் தெளிவுபடுத்தினார். நிலுவையில் உள்ள அனைத்துத் தொகைகளும் முழுமையாகத் திருப்பிச் செலுத்தப்படும் என அவர் கூறினார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 31, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:17 PM IST
'என் பெயரில் ஒரு ரூபாய் கூட கடன் வாங்கவில்லை': Insta Live மூலம் தெளிவுபடுத்திய டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா
Image Credit: Dr. Subhash Chandra shares details in Instagram Live (Photo: Zee Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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