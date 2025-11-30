English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கஹுன் நிகழ்ச்சியின் வழியாக மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா

Dr. Subhash Chandra: மாநிலங்களவையின் முன்னாள் உறுப்பினரும், எஸ்ஸல் குழுமத்தின் தலைவருமான டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா இன்று தனது 75வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகிறார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 30, 2025, 05:33 PM IST

டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா அவர்கள் ஒரு தாழ்மையான மனிதநேயவாதி மற்றும் ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் (எம்.பி.) ஆவார்.

நாட்டுக்குச் சேவை
மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக இருந்தபோது, அவர் தேசத்திற்குச் சேவை செய்வதற்கான பல முன்மாதிரிகளை அமைத்தார். ஹரியானாவில் உள்ள ஆதம்பூர் தொகுதியின் கீழ் வரும் ஐந்து கிராமங்களைத் தத்தெடுத்து, அவற்றின் மாற்றத்தில் குறிப்பிடத்தக்கப் பங்களிப்பைச் செய்தார்.

கோவிட்-19 தொற்றுநோய் உலகையே ஸ்தம்பிக்கச் செய்தபோது, டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் இயங்கும் எஸ்ஸல் குழுமம் (Essel Group), ஆம்புலன்ஸ்கள் உட்படப் பல மருத்துவ உபகரணங்களை பல்வேறு மாநில அரசுகளுக்கு நன்கொடையாக அளித்து, தங்கள் சமூகப் பொறுப்பை நிறைவேற்றியது. துன்பத்தில் உள்ள மக்களுக்குத் தொடர்ந்து உதவி செய்வதற்காக அவர் சுபாஷ் சந்திரா அறக்கட்டளையை நிறுவி, அதன் மூலம் தமது தொண்டு நடவடிக்கைகளைச் செய்து வருகிறார்.

"கஹுன்" நிகழ்ச்சி மற்றும் வழிகாட்டுதல்
மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் நோக்குடன், அவர் "கஹுன்" (KAHUN) என்ற பெயரில் ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறார்.

டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா அவர்கள் தனது பிறந்தநாளைப் பொதுவாகப் பொதுமக்களுடனே கொண்டாடுவார். அப்போது, அவர் தமது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொள்வதுடன், இளைஞர்களுடன் கலந்துரையாடி, தொழில் மற்றும் வாழ்க்கைத் தொடர்பான ஆலோசனைகளை வழங்குவார்.

"முன்னேற வேண்டுமானால், நாம் நிகழ்காலத்தில் வாழ வேண்டும்," என்றும், "கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன், எந்த இலக்கையும் அடைய முடியும்" என்றும் அவர் பொது மேடைகளில் பலமுறை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்
டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா நவம்பர் 30, 1950 அன்று பிறந்தார். பள்ளிப் படிப்பை முடித்த பிறகு, அவர் தமது குடும்பத் தொழிலில் இணைந்தார். புதுமைகளை உருவாக்கும் ஆர்வம் மற்றும் ஆபத்துகளை ஏற்கத் துணிந்த குணம் ஆகியவற்றால் அவர் குடும்பத் தொழிலை புதிய உயரங்களுக்குக் கொண்டு சென்றார்.

ஒவ்வோர் ஆண்டும் அவரது பிறந்தநாளை அவரது கூட்டாளிகள் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் கொண்டாடுகிறார்கள். சுபாஷ் சந்திரா அறக்கட்டளை மற்றும் பல்வேறு இளைஞர் அமைப்புகள் கேக் வெட்டி, அவர் நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ வேண்டும் என்றும், அவரது வாழ்க்கையிலிருந்து பலர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் வாழ்த்தி அவரது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகின்றன.

மேலும் படிக்க | Zee Business Exclusive: ரூ.2,200 கோடியில் மெகா முதலீட்டுத் திட்டம் - சுபாஷ் சந்திரா!

மேலும் படிக்க | ரூ.2,237 கோடி நிதியை திரட்டிய ZEEL... முக்கிய முடிவை எடுத்த நிறுவனம்!

About the Author
Dr. Subhash ChandraDr. Subhash Chandra 75th Birthday#HappyBirthdaDrSubhashChandra

