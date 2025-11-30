Dr. Subhash Chandra: இந்தியாவின் ஊடகப் புரட்சியை ஏற்படுத்திய தொலைநோக்காளர்

இந்திய தொலைக்காட்சித் துறையின் வரலாற்றை மாற்றியமைத்த தொலைநோக்கு நிறுவனரான டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா, தனது 75வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடும் வேளையில், அவரது புரட்சிகரமான மரபு முன்னெப்போதையும் விட பிரகாசமாக ஜொலிக்கிறது.
pioneering: இந்திய தொலைக்காட்சி புரட்சியின் தொடக்கம்
1992 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி, மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாளில், இந்தியாவின் முதல் தனியார் செயற்கைக்கோள் சேனலான Zee TV-ஐ டாக்டர் சந்திரா தொடங்கியபோது இந்த மாற்றம் தொடங்கியது. ஒரு சிறிய உள்நாட்டு முயற்சியாகத் தொடங்கப்பட்ட இது, மிக விரைவிலேயே உலகளாவிய ஊடக நிறுவனமான Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) ஆக உருவெடுத்தது. இந்த துணிச்சலான நடவடிக்கை, ஒளிபரப்பு உலகில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தை உருவாக்கியது மட்டுமல்லாமல், இந்தியத் தொலைக்காட்சி நிலப்பரப்பை மறுவடிவமைக்கவும், Zee இன் உலகளாவிய வெற்றிக்கு மேடை அமைக்கவும் வழிவகுத்தது.
உலகளாவிய ஊடக சாம்ராஜ்யம்
டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் தலைமையின் கீழ், ZEEL நிறுவனம் இன்று 173 நாடுகளுக்கு விரிவடைந்து, 1.3 பில்லியனுக்கும் அதிகமான பார்வையாளர்களுடன் இணைகிறது. பல மொழிகளில் கதைகளைச் சொல்லும் மற்றும் இந்தியக் கலாச்சாரத்தை உலகிற்குக் கொண்டு செல்லும் இவரது தொலைநோக்குப் பார்வையின் பிரதிபலிப்பாக இந்த உலகளாவிய அணுகல் உள்ளது.
இந்திய ஊடகங்களை மறுவரையறை செய்வதிலும், எல்லைகளைத் தாண்டி இந்தியக் கலாச்சாரத்தைப் பகிர்வதிலும் அவர் எப்போதும் நம்பிக்கை வைத்திருந்தார். "நம்பிக்கையைப் பரப்பும் மற்றும் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் அர்த்தமுள்ள அனுபவங்களை உருவாக்குவதன் மூலம் உலகளவில் வாழ்க்கையைத் தொடுவது" என்பதே அவரது குழுவின் நோக்கத்தின் மையமாக இருந்தது. Zee TV-யின் புரட்சிகரமான தொடக்கம் முதல், ZEE5 போன்ற டிஜிட்டல் தளங்களை உருவாக்குவது வரை, உலகெங்கிலும் உள்ள பார்வையாளர்களுடன் இணைக்க அவர் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி வருகிறார்.
பயணத்தை வடிவமைத்த முக்கிய மைல்கற்கள்
ZEEL இன் உலகளாவிய விரிவாக்கம் படிப்படியாக திட்டமிடப்பட்டு, தெற்காசிய புலம்பெயர்ந்தோர் மட்டுமல்லாமல், உள்ளூர் பார்வையாளர்களையும் சென்றடைந்தது:
ஐக்கிய இராச்சியம் & ஐரோப்பா (1995): Zee TV UK தொடக்கம் மற்றும் TV Asia கையகப்படுத்தல் மூலம் வெளிநாட்டு விரிவாக்கம் ஆரம்பமானது.
அமெரிக்கா (1998): அமெரிக்கச் சந்தையில் நுழைந்தது, பின்னர் ZEE5 Global மூலம் தடத்தை வலுப்படுத்தியது.
ஆப்பிரிக்கா (1990களின் பிற்பகுதி): Zee World மற்றும் isiZulu மொழி சேனலான Zee Zonke போன்ற உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட சேனல்கள் மூலம் நைஜீரியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது.
மத்திய கிழக்கு மற்றும் வட ஆப்பிரிக்கா (MENA): Zee TV MENA, UAE இல் எட்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நம்பர் 1 இந்தி பொழுதுபோக்கு சேனலாக உள்ளது.
WION: இந்தியாவின் உலகளாவிய குரல்
2016 ஆம் ஆண்டில், டாக்டர் சந்திரா பொழுதுபோக்கைத் தாண்டி, Zee Media இன் முதல் உலகளாவிய ஆங்கில செய்தி சேனலான WION (World Is One News)-ஐத் தொடங்கினார். உலக நிகழ்வுகள் குறித்த இந்தியாவின் குரலையும் கண்ணோக்கையும் பகிர்ந்து கொள்ள உருவாக்கப்பட்ட WION, 37 நாடுகளிலும் முக்கிய இந்திய DTH தளங்களிலும் பார்வையாளர்களை விரைவாக ஈர்த்தது.
மேலும் படிக்க | கஹுன் நிகழ்ச்சியின் வழியாக மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா
மேலும் படிக்க | Zee Business Exclusive: ரூ.2,200 கோடியில் மெகா முதலீட்டுத் திட்டம் - சுபாஷ் சந்திரா!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ