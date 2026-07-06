/த்ரிஷ்யம் பட பாணியில் ஆக்ரா, மீரட்டில் நடந்த கொலைகள்! சிதையும் குடும்ப உறவுகள் -பின்னணி என்ன?

ஆக்ரா: சினிமாக்களும் சமூக ஊடகங்களும் மனிதர்களின் நிஜ வாழ்க்கையை எந்தளவுக்குப் பாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதற்கு உத்தர் பிரதேசத்தில் அடுத்தடுத்து நடந்துள்ள இரண்டு கொடூரக் கொலைச் சம்பவங்களே சாட்சி. 'த்ரிஷ்யம்' பட பாணியில் கணவனைக் கொன்று பாத்ரூமிற்குள் புதைத்த மனைவி ஒருபுறம், இன்ஸ்டாகிராமில் 'ஐடியல் கப்பிள்' (Ideal Couple) என்று போற்றப்பட்டு, பின் சொத்துத் தகராறில் மனைவியைக் குத்திக் கொன்ற கணவன் மறுபுறம் என இந்தச் சம்பவங்கள் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் உலுக்கியுள்ளன.
ஆக்ராவின் ததுரா பகுதியில் உள்ள ரேணுகா தாம் காலனியில் வசித்து வந்தவர் சுரேந்திர குமார் சர்மா (44). இவருடைய மனைவி ரூபி. இவர்களுக்கு இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர். சுரேந்திரருக்கு இருந்த குடிப்பழக்கம் காரணமாக தம்பதியிடையே அடிக்கடி சண்டை ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. இதனால் 16 ஆண்டுகால திருமண வாழ்க்கையில் விரிசல் விழுந்தது.
மே 17-18 நள்ளிரவு: சுரேந்திரரின் தாய் வழக்கமாக தூக்க மாத்திரை சாப்பிடுபவர். அன்றைய இரவு ரூபி சமைத்த பாயாசத்தில் (Kheer) 20 தூக்க மாத்திரைகளைக் கலந்து சுரேந்திரருக்குக் கொடுத்துள்ளார்.
கொலை: உணவு சாப்பிட்ட சில நிமிடங்களில் சுரேந்திரர் மயக்கமடைய, ரூபி அவரது கழுத்தை நெரித்துக் கொலை செய்துள்ளார்.
சதித்திட்டம்: மறுநாள் காலை, குழந்தைகளையும் மாமியாரையும் தனது மைத்துனர் (கணவனின் அண்ணன்) வீட்டிற்கு சாக்குப்போக்கு சொல்லி அனுப்பி வைத்தார்.
சடலத்தை மறைத்தல்: வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில், பாத்ரூம் தரையைத் தோண்டி கணவனின் சடலத்தைப் புதைத்துள்ளார். பின்னர் ராஜஸ்தான் சென்றுவிட்டு, 8 நாட்கள் கழித்து வந்து அந்த இடத்தில் டைல்ஸ் ஒட்டி எவருக்கும் சந்தேகம் வராதபடி மறைத்துள்ளார்.
நாடகம்: கணவனைப் புதைத்த அதே பாத்ரூமில் அடுத்த 45 நாட்களாக ரூபி குளித்து, புழங்கி வந்துள்ளார். மேலும், போலீசாரிடம் கணவனைக் காணவில்லை என்று நாடகமாடி, தேடுவது போலவும் நடித்துள்ளார்.
2017-ஆம் ஆண்டின் பழைய லாரி திருட்டு வழக்கு ஒன்றின் விசாரணைக்காக போலீசார் சுரேந்திரரின் வீட்டுக்கு வந்தனர். அப்போது ரூபியின் பதற்றமான நடத்தையைக் கண்டு போலீசாருக்குச் சந்தேகம் ஏற்பட்டது. போலீசார் சென்றதும் பயந்துபோன ரூபி, தனது மைத்துனரிடம் அழுதுகொண்டே உண்மையை ஒப்புக் கொண்டார். அவர் போலீசாருக்குத் தகவல் தெரிவிக்கவே, பாத்ரூம் தரை உடைக்கப்பட்டு சுரேந்திரரின் எலும்புக்கூடு மீட்கப்பட்டது. போலீஸ் விசாரணையில், தப்பிப்பதற்காக 'த்ரிஷ்யம்' திரைப்படத்தைப் பார்த்து இந்த ஐடியாவைத் திருடியதாக ரூபி ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
ஆக்ராவிலிருந்து சுமார் 250 கி.மீ தொலைவில் உள்ள மீரட்டின் ஹர்ரா பகுதியில் வசித்து வந்தவர் நிஷா சௌஹான் (40). இவர் ஒரு பியூட்டி பார்லர் நடத்தி வந்தார். மேலும், ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கில் ரீல்ஸ் செய்து இன்ஸ்டாகிராமில் 25,000-க்கும் மேற்பட்ட ஃபாலோயர்களைக் கொண்டிருந்த ஒரு சமூக ஊடக இன்ஃப்ளூயன்சர்.
இவரது கணவர் பிரதீப், ஏசி மெக்கானிக். இவர்களுக்கு மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர். வெளியில் இருந்து பார்க்கும்போது மிகவும் மகிழ்ச்சியான தம்பதியாகத் தெரிந்த இவர்களின் வாழ்க்கையை 'பணம் மற்றும் சொத்து ஆசை' உலுக்கியுள்ளது.
தம்பதியினர் இணைந்து கிராமத்தில் ₹17 லட்சம் மதிப்பில் ஒரு பிளாட் (Plot) வாங்கியுள்ளனர்.
இதில் நிஷா அதிக பணம் முதலீடு செய்ததால், அந்த இடத்தை தன் பெயரில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று வற்புறுத்தியுள்ளார். ஆனால் பிரதீப் அதற்கு மறுத்துள்ளார்.
ஜூலை 3 சம்பவம்: இந்தத் தகராறு முற்றவே, பிரதீப் நிஷாவை படுக்கையறையிலிருந்து ஹாலுக்கு இழுத்து வந்து, கத்தியால் கொடூரமாகக் குத்திக் கொலை செய்தார்.
நெஞ்சை உலுக்கும் காட்சி: தந்தை தாயைக் குத்துவதைத் தடுக்க முயன்ற 17 வயது மகனுக்கும், 12 வயது மகளுக்கும் கத்திக் குத்து விழுந்தது. இந்த ஒட்டுமொத்த கொடூரமும் வீட்டில் இருந்த சிசிடிவி (CCTV) கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. மனைவியைக் கொன்ற பின் பிரதீப்பும் தன்னைத்தானே குத்திக்கொண்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார். தற்போது அவர் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சையில் உள்ளார்.
இந்த இரண்டு சம்பவங்களும் நமக்கு உணர்த்துவது ஒன்றே ஒன்றுதான். திரையில் பார்க்கும் உலகமும், சமூக ஊடகங்களில் நாம் காட்டும் போலி பிம்பங்களும் நிஜ வாழ்க்கை அல்ல.
சினிமாவில் குற்றவாளிகள் தப்பிப்பது போல நிஜ வாழ்க்கையில் தப்ப முடியாது. அதேபோல, சமூக ஊடகங்களில் 'ஆதர்ச தம்பதி'யாக வலம் வருபவர்களின் நிஜ வாழ்க்கைக்குள் எவ்வளவு கசப்புத்தன்மை இருக்கிறது என்பதற்கும் மீரட் சம்பவமே சாட்சி.
ஆக்ரா மற்றும் மீரட் சம்பவங்கள் தனித்தனி வழக்குகள் என்றாலும், குடும்ப உறவுகளில் அதிகரித்து வரும் மனஅழுத்தம் மற்றும் வன்முறையை அவை வெளிக்கொண்டு வருகின்றன.
உறவுகளுக்குள் சண்டைகளும் சச்சரவுகளும் வருவது இயல்பு. ஒருவருடன் வாழவே முடியாது என்ற சூழ்நிலை ஏற்படும்போது, சட்டப்பூர்வமாகப் பிரிந்து செல்வதற்கோ அல்லது விவாகரத்து பெறுவதற்கோ பல வழிகள் உள்ளன. அதை விடுத்து, சட்டம் கையில் எடுப்பதும், கொலை செய்வதும் தீர்வாகாது. இதன் விளைவாகப் பாதிக்கப்படுவது அந்தப் அப்பாவிப் பிள்ளைகளே! சமூகமாக நாம் இன்னும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டிய தருணம் இது.
இந்த கட்டுரையில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் காவல்துறை ஆரம்பகட்ட விசாரணை, ஊடக அறிக்கைகள் மற்றும் பொதுவெளியில் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டவை. வழக்குகள் இன்னும் விசாரணையில் இருப்பதால், நீதிமன்றத்தின் இறுதி தீர்ப்பே சட்டரீதியான உண்மையாக கருதப்படும்.