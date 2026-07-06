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த்ரிஷ்யம் பட பாணியில் ஆக்ரா, மீரட்டில் நடந்த கொலைகள்! சிதையும் குடும்ப உறவுகள் -பின்னணி என்ன?

Drishyam Style Murder Case: ஆக்ராவில் கணவரை கொலை செய்து வீட்டின் குளியலறை தரையின் கீழ் புதைத்ததாக மனைவி மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. அதேபோல், மீரட்டில் நிலத் தகராறால் மனைவியை கணவர் கத்தியால் குத்திக் கொன்றதாக போலீஸ் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த இரண்டு வழக்குகளும் குடும்ப உறவுகளில் அதிகரித்து வரும் வன்முறையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளன.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 06, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:14 PM IST
த்ரிஷ்யம் பட பாணியில் ஆக்ரா, மீரட்டில் நடந்த கொலைகள்! சிதையும் குடும்ப உறவுகள் -பின்னணி என்ன?
Image Credit: AI Generated | The Shocking Tales of Two Murders in Uttar PradeshSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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