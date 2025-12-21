English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு! உச்சநீதிமன்றம் முக்கிய அறிவிப்பு!

ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு! உச்சநீதிமன்றம் முக்கிய அறிவிப்பு!

ஓட்டுநர் உரிமம் புதுப்பித்தல் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய முக்கிய தீர்ப்பு. இரண்டு ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது முக்கிய தகுதி. முழு விவரம்!

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 21, 2025, 12:55 PM IST
  • காலாவதியான பின் புதுப்பித்தாலும்..
  • 'தொடர்ச்சியான அனுபவமாக' ஏற்க முடியாது!
  • உச்சநீதிமன்றத்தின் அதிரடி தீர்ப்பு!

ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு! உச்சநீதிமன்றம் முக்கிய அறிவிப்பு!

ஓட்டுநர் உரிமம் காலாவதியான பிறகு, சில நாட்கள் இடைவெளி விட்டு புதுப்பித்தால், அந்த இடைப்பட்ட காலத்தை உரிமம் இருந்ததாக கருத முடியாது என்று உச்சநீதிமன்றம் ஒரு முக்கிய தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. தெலங்கானா மாநில காவல்துறை தேர்வாணையம் (Telangana State Level Police Recruitment Board) தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2022ம் ஆண்டு ஏப்ரல்-மே மாதங்களில், தெலங்கானா காவல்துறை தேர்வாணையம், காவலர் ஓட்டுநர் மற்றும் தீயணைப்பு துறை ஓட்டுநர் ஆகிய 325 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அந்த அறிவிப்பில், விண்ணப்பதாரர்கள் அறிவிப்பு வெளியான தேதியிலிருந்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது முக்கிய தகுதியாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

மேலும் படிக்க | அசாமில் ரயில் விபத்து: 8 யானைகள் பலியான சோகம்... தடம் புரண்ட பெட்டிகள்

சில விண்ணப்பதாரர்களின் ஓட்டுநர் உரிமம் இந்த இரண்டு ஆண்டு காலத்தில் காலாவதியாகி, பின்னர் சில நாட்கள் கழித்து புதுப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. மோட்டார் வாகன சட்டத்தின்படி, உரிமம் காலாவதியான ஓராண்டுக்குள் புதுப்பிக்கப்பட்டால், அது காலாவதியான தேதியிலிருந்து செல்லுபடியாகும் என்று உயர்நீதிமன்றம் கருதி, அவர்களை தேர்வில் பங்கேற்க அனுமதித்தது. இதை எதிர்த்து தேர்வாணையம் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது.

உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் அஹ்சானுதீன் அமானுல்லா மற்றும் எஸ்.வி.என். பட்டி அடங்கிய அமர்வு, உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்தது. தொடர்ச்சியாக என்ற வார்த்தைக்கு பொருள், எந்தவித இடைவெளியும் இல்லாமல் இருப்பது தான். உரிமம் காலாவதியான நாளிலிருந்து அது புதுப்பிக்கப்படும் நாள் வரையிலான இடைப்பட்ட காலத்தில், அந்த நபருக்கு வாகனம் ஓட்ட சட்டப்பூர்வ அனுமதி இல்லை. எனவே, அந்த காலத்தைத் தொடர்ச்சியான அனுபவமாக கணக்கில் கொள்ள முடியாது என்று நீதிபதிகள் தெளிவுபடுத்தினர்.

சட்ட திருத்தம்

2019-ம் ஆண்டு மோட்டார் வாகன சட்டத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட திருத்தத்தை சுட்டிக்காட்டிய நீதிமன்றம், உரிமம் காலாவதியான பிறகு 30 நாட்கள் சலுகைக் காலம் என்பது நீக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதை குறிப்பிட்டது. எனவே, உரிமம் காலாவதியான மறுநாளே அது செல்லாததாகிவிடும். உரிமத்தை புதுப்பிக்கும்போது அது பழைய தேதியிலிருந்து செல்லுபடியாகும் என்று கருதினாலும், அது ஆவண ரீதியாக மட்டுமே சரியே தவிர, பணி நியமனத்திற்கான தொடர்ச்சியான தகுதிக்கு பொருந்தாது என்று தீர்ப்பளித்தது. இந்த தீர்ப்பின் மூலம், ஓட்டுநர் பணி நியமனங்களில் தொடர்ச்சியான அனுபவம் கேட்கப்படும்போது, இடையில் உரிமம் காலாவதியாகி இருந்தால், அது தகுதியிழப்பாக கருதப்படும் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழர்! யார் தெரியுமா?

driving licensejudgementSupreme CourtTelangana StateLicense renewal

