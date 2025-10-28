English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • மோந்தா புயல் எதிரொலி: 11 ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்.. முழு விவரம்!

மோந்தா புயல் எதிரொலி: 11 ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்.. முழு விவரம்!

Train Rescheduled: மோந்தா புயல் எதிரொலியால், 11 ரயில்களின் நேரம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் சில ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 28, 2025, 10:08 AM IST

Trending Photos

Ind vs Aus 1st T20: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. உள்ளே வரும் 2 முக்கிய வீரர்கள்!
camera icon12
Ind vs aus 1st t20
Ind vs Aus 1st T20: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. உள்ளே வரும் 2 முக்கிய வீரர்கள்!
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம்.. முருகனை தரிசிக்க சிறப்பு ஏற்பாடு.. பக்தர்களே கவனிங்க
camera icon7
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம்.. முருகனை தரிசிக்க சிறப்பு ஏற்பாடு.. பக்தர்களே கவனிங்க
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தூங்கி எழுந்ததும் தப்பி தவறியும் இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க.. அந்த நாளே விளங்காது!
camera icon7
vastu tips
தூங்கி எழுந்ததும் தப்பி தவறியும் இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க.. அந்த நாளே விளங்காது!
மோந்தா புயல் எதிரொலி: 11 ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்.. முழு விவரம்!

வங்கக் கடலில் உருவாகிய  மோந்தா புயல் இன்று இரவு (அக்டோபர் 28) ஆந்திராவில் கரையை கடக்கிறது.  இதனால் தமிழகம், ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களின் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், ரயில்வே துறையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, பயணிகள் பாதுகாப்புக்காக ஆந்திரம், ஒடிசா வழியாக இயக்கப்படும் சில ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்போது, தமிழகத்தில் இருந்து வடமாநிலங்களுக்கும், ஆந்திரத்துக்கும் பயணிக்கும் ரயில்கள் சில நேர மாற்றங்களுடன் இயக்கப்பட உள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

நேர மாற்றம் செய்யப்பட்ட ரயில்கள் பட்டியல்  

  • ரயில் எண் 12842 (சென்னை சென்ட்ரல் - ஹவுரா கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ்): இன்று காலை 07.00 மணிக்கு புறப்பட இருந்த நிலையில், இன்று இரவு 23.30 மணிக்கு புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
  • ரயில் எண் 22870 (சென்னை சென்ட்ரல் - விசாகப்பட்டினம் எக்ஸ்பிரஸ்): இன்று காலை 10.00 மணிக்கு புறப்பட இருந்த நிலையில், இன்று இரவு 23.50 மணிக்கு புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
  • ரயில் எண் 22604 (விழுப்புரம் - கரக்பூர் எக்ஸ்பிரஸ்): இன்று காலை 11.05 மணிக்கு புறப்பட இருந்த நிலையில், இன்று இரவு 19.00 மணிக்கு புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
  • ரயில் எண் 12840 (சென்னை சென்ட்ரல் - ஹவுரா மெயில்): இன்று இரவு 19.00 மணிக்கு புறப்பட இருந்த நிலையில், இன்று இரவு 22.40 மணிக்கு புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • ரயில் எண் 12664 (திருச்சிராப்பள்ளி - ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ்): இன்று பகல் 13.35 மணிக்கு புறப்பட இருந்த நிலையில், இன்று மாலை 17.50 மணிக்கு புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
  • ரயில் எண் 22501 SMV பெங்களூரு - நியூ டின்சுகியா எக்ஸ்பிரஸ் SPL 28.10.2025 அன்று மதியம் 03.10 மணிக்கு புறப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 28.10.2025 அன்று மதியம் 15.10 மணிக்கு புறப்படும் என மறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
  • ரயில் எண் 12836 SMV பெங்களூரு - ஹாதியா எக்ஸ்பிரஸ் 28.10.2025 அன்று மதியம் 20.50 மணிக்கு புறப்படும் என மறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
  • ரயில் எண் 12503 SMV பெங்களூரு - அகர்தலா எக்ஸ்பிரஸ் 28.10.2025 அன்று மதியம் 10.15 மணிக்கு புறப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
  • ரயில் எண் 12246 SMV பெங்களூரு - ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ் 11.15 மணிக்கு புறப்படும் என மறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 28.10.2025 அன்று காலை 10.35 மணிக்கு புறப்பட திட்டமிடப்பட்ட ரயில் எண் 12864 SMV பெங்களூரு - ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் 28.10.2025 அன்று காலை 10.35 மணிக்கு புறப்படும் என மாற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

மாற்று வழியில் இயக்கப்படும் ரயில்

அக்டோபர் 28, 2025 அன்று டாடாநகரில் இருந்து 05.00 மணிக்கு புறப்பட்ட டாடாநகர் - எர்ணாகுளம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் எண். 18189, டிட்லாகர், லகோலி, ராய்ப்பூர், துர்க், கோண்டியா, நாக்பீர், பல்ஹர்ஷா, பெல்லம்பள்ளி, ராமகுண்டம், வர்மகுண்டம், வழியாக இயக்கப்படும்.

ரத்து செய்யப்பட்ட ரயில்கள்

அக்டோபர் 29, 2025 அன்று மாலை 5.15 மணிக்கு SMVT பெங்களூருவிலிருந்து புறப்பட திட்டமிடப்பட்ட ரயில் எண் 17235 SMVT பெங்களூரு - நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. 

28.10.2025 அன்று மாலை 5.25 மணிக்குப் புறப்படவிருந்த ரயில் எண் 17210 காக்கிநாடா டவுன் - SMV பெங்களூரு சேஷாத்ரி எக்ஸ்பிரஸ், மோந்தா புயல் காரணமாக முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ஏற்கனவே கிழக்கு கடற்கரை ரயில்வே சார்பில் சார்பில் 30க்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

பயணிகளுக்கு அறிவுரை  

மாற்றியமைக்கப்பட்ட நேரங்களை பூரணமாக சரிபார்த்து, தயாராக பயணிக்குமாறு அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர். அவசர தேவையை தவிர்த்து, பயணம் தவிர்ப்பது நன்மை என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. புயல் காரணமாக கனமழை மற்றும் சூறாவளி, தீவிர காற்று வீசும் சூழலில், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: மோந்தா புயல்: இப்போது எங்கு உள்ளது.. எப்போது கரையை கடக்கும்?

மேலும் படிக்க: AI போட்டோ மார்பிங்கால் உயிரிழந்த 19 வயது இளைஞர்! நடந்தது என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
Train RescheduledMontha cyclonecancelled train listrescheduled train listIRCTC

Trending News