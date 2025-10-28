மோந்தா புயல் எதிரொலி: 11 ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்.. முழு விவரம்!

வங்கக் கடலில் உருவாகிய மோந்தா புயல் இன்று இரவு (அக்டோபர் 28) ஆந்திராவில் கரையை கடக்கிறது. இதனால் தமிழகம், ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களின் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், ரயில்வே துறையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, பயணிகள் பாதுகாப்புக்காக ஆந்திரம், ஒடிசா வழியாக இயக்கப்படும் சில ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்போது, தமிழகத்தில் இருந்து வடமாநிலங்களுக்கும், ஆந்திரத்துக்கும் பயணிக்கும் ரயில்கள் சில நேர மாற்றங்களுடன் இயக்கப்பட உள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நேர மாற்றம் செய்யப்பட்ட ரயில்கள் பட்டியல்
- ரயில் எண் 12842 (சென்னை சென்ட்ரல் - ஹவுரா கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ்): இன்று காலை 07.00 மணிக்கு புறப்பட இருந்த நிலையில், இன்று இரவு 23.30 மணிக்கு புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ரயில் எண் 22870 (சென்னை சென்ட்ரல் - விசாகப்பட்டினம் எக்ஸ்பிரஸ்): இன்று காலை 10.00 மணிக்கு புறப்பட இருந்த நிலையில், இன்று இரவு 23.50 மணிக்கு புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ரயில் எண் 22604 (விழுப்புரம் - கரக்பூர் எக்ஸ்பிரஸ்): இன்று காலை 11.05 மணிக்கு புறப்பட இருந்த நிலையில், இன்று இரவு 19.00 மணிக்கு புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ரயில் எண் 12840 (சென்னை சென்ட்ரல் - ஹவுரா மெயில்): இன்று இரவு 19.00 மணிக்கு புறப்பட இருந்த நிலையில், இன்று இரவு 22.40 மணிக்கு புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ரயில் எண் 12664 (திருச்சிராப்பள்ளி - ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ்): இன்று பகல் 13.35 மணிக்கு புறப்பட இருந்த நிலையில், இன்று மாலை 17.50 மணிக்கு புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ரயில் எண் 22501 SMV பெங்களூரு - நியூ டின்சுகியா எக்ஸ்பிரஸ் SPL 28.10.2025 அன்று மதியம் 03.10 மணிக்கு புறப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 28.10.2025 அன்று மதியம் 15.10 மணிக்கு புறப்படும் என மறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- ரயில் எண் 12836 SMV பெங்களூரு - ஹாதியா எக்ஸ்பிரஸ் 28.10.2025 அன்று மதியம் 20.50 மணிக்கு புறப்படும் என மறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- ரயில் எண் 12503 SMV பெங்களூரு - அகர்தலா எக்ஸ்பிரஸ் 28.10.2025 அன்று மதியம் 10.15 மணிக்கு புறப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
- ரயில் எண் 12246 SMV பெங்களூரு - ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ் 11.15 மணிக்கு புறப்படும் என மறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 28.10.2025 அன்று காலை 10.35 மணிக்கு புறப்பட திட்டமிடப்பட்ட ரயில் எண் 12864 SMV பெங்களூரு - ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் 28.10.2025 அன்று காலை 10.35 மணிக்கு புறப்படும் என மாற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மாற்று வழியில் இயக்கப்படும் ரயில்
அக்டோபர் 28, 2025 அன்று டாடாநகரில் இருந்து 05.00 மணிக்கு புறப்பட்ட டாடாநகர் - எர்ணாகுளம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் எண். 18189, டிட்லாகர், லகோலி, ராய்ப்பூர், துர்க், கோண்டியா, நாக்பீர், பல்ஹர்ஷா, பெல்லம்பள்ளி, ராமகுண்டம், வர்மகுண்டம், வழியாக இயக்கப்படும்.
ரத்து செய்யப்பட்ட ரயில்கள்
அக்டோபர் 29, 2025 அன்று மாலை 5.15 மணிக்கு SMVT பெங்களூருவிலிருந்து புறப்பட திட்டமிடப்பட்ட ரயில் எண் 17235 SMVT பெங்களூரு - நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
28.10.2025 அன்று மாலை 5.25 மணிக்குப் புறப்படவிருந்த ரயில் எண் 17210 காக்கிநாடா டவுன் - SMV பெங்களூரு சேஷாத்ரி எக்ஸ்பிரஸ், மோந்தா புயல் காரணமாக முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஏற்கனவே கிழக்கு கடற்கரை ரயில்வே சார்பில் சார்பில் 30க்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
பயணிகளுக்கு அறிவுரை
மாற்றியமைக்கப்பட்ட நேரங்களை பூரணமாக சரிபார்த்து, தயாராக பயணிக்குமாறு அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர். அவசர தேவையை தவிர்த்து, பயணம் தவிர்ப்பது நன்மை என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. புயல் காரணமாக கனமழை மற்றும் சூறாவளி, தீவிர காற்று வீசும் சூழலில், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
