  School Holiday: பள்ளிகளுக்கு 5 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை! முதலமைச்சரின் அறிவிப்பு!

School Holiday: பள்ளிகளுக்கு 5 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை! முதலமைச்சரின் அறிவிப்பு!

குளிர் காலத்தின் போது குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு மிக முக்கியம் என்றும், இதில் எந்த அலட்சியமும் பொறுத்து கொள்ளப்படாது என்றும் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் வலியுறுத்தி உள்ளார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 2, 2026, 04:42 PM IST
  • உத்தரப் பிரதேசத்தில் கடும் குளிர்.
  • ஜனவரி 5 வரை அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை.
  • முதலமைச்சர் அறிவிப்பு.

School Holiday: பள்ளிகளுக்கு 5 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை! முதலமைச்சரின் அறிவிப்பு!

கடும் குளிர் மற்றும் அடர்ந்த மூடுபனி காரணமாக உத்தர பிரதேசத்தில் அனைத்து பள்ளிகளும் ஜனவரி 5 வரை மூடப்படும் என்று முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அறிவித்துள்ளார். நர்சரி முதல் 12ம் வகுப்பு வரையிலான ICSE, CBSE, மாநில வாரியம் உள்ளிட்ட அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் இந்த உத்தரவு பொருந்தும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடும் குளிர் காலநிலையில் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலனை கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று முதலமைச்சர் அலுவலகம் தெரிவித்தது. சமீபத்திய நாட்களில் வெப்பநிலை வீழ்ச்சி மற்றும் மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் அடர்ந்த மூடுபனி ஏற்பட்டுள்ளதை அடுத்து இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. குளிர் காலத்தின் போது குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு மிக முக்கியம் என்றும், இதில் எந்த அலட்சியமும் பொறுத்து கொள்ளப்படாது என்றும் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் 

முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத், அதிகாரிகளுக்கு பல்வேறு வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளார். குளிர் கால நிலையில் மக்கள் பாதுகாப்பிற்காக  அனைத்து அதிகாரிகளும் களத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளார். அலுவலக அறிக்கைகளை நம்பாமல், கள நிலவரத்தை நேரடியாக மதிப்பீடு செய்ய மூத்த அதிகாரிகள் கள பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளார். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் போர்வைகள் மற்றும் நெருப்பு அடுப்புகளுக்கான முழுமையான ஏற்பாடுகளை உறுதி செய்ய அதிகாரிகள் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளனர். 

யாரும் திறந்த வெளியில் தூங்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும், குறிப்பாக வீடற்றவர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய பிரிவினருக்கு உதவ இரவு தங்குமிடங்களில் அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார். நோய்டா மற்றும் காஜியாபாத் உள்ளிட்ட மாவட்ட நிர்வாகங்கள் இந்த உத்தரவை கண்டிப்பாக செயல்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.

பள்ளி மூடல்

உத்தர பிரதேசத்தை மட்டுமல்லாமல், வட மற்றும் வடகிழக்கு இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் கடும் குளிர் காரணமாக பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. பஞ்சாபில் ஜனவரி 7 வரை அனைத்து பள்ளிகளும் மூடப்படும் என்று கல்வி அமைச்சர் ஹர்ஜோத் சிங் பெய்ன்ஸ் அறிவித்தார். அசாம், பீகார் மற்றும் ஜார்கண்ட் மாநிலங்களிலும் பள்ளி விடுமுறைகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வியாழக்கிழமை வானிலை முன்னறிவிப்பை வெளியிட்டது. உத்தரப் பிரதேசம், ஜம்மு காஷ்மீர், இமாச்சல பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் அடர்ந்த மூடுபனி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. டெல்லி, சண்டிகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குளிர் அலை நிலவரங்கள் தொடரும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

IMDயின் கூற்றுப்படி, ஜனவரி முதல் வாரம் முழுவதும் உத்தர பிரதேசத்தின் பல பகுதிகளில் அடர்ந்த மூடுபனி தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம், ஹரியானா, பஞ்சாப் மற்றும் மகாராஷ்டிராவின் சில பகுதிகளில் வழக்கத்தை விட நான்கு முதல் ஐந்து டிகிரி கூடுதல் குளிர் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. மாநில அரசு மாணவர்கள் மற்றும் பொது மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அறிவித்துள்ளது.

