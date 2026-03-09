இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்: இந்தியா அமைதியையே விரும்புகிறது... நாடாளுமன்றத்தில் ஜெய்சங்கர்

EAM Jaishankar On West Asia Conflict: இரண்டாம் கட்ட நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இன்று (மார்ச் 9) தொடங்கியது. இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைந்து தற்போது ஈரான் மீது கடந்த ஒரு வாரக்காலமாக தாக்குதல் தொடுப்பதாலும், ஈரானின் பதிலடி தாக்குதலாலும் மேற்காசியாவில் பெரும் போர் பதற்றம் நிலவுகிறது.
EAM @DrSJaishankar lists Centre's three 'guiding factors' in its approach towards the issue Regarding energy security. He says the interests of the Indian consumer has been the “over-riding priority”.
India supports peace and urges dialogue, diplomacy,… pic.twitter.com/CfSt2H9hu8
— SansadTV (@sansad_tv) March 9, 2026
அந்த வகையில், மேற்காசிய விவகாரங்களில் இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் விளக்கி உள்ளார். அதில், இந்தியா அமைதி, பேச்சுவார்த்தை, தூதரக செயல்பாடுகளையே இந்தியா விரும்புகிறது என்றார். மேலும், போர் பதற்றத்தை தணிப்பது, நிலைமை கட்டுப்படுதல், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்தல் ஆகியவற்றில் இந்தியா உடன்படுகிறது என்றும் அவர் விளக்கினார்.
மாநிலங்களவை மற்றும் மக்களவையில் இன்று அமலி ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து, ஜெய்சங்கர் ஆற்றிய மாநிலங்களவை உரையில், "அனைத்து பிரச்னைகளையும் பேச்சுவார்த்தை மற்றும் விவாதம் மூலம் தீர்க்க பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்" என்றும் இந்திய அரசு தொடர்ந்து நம்புகிறது. மேற்கு ஆசியாவின் பிராந்தியத்தில் உள்ள அனைத்து நாடுகளின் இறையாண்மை மற்றும் பிராந்திய ஒருமைப்பாடு மதிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம்" என்றார்.
பிரதமர் நிலைமையை உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகிறார் என்றும் மேற்கு ஆசிய நிலையாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். மேலும், லட்சக்கணக்கான இந்தியர்கள் வளைகுடா நாடுகளில் உள்ளனர் என்றும் அவர்கள் குறித்து நாங்கள் கவலைப்படுகிறோம் என்றும் கூறினார்.
முன்னதாக, காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, வளைகுடா பிராந்தியத்தில் பணிபுரியும் இந்தியர்களின் வாழ்க்கையிலும், உலகளாவிய எரிபொருள் விலைகளிலும் போரின் தாக்கம் பேசினார்.
