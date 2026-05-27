/மீண்டும் ஊரடங்கு? தீயாய் பரவும் எபோலா வைரஸ்.. பெங்களூருவுக்குள் என்ட்ரி

Ebola Virus News: எபோலா வைரஸ் தீவிரமடைந்துள்ளதை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் மத்திய அரசு விமான நிறுவனங்களுக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்து பயணிகள் தனிமைபடுத்த அறிவுரை வழங்கியுள்ளது.
Ebola Virus News: ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் வேகமாக பரவி வரும் எபோலா வைரஸை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகிறது. எபோலா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளிலிருந்து இந்தியா வரும் பயணிகள் கொரோனா காலத்தில் பின்பற்றிய நடைமுறைகளை கடைப்பிடிக்குமாறு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
ஆப்பிரிக்காவில் மிகவும் தீவிரமாக பரவி வரும் எபோலா வைரஸ் தற்போது பல நாடுகளிலும் அதற்கான அறிகுறிகள் இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. காங்கோ மற்றும் உகாண்டாவில் பரவி வரும் இந்த எபோலா வைரஸ் வரலாற்றிலேயே மூன்றாவது மிக பெரிய எபோலா அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்துள்ளது. உலக சுகாதார அமைப்பின் தகவலின்படி இந்த வைரஸ் பாதிப்பால் இதுவரை ஆப்பிரிக்காவில் 220 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த வைரஸ்க்கான தடுப்பூசிகள் எதுவும் இதுவரையில் கண்டுபிடிக்காத நிலையில், இது சர்வதேச பொது சுகாதார அவசரநிலையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆப்பிரிக்காவின் அச்சுறுத்தலைத் தொடர்ந்து மத்திய அரசு சர்வதேச விமான நிலையங்களுக்கு ‘ரெட் அலர்ட்’ விடுத்துள்ளது. மேலும் காங்கோ, உகாண்டா மற்றும் தெற்கு சூடான் பகுதிகளில் இருந்து வரும் பயணிகள் தீவிரக் கண்காணிப்புக்கு உள்ளாக்கப்படுவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆப்பிரிக்க நாடான உகண்டாவிலிருந்து அகமதாபாத் வழியாக பெங்களூர் வந்த 28 வயது இளம்பெண் ஒருவருக்கு எபோலா அறிகுறி இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அவரை அரசு மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தியுள்ளனர். மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பெண் பயணிக்கு லேசான உடல் வலி இருந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்த நிலையில், அவரை சோதனை செய்ததில் அவருக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என தெரிவித்தனர்.
இருப்பினும் அவரிடமிருந்து மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு ஆய்வகப் பரிசோதனைக்காக தேசிய வைரஸ் ஆய்வு நிறுவனத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஆய்வக பரிசோதனை முடிவுகள் வந்த பிறகே வைரஸ் பாதிப்பு குறித்து உண்மை நிலைவரம் தெரியவரும் எனவும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அதுவரை அந்த பெண்ணை தனிமைபடுத்தப்பட்ட வார்டிலேயே வைக்கவேண்டும் எனவும் மருத்துவர்கள் அறிவுரை கூறியுள்ளனர்.
கடுமையான காய்ச்சல், வாந்தி, அதிகளவிலான ரத்தப்போக்கு அல்லது கடுமையான தலைவலி போன்றவை எபோலாக்கான அறிகுறிகளாக தென்படும். இவ்வாறு அறிகுறிகள் காணப்படுபவர்கள் இமிக்ரேஷன் முடிக்கும் முன்பே அங்கிருக்கும் விமான நிலைய சுகாதார அதிகாரிகளிடம் தங்களைப் பற்றித் தெரிவிக்க வேண்டும்.
இந்த வைரஸ் ஒரு நபரின் உடலுக்குள் பரவியதை வெளிப்படுத்த அதிகபட்சமாக 21 நாட்கள் ஆகும். இதனால் ஆப்பிரிக்க நாட்டிலிருந்து வரும் பயணிகள் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு சுய கண்காணிப்பில் ஈடுபட வேண்டும் என பயணிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
எபோலா பாதித்துள்ள நாடுகளிலிருந்து இந்தியா வரும் அனைத்து பயணிகளும் விமான நிலையம் வந்தடைவதற்கு முன்பாகவே ‘சுய அறிவிப்புப் படிவங்களை’ கட்டாயமாக பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும் இந்திய விமான நிலையங்களுக்கு வந்திறங்கும் அந்த பயணிகளுக்கு தீவிரமான ‘தெர்மல் பரிசோதனை’ செய்ய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் உடலில் காய்ச்சல் அறிகுறி உள்ளவர்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய முடியும்.
ஏர் இந்தியா, இண்டிகோ, கத்தார் ஏர்வேஸ், எமிரேட்ஸ், அகாசா உள்ளிட்ட பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளிலிருந்து பயணிகளை ஏற்றி வரும் அனைத்து விமான நிறுவனங்களுக்கும் இந்த உத்தரவு பொருந்தும். விமானத்தில் நோய்த்தொற்று தென்படும்படி சந்தேகத்திற்குரிய நபர்கள் யாரேனும் இருந்தால் அதுகுறித்து உடனடியாக வான்வழிப்போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவ்வாறு தெரிவித்தால் பாதிக்கப்பட்ட பயணிகள் உள்ள விமானம் தனியான விமான ஓடுதள பாதைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து பயணிகள் பத்திரமாக மீட்கபட்டு, பாதிக்கபட்ட பயணிகள் விமான நிலையத்தில் உள்ள சுகாதாரக் குழுவினரிடம் ஒப்படைக்கப்படுவார்கள்.
பொதுமக்கள் அதிகாமாக கூடும் பகுதிகளில் சுகாதாரத் துறையினர் விழிப்புடன் செயல்படவும், சந்தேகப்படும்படி தென்படுபவர்களை தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை வழங்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் மற்றும் தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு மையம் ஆகியவற்றின் அதிகாரிகள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், எபோலா நோய்த்தொற்றைக் கண்டறியவும், கண்காணிக்கவும், கட்டுப்படுத்தவும் தனியாக மருத்துவக் குழுக்கள் அமைத்து அதற்கான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்குமாறும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.