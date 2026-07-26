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கார் கூட கிடையாது.. புதிய கல்வி அமைச்சர்.. பிரகலாத் ஜோஷியின் சொத்து மதிப்பு விவரம்!

Education Minister Pralhad Joshi Net worth: புதிய கல்வி அமைச்சராக பிரகலாத் ஜோஷியை பிரதமர் மோடி தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். இவரின் சொத்து மதிப்பு விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி, பிரகலாத் ஜோஷிக்கு ரூ.21 கோடி மதிப்புகள் சொத்துகளை வைத்துள்ளதாக தெரிகிறது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 26, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:27 AM IST
கார் கூட கிடையாது.. புதிய கல்வி அமைச்சர்.. பிரகலாத் ஜோஷியின் சொத்து மதிப்பு விவரம்!
Image Credit: Education Minister Pralhad Joshi Net worth

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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கார் கூட கிடையாது.. புதிய கல்வி அமைச்சர்.. பிரகலாத் ஜோஷியின் சொத்து மதிப்பு விவரம்!
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