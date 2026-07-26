/கார் கூட கிடையாது.. புதிய கல்வி அமைச்சர்.. பிரகலாத் ஜோஷியின் சொத்து மதிப்பு விவரம்!

Education Minister Pralhad Joshi Net worth: நாடு முழுவதும் கடந்த ஜூன் 30ஆம் தேதி முதல் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் நடந்து வந்தது. குறிப்பாக, தலைநகர் டெல்லியில் ஜந்தர் மந்தரில் காக்ரோச் ஜனதா கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். நீட் வினாத்தாள் கசிந்ததை கண்டித்தும், அதற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்தியும் போராட்டம் நடத்தினர்.
இந்த போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ஜூலை 20ஆம் தேதி காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணி செல்ல முயன்றனர.. அப்போது, பேரணியில் கலந்து கொண்ட இளைஞர்கள் மிது போலீசார் தடியடி நடத்தி, கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி விரட்டியடித்தது நாடு முழுவதும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக இளைஞர்களின் போராட்டங்கள் வெடித்தன.
இதனை தொடர்ந்து, கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும். நீட் தேர்வு ரத்தால் தற்கொலை செய்து கொண்ட மாணவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூ.1 கோடி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும், பேரணியில் பங்கேற்ற இளைஞர்கள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகள் வாபஸ் பெறப்பட வேண்டும் என்றும் போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கைகளை சிஜேபி கட்சி முன்வைத்தது.
இதுதொடர்பாக பல கட்ட பேச்சுவார்த்தையை மத்திய அரசு நடத்தியது. இந்த நிலையில், சிஜேபியின் கோரிக்கையை மத்திய அரசு ஏற்றுக் கொண்டது. இளைஞர்களின் போராட்டத்திற்கு பணிந்து கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்தார். தொடர்ந்து, சிஜேபியின் அனைத்து கோரிக்கைகளையும் மத்திய அரசு ஏற்றுக் கொண்டதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. அனைத்து கோரிக்கைகளையும் பரீசலிப்போம் என ஜெ.பி.நட்டா தெரிவித்தார்.
இதனை அடுத்து, நீட் எதிராக தனது போராட்டத்தை காக்ரோச் ஜனதா கட்சி வாபஸ் பெற்றது. இதனை அடுத்து, புதிய கல்வி அமைச்சராக பிரகலாத் ஜோஷியை பிரதமர் மோடி தேர்வு செய்தார். ஏற்கனவே மத்திய அரசின் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை மற்றும் எரிசக்தி துறை அமைச்சராக பதவியில் இருக்கிறார். இவருக்கு கூடுதல் பொறுப்பாக கல்வித்துறை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கர்நாடக எம்பியான இவரின் சொத்து மதிப்பு விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளது.
2024 மக்களவைத் தேர்தலின்போது பிரமாணப் பத்திரத்தின்படி, பிரகலாத் ஜோஷி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரின் மொத்த சொத்து மதிப்பு ரூ.21.09 கோடியாக உள்ளது. அவருக்கு ரூ.8.01 கோடி கடன் உள்ளதாக தெரிகிறது. அவருக்கு ரூ.8.97 கோடி மொத்த அசையும் சொத்துக்களும், ரூ.12.11 கோடி அசையா சொத்துகளும் உள்ளன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அசையும் சொத்துக்களை பொறுத்தவரை, பிரகலாத் ஜோஷியிடம் ரூ.2.72 கோடியும், அவரது மனைவி ஜோதி ஜோஷீயிடம் ரூ.5.93 கோடி ரூபாயும் உள்ளது என பிரமாண பத்திரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அசையும் சொத்துகளில் ரொக்கம், வங்கி வைப்புத் தொகைகள், நிலையான வைப்புத்தொகைகள், பரஸ்பர நிதிகள், நிறுவனப் பங்குகுள், காப்பீட்டுத் திட்டங்கள், வருங்கால வைப்பு நிதி நிலுவைகள், நகைகள், பிற நிதி முதலீடுகள் ஆகியவை அடங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரக்லாத் ஜோஷியின் குடும்பத்திற்கு சொந்தமாக சுமார் 12.11 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள அசையா சொத்துக்கள் உள்ளன. மனைவி ஜோதி ஜோஷி ரூ.86.39 லட்சம் ரூபாயையும் வைத்துள்ளனர். மகளுக்கு சொந்தமாக எந்த அசையா சொத்தும் இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ தங்கத்தையும் அவர் வைத்திருந்தாலும், அவருக்குச் சொந்தமாக கார் இல்லை என்பதை அவரது தேர்தல் பிரமாணப் பத்திரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.