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பருவமழையை பாதிக்கும் El Nino: எச்சரிக்கும் ஐ.நா, ஆக்ஷனில் இறங்கிய மத்திய அரசு

El Nino Effect in India: ஜூலை மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களுக்கு இடையில் எல் நினோ ஒரு வலுவான நிகழ்வாக உருவாகி, தீவிர வானிலை ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை அதிகரிக்கும் என்று ஐக்கிய நாடுகளின் வானிலை மற்றும் காலநிலை அமைப்பு வெள்ளிக்கிழமை எச்சரித்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 03, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:32 PM IST
பருவமழையை பாதிக்கும் El Nino: எச்சரிக்கும் ஐ.நா, ஆக்ஷனில் இறங்கிய மத்திய அரசு
Image Credit: El-Nino Effect in India (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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