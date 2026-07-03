/பருவமழையை பாதிக்கும் El Nino: எச்சரிக்கும் ஐ.நா, ஆக்ஷனில் இறங்கிய மத்திய அரசு

El Nino Effect in India: ஜூலை மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களுக்கு இடையில் எல் நினோ ஒரு வலுவான நிகழ்வாக உருவாகி, தீவிர வானிலை ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை அதிகரிக்கும் என்று ஐக்கிய நாடுகளின் வானிலை மற்றும் காலநிலை அமைப்பு வெள்ளிக்கிழமை எச்சரித்துள்ளது. இதன் தாக்கம் இந்தியாவில் எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்த கவலைகள் பரவலாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
நாடு முழுவதும் பருவமழை தாமதமாகி வருவது அரசை விழிப்புடன் செயல்படத் தூண்டியுள்ளது. நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங்களை விழிப்புடன் இருக்குமாறும், தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் அறிவுறுத்தியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து, பல்வேறு அமைச்சகங்கள் அதற்கான ஆயத்தப் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளன.
வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள பின்வரும் தகவல்கள் பருவமழை குறித்த கவலைகளை அதிகரிக்கின்றன:
இந்த ஆண்டு பருவமழையானது 'எல் நினோ' (El Niño) நிகழ்வால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு மதிப்பிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் விளைவாக, சில பகுதிகளில் மழைப்பற்றாக்குறை ஏற்படலாம், அதே வேளையில் வேறு சில பகுதிகளில் அதிகப்படியான மழை பெய்யக்கூடும். எனவே, இவ்விரு சூழல்களையும் எதிர்கொள்ளும் வகையில் ஆயத்த நடவடிக்கைகள் தேவைப்படுகின்றன.
பருவமழையின் போக்கோடு நேரடியாகத் தொடர்புடைய பத்து அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகள் இதற்கான தயாரிப்புகளை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் பின்வரும் அமைச்சகங்களும் அடங்கும்:
தேவைப்படும்போது பரஸ்பர ஆதரவை வழங்க இந்த அமைச்சகங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒருங்கிணைந்து செயல்படும்.
வட்டாரத் தகவல்களின்படி, பருவமழை பொய்த்தால் அல்லது பலவீனமாக இருந்தால், வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். ஆகையால், 'விக்சித் பாரத் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உத்தரவாதத் திட்டம் (ஊரகம்)', அதாவது VB G-RAM-G - திட்டத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்கவும் அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. ஜூலை 1 முதல் நாடு முழுவதும் அமலுக்கு வந்த இத்திட்டத்திற்கு, நடப்பு நிதியாண்டில் சுமார் ₹95,692 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், ஊதிய விகிதங்கள் ₹300 முதல் ₹409 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. சிக்கிம் மாநிலத்தின் சில பஞ்சாயத்துகளில் ₹450 என்ற சிறப்பு ஊதிய விகிதம் அமலில் உள்ளது. ஹரியானாவில் அதிகபட்சமாக ₹409 என்ற ஊதிய விகிதம் உள்ளது. அதேவேளையில், 21 மாநிலங்களில் ₹300 என்ற விகிதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
பருவமழையில் நிலவும் நிச்சயமற்ற தன்மையின் விளைவாக, இச்சட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்படும் நிதியை அதிகரிக்க முன்மொழிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இது குறித்த இறுதி முடிவு இன்னும் எடுக்கப்படவில்லை. MGNREGA திட்டத்திற்குப் பிறகு கொண்டுவரப்பட்ட இச்சட்டம், கிராமப்புறங்களில் வேலைவாய்ப்பு நாட்களை முந்தைய 100 நாட்களிலிருந்து 125 நாட்களாக உயர்த்தி உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.
ஜூலை மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களுக்கு இடையில் எல் நினோவால் தீவிர வானிலை உருவாகலாம என ஐக்கிய நாடுகளின் வானிலை மற்றும் காலநிலை அமைப்பு வெள்ளிக்கிழமை எச்சரித்துள்ளது. எல் நினோ ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது என்றும், அது விரைவாக வலுப்பெறும் என்றும் உலக வானிலை அமைப்பு கூறியதுடன், அதன் தாக்கத்திற்குத் தயாராக இருக்குமாறு நாடுகளை எச்சரித்துள்ளது.