புதுச்சேரி டோக்கன் விநியோகம், அசாம் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல் - தேர்தல் அப்டேட்

Assembly Election : கேரளா, அசாம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி இன்று சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஜனநாயகத்தின் முக்கியத் திருவிழாவான இன்று, காலை முதலே வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வரும் நிலையில், சில இடங்களில் பணப்பட்டுவாடா புகார்களும், அரசியல் அதிரடி திருப்பங்களும் தேர்தல் களத்தைச் சூடாக்கியுள்ளன.
வாக்குப்பதிவு முன்னிலையில் அசாம்
தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள முற்பகல் 11 மணி நிலவரப்படி, அசாம் மாநிலத்தில் அதிகப்படியாக 38.92% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இதனைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரியில் 37.06% வாக்குகளும், கேரளாவில் 33.30% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன. முன்னதாக காலை 9 மணி நிலவரப்படி இந்த மூன்று பகுதிகளிலும் சராசரியாக 16% முதல் 18% வரை வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
புதுச்சேரி: டோக்கன் விநியோகம்
புதுச்சேரியின் 30 தொகுதிகளிலும் இன்று ஒரே கட்டமாகத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு தொடங்கினாலும், சில தொகுதிகளில் முறைகேடு புகார்கள் எழுந்துள்ளன. திருநள்ளாறு சட்டமன்றத் தொகுதியில் பாஜகவினர் வாக்காளர்களுக்குப் பணப்பட்டுவாடா செய்வதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளன. இது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் முறையான புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
பர்கூர் டோக்கன் விநியோகம்:
இதேபோல் பர்கூர் தொகுதியில் என்.ஆர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் வாக்காளர்களுக்கு ரகசியமாக டோக்கன் விநியோகம் செய்து கொண்டிருந்ததாகத் தெரிகிறது. இதனைத் தற்செயலாகக் கவனித்த திமுக நிர்வாகிகள் அவர்களைப் பிடிக்க முயன்றனர். ஆனால், பிடிபடுவதற்கு முன்பாகவே நிர்வாகிகள் டோக்கன்களை அங்கேயே போட்டுவிட்டுத் தப்பியோடினர். இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
முதல்வர் ரங்கசாமி மோட்டார் சைக்கிளில் வந்து வாக்குப்பதிவு
30 தொகுதிகளைக் கொண்ட புதுச்சேரியில் வாக்குப்பதிவு மிக அமைதியாகவும் விறுவிறுப்பாகவும் நடைபெறும் நிலையில், புதுச்சேரி முதல்வர் என். ரங்கசாமி அவர்கள், வழக்கம் போலத் தனது எளிமையைப் பறைசாற்றும் விதமாக மோட்டார் சைக்கிளில் வந்து வாக்களித்தார்.
பரபரக்கும் அசாம் தேர்தல் களம்
அசாமில் 126 தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் இன்று நடைபெறுகிறது. அங்கு 2.50 கோடி வாக்காளர்கள் மற்றும் 722 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். காலை தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடக்கிறது. தேர்தல் களத்தில் காங்கிரஸ் மற்றும் பா.ஜ.க இடையே நேரடிப் போர் மூண்டுள்ளது. காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால், முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மாவை "நாட்டின் ஊழல் நிறைந்த மற்றும் அகங்காரமான முதல்வர்" என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். இதற்கு பாஜகவும் பதிலடி கொடுத்துள்ளது.
அசாம்: காங்கிரஸ் வேட்பாளர் திடீர் விலகல்
அசாம் மாநிலத்தின் 126 தொகுதிகளுக்கு இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. தேர்தல் களத்தில் பெரும் பின்னடைவாக, உடல்குரி தொகுதியின் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் சுரேன் தைமாரி, தேர்தலுக்கு முதல் நாள் இரவு தனக்கு யாரும் வாக்களிக்க வேண்டாம் என கேட்டுக்கொண்டு கட்சியில் இருந்தும் விலகினார். கட்சித் தலைமை தனது பிரச்சாரத்திற்குப் போதிய ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்றும், பலமுறை தொடர்பு கொண்டும் தலைவர்கள் பதில் அளிக்கவில்லை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
கேரளா: விறுவிறுப்பான மும்முனைப் போட்டி
கேரளாவில் 140 தொகுதிகளிலும் பலத்த பாதுகாப்புடன் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. கேரளாவில் 11 மணி நிலவரப்படி 33.30% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. முதல்வர் பினராயி விஜயன் கண்ணூரிலும், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வி.டி. சதீசன் எர்ணாகுளத்திலும் தங்கள் வாக்குகளைப் பதிவு செய்தனர். காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சசி தரூர் திருவனந்தபுரத்தில் தனது வாக்கைப் பதிவு செய்தார். வன்முறை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதப்படும் 2,000க்கும் மேற்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் மத்திய ஆயுதப் படையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ஆளும் எடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி (LDF), காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி (UDF) மற்றும் பா.ஜ.க தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA) ஆகியவற்றுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. மூன்று மாநிலங்களிலும் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. பணப்பட்டுவாடா புகார்கள் மற்றும் வேட்பாளர் விலகல் போன்ற அதிரடி திருப்பங்களுக்கு மத்தியில், மக்களின் தீர்ப்பு மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்களில் பதிவாகி வருகிறது. மே 4 ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் வரை இந்த அரசியல் பரபரப்பு தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்
வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் அனைத்து இடங்களிலும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. அசாம் மற்றும் கேரளாவின் எல்லைப் பகுதிகளில் துணை ராணுவப் படையினர் தீவிரக் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதுவரை எந்தவிதமான பெரிய வன்முறைச் சம்பவங்களும் இன்றி வாக்குப்பதிவு சுமூகமாக நடைபெற்று வருகிறது.
