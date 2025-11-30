English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  SIR: வாக்காளர்களுக்கு நற்செய்தி... காலக்கெடுவை நீட்டித்த தேர்தல் ஆணையம்

SIR: வாக்காளர்களுக்கு நற்செய்தி... காலக்கெடுவை நீட்டித்த தேர்தல் ஆணையம்

SIR Extension: சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை வரும் பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 30, 2025, 01:11 PM IST

SIR: வாக்காளர்களுக்கு நற்செய்தி... காலக்கெடுவை நீட்டித்த தேர்தல் ஆணையம்

Special Intensive Revision: 12 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் வாக்காளர் பட்டியலில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடவடிக்கை வரும் பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

