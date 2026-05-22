/24 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் ஜூன் 18 அன்று நடைபெறும்: தேர்தல் ஆணையம்

Rajya Sabha Seats: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (ECI), வெள்ளிக்கிழமை (மே 22, 2026) அன்று, 24 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல்கள் குறித்த முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. 10 மாநிலங்களில் காலியாக உள்ள 24 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான வாக்கெடுப்பு ஜூன் 18-ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும், அதன் முடிவுகள் அதே நாளில் மாலை 5 மணிக்கு அறிவிக்கப்படும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்தது.
ஜூன் 21 முதல் ஜூலை 19 வரையிலான பல்வேறு தேதிகளில், தற்போதைய உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் முடிவடையவுள்ள 10 மாநிலங்களில் இந்த மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல்கள் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது. ஆந்திரப் பிரதேசம், குஜராத் மற்றும் கர்நாடகம் ஆகிய மாநிலங்களில் தலா 4 இடங்களுக்கும், மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் தலா 3 இடங்களுக்கும், ஜார்க்கண்டில் 2 இடங்களுக்கும், மணிப்பூர், மேகாலயா, அருணாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் மிசோரம் ஆகிய மாநிலங்களில் தலா ஒரு இடத்திற்கும் இந்த மாநிலங்களவை தேர்தல்கள் நடைபெறவுள்ளன.
மாநிலங்களவைவில் காலியாக உள்ள 24 இடங்களுக்கான விவரங்களை இங்கே காணலாம்
|மாநிலம்
|மாநிலங்களவை இடம்
|ஆந்திரப் பிரதேசம்:
|4
|குஜராத்
|4
|கர்நாடகா
|4
|ராஜஸ்தான்
|3
|மத்தியப் பிரதேசம்
|3
|ஜார்க்கண்ட்
|2
|மிசோரம்
|1
|மணிப்பூர்
|1
|மேகாலயா
|1
|அருணாச்சலப் பிரதேசம்
|1
24 இடங்களில் ஏண்டிஏ கூட்டணியிடம் 16 இடங்கள் உள்ளன
INDIA கூட்டணிyidam 5 இடங்கள் உள்ளன
YSRCP: 3
அரசியல் ஆய்வுகளின்படி, NDA கூட்டணி தனது 16 இடங்கள் என்ற நிலையிலேயே தொடரும். மேலும் ஆந்திராவில் உள்ள 4 இடங்கள் அனைத்தையும், குஜராத்தில் உள்ள 4 இடங்கள் அனைத்தையும், கர்நாடகாவில் 1 இடத்தையும், ராஜஸ்தானில் 2 இடங்களையும், மத்தியப் பிரதேசத்தில் (MP) 2 இடங்களையும், மணிப்பூர், மேகாலயா மற்றும் அருணாச்சலப் பிரதேசம் ஆகியவற்றில் தலா 1 இடத்தையும் கைப்பற்றும். விஜயின் தவெக கட்சிக்கு முதல் மாநிலங்களவை பதவி கிடைக்கும் என்றும் கூறப்படுகின்றது.
இது தவிர, மகாராஷ்டிரா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள இரண்டு இடங்களுக்கான இடைத்தேர்தல்கள் ஜூன் 18 அன்று நடைபெறும்.