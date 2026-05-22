Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /24 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் ஜூன் 18 அன்று நடைபெறும்: தேர்தல் ஆணையம்

24 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் ஜூன் 18 அன்று நடைபெறும்: தேர்தல் ஆணையம்

Rajya Sabha Elections: 10 மாநிலங்களில் காலியாக உள்ள 24 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான வாக்கெடுப்பு ஜூன் 18-ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும், அதன் முடிவுகள் அதே நாளில் மாலை 5 மணிக்கு அறிவிக்கப்படும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்துள்ளது.

Written BySripriya SambathkumarUpdated bySripriya Sambathkumar
Published: May 22, 2026, 11:29 AM IST|Updated: May 22, 2026, 11:29 AM IST
24 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் ஜூன் 18 அன்று நடைபெறும்: தேர்தல் ஆணையம்
Image Credit: Election for Rajya Sabha Seats (Representative Photo: Social Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
11-ம் வகுப்பு சேர்க்கை: புதுச்சேரி அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு..

11-ம் வகுப்பு சேர்க்கை: புதுச்சேரி அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு..

Puducherry School1 min ago
2

16 லட்சம் ஊழியர்கள், 11 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மாநில அரசின் குட் நியூஸ்

Uttar Pradesh12 min ago
3

சனி பெயர்ச்சி: ஏழரை சனியில் இருந்து விடுதலை.. 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்!

Shani Peyarchi 202715 min ago
4

24 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் ஜூன் 18 அன்று நடைபெறும்: தேர்தல் ஆணையம்

Rajya Sabha42 min ago
5

செங்கோட்டையனுக்கு திடீர் இலாகா மாற்றம் ஏன்? இதுதான் விஜய்யின் மாஸ்டர் பிளான்!

KA Sengottaiyan48 min ago