  • “ப்ளீஸ் மேடம்..என் மகளை அடிக்காதீங்க” டீச்சரிடம் கெஞ்சிய தந்தை! வைரல் வீடியாே..

“ப்ளீஸ் மேடம்..என் மகளை அடிக்காதீங்க” டீச்சரிடம் கெஞ்சிய தந்தை! வைரல் வீடியாே..

Father Pleading With Teacher Video : ஒரு தந்தை, தனது மகளை அடிக்க வேண்டாமென அவரது ஆசிரியரிடம் கெஞ்சிய சம்பவம், நெட்டிசன்களை நெகிழ வைத்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 22, 2026, 01:18 PM IST
Father Pleading With Teacher Video : பெண் பிள்ளைகள் என்றாலே, அப்பாக்களுக்கு தனி ஸ்பெஷல்தான். பெரும்பாலான Girl Dadsகள், தன் மகளுக்காக எந்த எல்லைக்கும் சென்று அவர்கள் கேட்பவற்றை செய்து கொடுக்கும் பாசக்கார அப்பாக்களாக இருப்பார்கள். இப்படி மிக செல்லமாக தனது பெண் குழந்தையை வளர்க்கும் அப்பாக்களுக்கு தன் மகளின் கண்களில் சிறு தூசு பட்டு கண் கலங்கினால் கூட அதை தாங்கிக்கொள்ளும் தெம்பு இருக்காது. அப்படித்தான், இங்கும் ஒரு தந்தை தனது குழந்தை அனுபவிக்கும் வேதனையை தாங்காமல் ஒரு செயலை செய்திருக்கிறார்.

ஆசிரியரிடம் சென்று கெஞ்சிய தந்தை!

உத்தர பிரதேசத்தின் கோரக்பூர் என்கிற பகுதியில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இந்த பகுதியில், ஒருவர் தந்தை தனது பெண் குழந்தையை தாய் இல்லாமல் தனி ஆளாக வளர்த்து வருகிறார். இந்த குழந்தை தற்போது பள்ளியில் படித்து வருவதாக தெரிகிறது. அக்குழந்தை படிக்கும் பள்ளியில் அவருக்கு வகுப்பெடுக்கும் ஆசிரியர், அந்த குழந்தையை அடித்ததாக கூறப்படுகிறது. 

தன் குழந்தையுடன் பள்ளிக்கு வந்த அந்த தந்தை, அழுதுகொண்டே டீச்சரிடம் ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறார். அவர், அந்த ஆசிரியரிடம் இரு கரங்களையும் கூப்பி, “என் மகளை அடிக்காதீங்க..” என்று கேட்பது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 

வைரல் வீடியோ:

மேற்கூரிய தகவல் குறித்த வீடியோ, இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அதில், அந்த தந்தை அழுதுகொண்டே வகுப்பறைக்குள் தன் மகளுடன் வருவதும், ஒரு பெஞ்சில் சென்று உட்காருவதும் பதிவாகி இருக்கிறது. அவருக்கு பின்னால், அந்த வகுப்பை சேர்ந்த பிற குழந்தைகளும் அமர்ந்துள்ளனர். அதன் பிறகு, அந்த தந்தை “மேடம், ப்ளீஸ் என் குழந்தைய அடிக்காதீங்க..தாய் இல்லா பிள்ளையை தனி ஆளாக வளர்த்துக்கொண்டு இருக்கிறேன்” என்று மன்றாடுகிறார். கண்களின் நீர் ததும்ப இவர் இப்படி கெஞ்சும் வீடியோ, இணையவாசிகளை ரொம்பவே கலங்க வைத்துள்ளது. 

ஆசிரியர் மீது தவறா?

இந்த வீடியோ உண்மையா பொய்யா என்பதை கண்டுபிடிக்கும் வேலையில் ஒரு சில நெட்டிசன்கள் இறங்கி இருக்கின்றனர். அதே சமயத்தில், ஒரு சிலர் “எப்படி அந்த ஆசிரியர் அந்த குழந்தையை அடிக்கலாம்” என்று கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர். ஒருவர், “இப்படி என் குழந்தையை ஏதாவது ஆசிரியர் அடிக்கிறார் என்றால், நான் 7 நரகத்தை அந்த நபருக்கு காண்பித்திருப்பேன்” என்று கூறியிருக்கிறார்.

ஒரு சிலர், “குழந்தைகளை பெற்றோரே அடிக்க கூடாது என சட்டம் இருக்கும் போது, ஆசிரியர் எப்படி அடிக்கலாம்?” என்று கேட்டு வருகின்றனர். இன்னும் சிலர் ஒரு அளவிற்கு மேலே போய், அந்த ஆசிரயை யார் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறி வருகின்றனர்.

