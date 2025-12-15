English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ஊடக உலகில் சாதனை படைத்த ஜீ மீடியா! 91 விருதுகளை குவித்து அசத்தல்!

Exchange4Media News Broadcasting Awards: 2024-ம் ஆண்டிற்கான ENBA விருது வழங்கும் விழாவில் 91 விருதுகளை வென்று, இந்திய செய்தியுலகில் தனக்கென தனி இடத்தை பிடித்துள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 15, 2025, 07:46 PM IST
இந்தியாவின் முன்னணி செய்தி ஊடக நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஜீ மீடியா, 2024-ம் ஆண்டிற்கான ENBA விருது வழங்கும் விழாவில் (Exchange4media News Broadcasting Awards) மாபெரும் சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த விழாவில், பல்வேறு பிரிவுகளில் மொத்தம் 91 விருதுகளை வென்று, இந்திய செய்தியுலகில் தனக்கென தனி இடத்தை பிடித்துள்ளது. பல்வேறு செய்தி சேனல்கள் பங்கேற்ற இந்த விழாவில், ஜீ மீடியா குழுமம் தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: 8th Pay Commission: சம்பள உயர்வில் அதிரடி மாற்றம் வருமா? மத்திய அரசு தகவல்!

சாதனை பட்டியல்

சிறந்த நடப்பு நிகழ்ச்சி இந்தி - வெண்கலம் - பாத் படே கி
சிறந்த செய்தி வீடியோக்கள் இந்தி - வெள்ளி - உத்தர்காஷி லேண்ட் ஸ்லைடு
சிறந்த லேட் பிரைம் டைம் ஹிந்தி - வெள்ளி - பாடி கபார்
சிறந்த தொகுப்பாளர் இந்தி - வெண்கலம் - பாத் படே கி
சிறந்த வீடியோ எடிட்டர் இந்தி - வெள்ளி
சிறந்த செய்தி தயாரிப்பாளர் இந்தி – வெள்ளி – பாத் படே கி
சிறந்த பேச்சு நிகழ்ச்சி இந்தி - வெள்ளி - தால் தோக் கே
பெஸ்ட் இன் டெப்த் சீரிஸ் ஹிந்தி – வெள்ளி – மீரா பயந்தர் கேஸ்
சிறந்த காலை உணவு நிகழ்ச்சி ஹிந்தி - வெள்ளி - காலை ZEE
சிறந்த பிரைம் டைம் ஷோ இந்தி - வெள்ளி - தேஷ்ஹித்
சிறந்த சேனல் விளம்பர ஹிந்தி – தங்கம் – 24 கி சர்க்கார்
சிறந்த பிரைம் டைம் ஷோ ஹிந்தி - தங்கம் - டிஎன்ஏ
சிறந்த டிஜிட்டல் மீடியா செய்தி மைக்ரோ தளம் ஹிந்தி – தங்கம் – மக்களவைத் தேர்தல்கள் - 2024
சமூக காரணத்திற்கான சிறந்த பிரச்சாரம் இந்தி - வெள்ளி - ZEE ஹெல்ப்லைன்
சிறந்த சேனல் நிகழ்ச்சி விளம்பர ஹிந்தி – தங்கம் – டிஎன்ஏ

ஜீ மீடியா

இந்த மகத்தான வெற்றி, இந்தியா முழுவதும் நம்பகமான செய்தியிடல், அணுகல் மற்றும் நோக்கம் சார்ந்த பத்திரிகைக்கான ஜீ மீடியாவின் தொடர்ச்சியான அர்ப்பணிப்பை அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது. தேர்தல் செய்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் செய்தி மைக்ரோசைட்டுகள் முதல் புலனாய்வு அறிக்கையிடல், பிராந்திய கதைசொல்லல் மற்றும் வணிக இதழியல் வரை, விருதுகள் நெட்வொர்க்கின் தளங்கள் மற்றும் மொழிகளில் தகவல் தெரிவிக்க, ஈடுபட மற்றும் உரையாடல்களை வழிநடத்தும் திறனைகொண்டாடுகின்றன.

மேலும் படிக்க: இண்டிகோ கொடுத்த கம்பேக்: இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் விமான சேவை, இழப்பீடு எப்போது?

