ஆதாரங்களை அகற்றிய மம்தா பானர்ஜி... ED-ன் பெரிய குற்றச்சாட்டு - கொல்கத்தாவில் நடப்பது என்ன?

ED Raid On I-PAC Office, Mamata Banerjee: தேர்தல் வியூகங்களை வகுக்கும் முன்னணி நிறுவனம், I-PAC. அந்த வகையில், மேற்கு வங்கத்தின் ஆளுங்கட்சியான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கான தேர்தல் வியூகங்களை I-PAC நிறுவனமே மேற்பார்வையிடுகிறது.
இது ஒருபுறம், கொல்கத்தாவில் உள்ள I-PAC அலுவலகத்தில் அமலாக்கத்துறை இன்று அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டது. இந்த சோதனையின் மம்தா பானர்ஜி, I-PAC அலுவலகத்திற்கு வெளியே தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இச்சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. போராட்டத்தின் போது மம்தா பானர்ஜியின் கையில் பச்சை நிற கோப்புகள் இருந்ததையும் பார்க்க முடிந்தது.
இந்நிலையில், I-PAC அலுவலகத்தில் சோதனை மேற்கொண்டு வந்தபோது, ஆவணங்கள், மின்னணு ஆதாரங்களை மம்தா பானர்ஜி வலுக்கட்டாயமாக அகற்றியதாக அமலாக்கத்துறை குற்றஞ்சாட்டி உள்ளது.
ED Headquarters Unit is conducting search action at 10 premises (6 in West Bengal and 4 in Delhi) under PMLA in connection with coal smuggling syndicate led by Anup Majee used to steal and illegally excavate coal from ECL leasehold areas of West Bengal. The search action was… pic.twitter.com/ab7PCReiJo
