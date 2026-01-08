English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆதாரங்களை அகற்றிய மம்தா பானர்ஜி... ED-ன் பெரிய குற்றச்சாட்டு - கொல்கத்தாவில் நடப்பது என்ன?

ஆதாரங்களை அகற்றிய மம்தா பானர்ஜி... ED-ன் பெரிய குற்றச்சாட்டு - கொல்கத்தாவில் நடப்பது என்ன?

Mamata Banerjee: I-PAC அலுவலகத்தில் சோதனை மேற்கொண்டபோது, மம்தா பானர்ஜி ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு ஆதாரங்களை வலுக்கட்டாயமாக அகற்றியதாக அமலாக்கத்துறை குற்றஞ்சாட்டி உள்ளது.  

Last Updated : Jan 8, 2026, 04:04 PM IST

ஆதாரங்களை அகற்றிய மம்தா பானர்ஜி... ED-ன் பெரிய குற்றச்சாட்டு - கொல்கத்தாவில் நடப்பது என்ன?

ED Raid On I-PAC Office, Mamata Banerjee: தேர்தல் வியூகங்களை வகுக்கும் முன்னணி நிறுவனம், I-PAC. அந்த வகையில், மேற்கு வங்கத்தின் ஆளுங்கட்சியான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கான தேர்தல் வியூகங்களை I-PAC நிறுவனமே மேற்பார்வையிடுகிறது. 

இது ஒருபுறம், கொல்கத்தாவில் உள்ள I-PAC அலுவலகத்தில் அமலாக்கத்துறை இன்று அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டது. இந்த சோதனையின் மம்தா பானர்ஜி, I-PAC அலுவலகத்திற்கு வெளியே தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இச்சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. போராட்டத்தின் போது மம்தா பானர்ஜியின் கையில் பச்சை நிற கோப்புகள் இருந்ததையும் பார்க்க முடிந்தது.  

இந்நிலையில், I-PAC அலுவலகத்தில் சோதனை மேற்கொண்டு வந்தபோது, ஆவணங்கள், மின்னணு ஆதாரங்களை மம்தா பானர்ஜி வலுக்கட்டாயமாக அகற்றியதாக அமலாக்கத்துறை குற்றஞ்சாட்டி உள்ளது.

